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«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
25 мая в девятый раз состоялась церемония вручения Crunchyroll Anime Awards: мероприятие прошло в токийском отеле Grand Prince Hotel Shin Takanawa. Трансляция велась через YouTube и Twitch, а в голосовании приняли участие рекордные 51 миллион (год назад было 35). Главным триумфатором дня стало аниме «Поднятие уровня в одиночку», основанное на хитовом южкорейском вебтуне, что не умаялет работу мастеров А-1 PicturesПресвятые отроки», «Работа!!»). Открыл церемонию рэп-дуэт Creepy Nuts, которому затем достались две заветные статуэтки.

«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

Аниме года — «Поднятие уровня в одиночку» (читать обзор)
Лучшее полнометражное аниме — «Оглянись» (читать обзор)
Лучшее оригинальное аниме — «Ниндзя Камуи» (читать обзор)
Лучшая продолжающаяся серия — «Истребитель демонов: Тренировка столпов» (читать обзор)
Лучший новый сериал — «Поднятие уровня в одиночку»
​​«Глобальное влияние» (Global Impact) — «Атака титанов» (читать обзор)
Лучший экшн — «Поднятие уровня в одиночку»
Лучшая комедия — «Магия и мускулы: Экзамен на звание Вестника Бога» (читать обзор)
Лучший исекай — «Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля». Третий сезон
Лучшая драма — «Провожающая в последний путь Фрирен» (читать обзор)
Лучшая романтика — «Голубая шкатулка» (читать обзор)
Лучшая повседневность — «Слишком много проигравших героинь»

«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

Лучший режиссерКэйитиро Сайто («Фрирен»)
Лучшая анимация — «Истребитель демонов: Тренировка столпов»
Лучший арт-дирекшн — «Провожающая в последний путь Фрирен»
Лучший дизайн персонажей — «Дандадан» (читать обзор)
Лучший опенингOtonoke в исполнении Creepy Nuts — «Дандадан»
Лучший эндингrequest в исполнении krage — «Поднятие уровня в одиночку»
Лучшая песня — Otonoke в исполнении Creepy Nuts («Дандадан»)
Лучший саундтрекХироюки Савано («Поднятие уровня в одиночку»)

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Лучший главный герой — Сон Джин Ву («Поднятие уровня в одиночку»)
Лучший персонаж второго плана — Ферн («Фрирен»)
Персонаж, которого надо спасти любой ценой — Аня Форджер из второго сезона «Семьи шпиона» (читать обзор)
Лучший сэйю (на японском языке)Юки Аой, озвучившая МаоМао в «Монологе фармацевта» (читать обзор)

«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

Полный список ищите на сайте онлайн-кинотеатра. В этом году изменилось «окно» отбора: принимались тайтлы, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2025 года (раньше — с октября по июль). Среди гостей, объявивших победителей, были Финн Вулфхард и Гейтен Матараццо из «Очень странных дел», Лайза Соберано, актер и композитор Дин ФудзиокаЮри на льду»), комедийный дуэт Chocolate Planet, Дамиано Давид из группы Måneskin и Рина Саваяма, а также боксер Бенджамин Уиттакер.

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обсуждение >>
№ 6
Тульский парень   30.05.2025 - 20:18
Есть видео церемонии? Кто смотрел? читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 19:12
Рада, что заметили и наградили в номинации "романтика" "Голубую шкатулку" - анимэ просто потрясающее) читать далее>>
№ 4
Angelika77   29.05.2025 - 19:25
Видимо внимание к Crunchyroll Anime Awards растёт, раз такая колоссальная разница в голосах (почти в 2 раза, а это миллионы). читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   28.05.2025 - 18:59
... Своя вселенная, которую нам не понять. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   28.05.2025 - 18:02
... у них совсем иначе идут сезоны, со сдвигом. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Re: Жизнь в альтернативном мире с нуляАтака титановГолубая шкатулкаДандаданИстребитель демонов: Тренировка столповКлинок, рассекающий демоновМагия и мускулыМонолог фармацевтаНиндзя КамуиОглянисьОчень странные делаПоднятие уровня в одиночкуПресвятые отрокиПровожающая в последний путь ФриренРабота!!Семья шпионаСлишком много проигравших героинь!Юри на льду

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«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025 фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025 фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025 фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025 фотографии
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