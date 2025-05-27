«Поднятие уровня в одиночку» стало лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2025

25 мая в девятый раз состоялась церемония вручения Crunchyroll Anime Awards
: мероприятие прошло в токийском отеле Grand Prince Hotel Shin Takanawa. Трансляция велась через YouTube и Twitch, а в голосовании приняли участие рекордные 51 миллион (год назад было 35
). Главным триумфатором дня стало аниме «Поднятие уровня в одиночку»
, основанное на хитовом южкорейском вебтуне, что не умаялет работу мастеров А-1 Pictures
(«Пресвятые отроки
», «Работа!!
»). Открыл церемонию рэп-дуэт Creepy Nuts
, которому затем достались две заветные статуэтки.
Аниме года
— «Поднятие уровня в одиночку
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Лучшее полнометражное аниме
— «Оглянись
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Лучшее оригинальное аниме
— «Ниндзя Камуи
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Лучшая продолжающаяся серия
— «Истребитель демонов: Тренировка столпов
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Лучший новый сериал
— «Поднятие уровня в одиночку»
«Глобальное влияние» (Global Impact)
— «Атака титанов
» (читать обзор
)
Лучший экшн
— «Поднятие уровня в одиночку»
Лучшая комедия
— «Магия и мускулы: Экзамен на звание Вестника Бога
» (читать обзор
)
Лучший исекай
— «Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля
». Третий сезон
Лучшая драма
— «Провожающая в последний путь Фрирен
» (читать обзор
)
Лучшая романтика
— «Голубая шкатулка
» (читать обзор
)
Лучшая повседневность
— «Слишком много проигравших героинь
»
Лучший режиссер
— Кэйитиро Сайто
(«Фрирен»)
Лучшая анимация
— «Истребитель демонов: Тренировка столпов»
Лучший арт-дирекшн
— «Провожающая в последний путь Фрирен»
Лучший дизайн персон
ажей — «Дандадан
» (читать обзор
)
Лучший опенинг
— Otonoke
в исполнении Creepy Nuts
— «Дандадан»
Лучший эндинг
— request
в исполнении krage
— «Поднятие уровня в одиночку»
Лучшая песня
— Otonoke в исполнении Creepy Nuts («Дандадан»)
Лучший саундтрек
— Хироюки Савано
(«Поднятие уровня в одиночку»)
Читать
Спираль воспоминаний и вкусностей: наша версия лучшего аниме 2024 года
Лучший главный герой
— Сон Джин Ву («Поднятие уровня в одиночку»)
Лучший персонаж второго плана
— Ферн («Фрирен»)
Персонаж, которого надо спасти любой ценой
— Аня Форджер из второго сезона «Семьи шпиона
» (читать обзор
)
Лучший сэйю (на японском языке)
— Юки Аой
, озвучившая МаоМао в «Монологе фармацевта
» (читать обзор
)
Полный список
ищите на сайте онлайн-кинотеатра. В этом году изменилось «окно» отбора: принимались тайтлы, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2025 года (раньше — с октября по июль). Среди гостей, объявивших победителей, были Финн Вулфхард
и Гейтен Матараццо
из «Очень странных дел
», Лайза Соберано
, актер и композитор Дин Фудзиока
(«Юри на льду
»), комедийный дуэт Chocolate Planet
, Дамиано Давид
из группы Måneskin
и Рина Саваяма
, а также боксер Бенджамин Уиттакер
.
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