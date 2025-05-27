В Новый год россиянам покажут «Чебубу и другие приключения Шурика»

ТНТ представил первый тизер-постер своего новогоднего телефильма, который получил название «Чебубу и другие приключения Шурика». Премьера музыкальной комедии, в которой переплетаются ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего года, состоится 31 декабря, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
«Чебубу и другие приключения Шурика» продолжит фирменную традицию праздничных телефильмов канала. Лента следует за новогодней чередой картин, начатой «СамоИронией судьбы», подхваченной «Иваном Васильевичем меняет все» и закрепленной «Небриллиантовой рукой», который стал самым популярным фильмом 2024 года на телевидении, собрав у экранов более 45 млн зрителей.
На этот раз в центре истории — Шурик, который, как Форрест Гамп, расскажет удивительную историю своей любви, путешествуя по легендарным советским фильмам и современным мемам. А помогут ему в этом Чебубу и король российской эстрады Филиппино-Киркорино.
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