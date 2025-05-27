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В Новый год россиянам покажут «Чебубу и другие приключения Шурика»

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
ТНТ представил первый тизер-постер своего новогоднего телефильма, который получил название «Чебубу и другие приключения Шурика». Премьера музыкальной комедии, в которой переплетаются ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего года, состоится 31 декабря, сообщает пресс-служба телеканала.

В Новый год россиянам покажут «Чебубу и другие приключения Шурика»
фото: пресс-служба ТНТ


«Чебубу и другие приключения Шурика» продолжит фирменную традицию праздничных телефильмов канала. Лента следует за новогодней чередой картин, начатой «СамоИронией судьбы», подхваченной «Иваном Васильевичем меняет все» и закрепленной «Небриллиантовой рукой», который стал самым популярным фильмом 2024 года на телевидении, собрав у экранов более 45 млн зрителей.

На этот раз в центре истории — Шурик, который, как Форрест Гамп, расскажет удивительную историю своей любви, путешествуя по легендарным советским фильмам и современным мемам. А помогут ему в этом Чебубу и король российской эстрады Филиппино-Киркорино.
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обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 19:09
... Тем не менее если таковой "положительной" реакции на первую копию не было, думаю вряд ли бы стали снимать клонов на последующие фильмы. А раз публика одобрила контент, то можно и бабки... читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   28.05.2025 - 18:00
На больше головы не способны. Андреасян показал что можно испортить любой старый фильм, идея очень понравилась. читать далее>>
№ 6
Эльнинья   28.05.2025 - 13:32
Сочинили бы что-то своё. Зачем измываться над старыми фильмами. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   28.05.2025 - 13:14
Очередной ТНТ-шный отстойник. Вообще совести у ТНТ-ских киношников нет. В классику советского кинематографа и советской кинематографии плевать. А нынешнее хайпанутое поколение это с удовольствием "кушает". читать далее>>
№ 4
Влад Переделкин   28.05.2025 - 12:37
... Без гНомиков никак. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Иван Васильевич меняет всё!Небриллиантовая рукаСамоИрония судьбы!Форрест ГампЧебубу и другие приключения Шурика

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