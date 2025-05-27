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Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами»

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
В Твери начались съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Кандидатовой. Главные роли исполняют Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие. Цифровой релиз состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

С момента завершения первого сезона прошло без малого двадцать лет. На дворе – конец девяностых. Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена, проводятся сокращения сотрудников, растет недовольство. А тут судьба подбрасывает героине новые проблемы: вернувшийся из армии сын Леша (Антон Шаврин) решает заняться бизнесом и связывается с местными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С ударами судьбы сталкиваются и подруги Маши – Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти все испытания, или они станут очередными жертвами лихих девяностых?

«Первый сезон проекта снят с большой любовью к зрителю. В нем сквозит доброта и немного ностальгии даже не по тем годам, не по тому укладу жизни, а по людям, характерам и идеалам. Мы подхватили этот ритм, этот образ во втором сезоне, действие которого разворачивается в такие трудные для нашей страны девяностые. Продюсеры постарались максимально сохранить команду, которая снимала первый сезон, что невероятно облегчает работу. Меня пригласили, по сути, в слаженный коллектив, для многих актеров я была новым человеком, эдаким "котом в мешке". Однако контакт наладили сразу. На проекте замечательный кастинг – удача для меня, как для режиссера, работать в таком мощном актерском ансамбле. С восхитительной, актерски тонкой, точной, невероятно трогательной Валерией Федорович мы уже работали раньше. Надежда Лумпова, Алексей Демидов и Маруся Климова – приятные открытия для меня. Каждый из них погружается в своего персонажа, по-честному проживает, стирая грань между выдуманным сюжетом и реальностью. Так что от нашей истории можно ожидать хорошее кино, сделанное с любовью», — отмечает режиссер.

Съемки сериала пройдут в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске. За производство отвечает ООО «Мангос фильм».
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обсуждение >>
№ 13
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:39
Нравится актёр Демидов, так что смотреть буду, каких бы киноляпов не наснимали. читать далее>>
№ 12
Тульский парень   30.05.2025 - 20:17
... меньше было беспредела, спокойней. и все. читать далее>>
№ 11
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 19:06
... Зато сколько и как не говорили бы о тех временах, многие вспоминают их с какой-то душевной теплотой, приговаривая: эх, а помнишь как мы жили?)) читать далее>>
№ 10
Киноман1985   29.05.2025 - 18:57
... не совсем нормально, жили бедно в дефиците. упадничество, нет никакой перспективы, большая часть выживала, а не жила. читать далее>>
№ 8
Ленуля2011   28.05.2025 - 22:22
Не хотелось продолжения, если честно: по-моему, история рассказана, как бы закольцована. Не знаю, что придумали для героев сценаристы в продолжении.. Посмотрим. Уж я-то точно буду смотреть! Фильм... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами» фотографии
Валерия Федорович, Надежда Лумпова и Маруся Климова вновь станут «Лимитчицами» фотографии
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