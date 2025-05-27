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Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег»

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
Премьера остросюжетного детектива «Волчий берег» состоится 2 июня в эфире НТВ. Главные роли в проекте исполнили Евгений Дятлов и Евгений Шириков, сообщает пресс-служба телеканала.

Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег»
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету капитан полиции Новиков (Евгений Шириков) едет в поселок Рыбное в Псковской области, чтобы найти пропавшую невесту. Однако на его пути возникает неожиданное препятствие: едва прибыв в поселок, он вынужден подключиться к расследованию другого резонансного преступления. В окрестностях посёлка совершен налет на машину псковского предпринимателя Благих, фирма которого строит в Рыбном спортивно-оздоровительный комплекс. Деньги бесследно исчезли, кассир и охранники бизнесмена погибли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что пропажа его любимой и налет на местного предпринимателя связаны.

«"Волчий берег" – это история про полицейского и его помощника, а также о людях, которые живут в сложных обстоятельствах и предоставлены сами себе. Последние, к сожалению, привыкли к тому, что закон далеко не всегда торжествует, а потому выживают как могут. Их методы улучшить свою жизнь зачастую оказываются не вполне законными. Мой герой – майор Казанцев – прекрасно это понимает и старается быть твердым, но в то же время по-житейски мудрым. Однако практика показывает, что косяков не избежать, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так он и живет. Зрителям всегда интересно следить за человеческими судьбами. Надеюсь, им понравится наша история. Она о любви, жизни, детях и родителях, о различных перипетиях, а также по закону жанра в ней есть приключения, пальба, борьба и драки», — рассказывает Евгений Дятлов.

Режиссером проекта из 16-ти серий выступил Вячеслав Кириллов. В детективе также играют Игорь Золотовицкий, Сергей Иванюк, Николай Яскевич, Артем Федотов и другие.
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№ 7
Татьяна 449 (МО)   29.05.2025 - 22:21
[quote]№6 Angelika77 ... Может всё-таки удачное возвращение на экраны? Дятлов -хороший актер, но навряд ли стандартный сериал НТВ подходит для удачного возвращения на экран. К тому же он там снялся аж... читать далее>>
№ 6
Angelika77   29.05.2025 - 19:23
... Может всё-таки удачное возвращение на экраны? читать далее>>
№ 5
Киноман1985   29.05.2025 - 18:56
Дятлова сто лет не видел. Было время попадался постоянно на глаза. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   29.05.2025 - 08:39
Нормальный сюжет. Чего налетать-то?! Хотя про женщин-полицейских я сериалы люблю больше, чего не скрываю. И особенно с собачками. Лучше такое смотреть, чем мыльцо о 50-ти летних "молодых мамашах"... читать далее>>
№ 3
nord   28.05.2025 - 08:06
Ладно,что нет женщины и собаки. :) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег» фотографии
Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег» фотографии
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