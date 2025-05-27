Евгений Дятлов и Евгений Шириков отправятся на «Волчий берег»

По сюжету капитан полиции Новиков (Евгений Шириков) едет в поселок Рыбное в Псковской области, чтобы найти пропавшую невесту. Однако на его пути возникает неожиданное препятствие: едва прибыв в поселок, он вынужден подключиться к расследованию другого резонансного преступления. В окрестностях посёлка совершен налет на машину псковского предпринимателя Благих, фирма которого строит в Рыбном спортивно-оздоровительный комплекс. Деньги бесследно исчезли, кассир и охранники бизнесмена погибли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что пропажа его любимой и налет на местного предпринимателя связаны.
«"Волчий берег" – это история про полицейского и его помощника, а также о людях, которые живут в сложных обстоятельствах и предоставлены сами себе. Последние, к сожалению, привыкли к тому, что закон далеко не всегда торжествует, а потому выживают как могут. Их методы улучшить свою жизнь зачастую оказываются не вполне законными. Мой герой – майор Казанцев – прекрасно это понимает и старается быть твердым, но в то же время по-житейски мудрым. Однако практика показывает, что косяков не избежать, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так он и живет. Зрителям всегда интересно следить за человеческими судьбами. Надеюсь, им понравится наша история. Она о любви, жизни, детях и родителях, о различных перипетиях, а также по закону жанра в ней есть приключения, пальба, борьба и драки», — рассказывает Евгений Дятлов.
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