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Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»

27 мая
2025 год

Новости кино >>
27 мая 2025
Новый сериал HBO по «Гарри Поттеру» официально обрел главных героев. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а роль Рона Уизли досталась Аластеру Стауту, сообщает Variety.

Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»
фото: HBO

Прослушивание на главные роли прошли более 30 000 актеров с тех пор, как HBO объявил открытый кастинг прошлой осенью. Ожидается, что съемки начнутся этим летом.

«Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их общую магию на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — заявили шоураннер проекта Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.

Ранее стало известно, что образ Альбуса Дамблдора воплотит Джон Литгоу. Минерву Макгонагалл сыграет Джанет МакТир. Северусом Снейпом станет Паапа Эссьеду, а роль Рубеуса Хагрида досталась Нику Фросту.
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№ 7
Тульский парень   30.05.2025 - 20:11
ух 30 000 человек)) не отказывали никому. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 18:57
Симпатичных подобрали актёров, но вот талантливы ли они никто не знает. Важна ж не только внешность, но и умение примерять на себя экранный образ. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   28.05.2025 - 17:53
Они будут так же взрослеть, как это делали актеры из оригинала. К последней части стали взрослыми людьми. Для детей кино на всё детство, зато при деньгах будут. читать далее>>
№ 4
Ulitushka   28.05.2025 - 11:09
Посмотрим как они будут взрослеть. Большего всего меня удручает актер на роль Северуса Снейпа. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   27.05.2025 - 20:35
Ну "на сколько талантливые" эти дети будет видно, но в моей памяти (да думаю и у каждого) всё равно останется "старая троица" актёров. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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