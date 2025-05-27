Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Новый сериал HBO по «Гарри Поттеру» официально обрел главных героев. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а роль Рона Уизли досталась Аластеру Стауту, сообщает Variety.
фото: HBO
Прослушивание на главные роли прошли более 30 000 актеров с тех пор, как HBO объявил открытый кастинг прошлой осенью. Ожидается, что съемки начнутся этим летом.
«Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их общую магию на экране. Мы хотели бы поблагодарить десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием обнаружить множество молодых талантов», — заявили шоураннер проекта Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.
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