Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало звезды «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

28 мая
2025 год

Новости кино >>
28 мая 2025
Не стало популярного советского и российского актера театра и кино Василия Фунтикова, памятного зрителям по роли Кроша в серии экранизаций произведений Анатолия Рыбакова. Ему было 62 года, уточняется на сайте Союза кинематографистов России.

Не стало звезды «Каникул Кроша» Василия Фунтикова
фото: в образе Кроша

«27 мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович... Василий Владимирович был искренним, добрым, дружелюбным человеком, который всегда готов был оказать помощь своим коллегам, друзьям. Скорбим о раннем уходе замечательного актера, человека! Светлая память», — говорится в сообщении.

По информации издания «Аргументы и факты», артист в результате инсульта впал в кому, из которой уже не вышел. Его похоронят 30 мая на Хованском кладбище.

Читать Спасибо, посмотрю: июль. Ударная доза 70-х, Джейн Биркин, Тайка Вайтити и космос
Василий Владимирович родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где учился в мастерской Альберта Бурова. С 1984-го по 1988-й был актером Театра Советской Армии. Играл в постановках Юрия Еремина «Рядовые», «Ленинградец», «Осенняя кампания 1799 года», а также в «Кортике» и «Няньке». С 1989-го по 2000-й состоял в труппе Московского драматического театра имени Пушкина, принимал участие в записи аудиокниг по его спектаклям, воплотил образ Бабы-яги в «Аленьком цветочке» и сыграл роли в постановках «Белая цапля», «Блэз», «Сон в летнюю ночь», «Я – женщина», «Бесы», «Новое московское преступление». С 2000-го член Союза кинематографистов РФ.

Не стало звезды «Каникул Кроша» Василия Фунтикова
фото: кадр из сериала «Перелетные птицы»

В кино дебютировал главной ролью Васи в детском телефильме Марии Муат «Охотник за браконьерами», вышедшем в 1975-м. Через четыре года вышла молодежная киноповесть Вилена Новака «Камертон» с его участием, а в 1980-м актер впервые предстал в качестве Сережи Крашенинникова в «Каникулах Кроша» Григория Аронова. Впоследствии он вернется еще дважды к прославившему его образу в приключенческом «Неизвестном солдате» и детективе «Воскресенье, половина седьмого», снятом Вадимом Зобиным уже после смерти Аронова.

Всего на счету Василия Фунтикова около 30 ролей. Снимался у Сергея БондарчукаБорис Годунов»), Родиона НахапетоваЗонтик для новобрачных») и Владимира ГрамматиковаСестрички Либерти»). Запомнился также как Миша Совчи в «Презумпции невиновности» и Мордвинов-младший в знаменитом многосерийном детективе «Следствие ведут Знатоки». После развала СССР снимается преимущественно в эпизодах фильмов и сериалов, среди которых «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2», «МУР есть МУР-2», «Печорин. Герой нашего времени», «Глухарь» и «Перелетные птицы».
версия для печати

обсуждение >>
№ 19
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:33
Вчера похоронили Фунтикова, царство небесное ему. Жаль, что так и не удалось выкарабкаться и выйти из комы, ему б жить и жить ещё. читать далее>>
№ 18
Наталина1811 (Москва)   31.05.2025 - 19:22
Светлая память! Замечательный актер, воплощение чести, достоинства и справедливости в образе советского человека в фильмах Каникулы Кроша и Воскресенье, половина седьмого. Любимые фильмы. читать далее>>
№ 17
olga_yu (Москва)   31.05.2025 - 18:10
Светлая память светлому человеку! Прощай, неповторимый Крош! Символ детства и юности! Соболезнования родным, близким и друзьям. читать далее>>
№ 16
Отличница (Воронеж)   31.05.2025 - 14:16
Царство Небесное. Какой замечательный актер и хороший человек. Прощай, всеми любимый, Крош. читать далее>>
№ 15
Сергей Бражкин   30.05.2025 - 20:58
Прощай, Крош! Твой образ с детства прививал мне доброту, порядочность, стремление к справедливости, любознательность и чувство прекрасного. Спасибо тебе! читать далее>>
Всего сообщений: 19
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Звезде «Каникул Кроша» Василию Фунтикову исполнилось 60 лет
персоны
Григорий АроновСергей БондарчукАльберт БуровВладимир ГрамматиковЮрий ЕрёминВадим ЗобинМария МуатРодион НахапетовВилен НовакАнатолий РыбаковВасилий Фунтиков
фильмы
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -2Борис ГодуновВоскресенье, половина седьмогоГлухарьКамертонКаникулы КрошаМУР есть МУР-2Неизвестный солдатОхотник за браконьерамиПерелётные птицыПечорин. Герой нашего времениПрезумпция невиновностиСестрички ЛибертиСледствие ведут Знатоки
театры
Московский театр им. ПушкинаТеатр Армии

фотографии >>
Не стало звезды «Каникул Кроша» Василия Фунтикова фотографии
в образе Кроша
в образе Кроша
в образе Кроша
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram