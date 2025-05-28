Не стало звезды «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

Не стало популярного советского и российского актера театра и кино Василия Фунтикова, памятного зрителям по роли Кроша в серии экранизаций произведений Анатолия Рыбакова. Ему было 62 года, уточняется на сайте Союза кинематографистов России.
фото: в образе Кроша
«27 мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович... Василий Владимирович был искренним, добрым, дружелюбным человеком, который всегда готов был оказать помощь своим коллегам, друзьям. Скорбим о раннем уходе замечательного актера, человека! Светлая память», — говорится в сообщении.
По информации издания «Аргументы и факты», артист в результате инсульта впал в кому, из которой уже не вышел. Его похоронят 30 мая на Хованском кладбище.
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