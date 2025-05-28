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Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня

28 мая
2025 год

Новости кино >>
28 мая 2025
На ТНТ 16 июня в 20:00 состоится премьера скетчкома «Второй брак». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Юлия Топольницкая и Антон Богданов, а компанию им составили Артем Шевченко, Анна Глаубэ, Артемий Мильграм, Ирина Соколова, Аскар Нигамедзянов, Анастасия Светлова, Галина Бокашевская, Владимир Тимофеев, Алина Засобина, Артем Гайдуков, Надежда Паршина, Сергей Комаров и Екатерина Ланн.

«Мы хотели показать отношения, в которых нет давления и масок. Где можно посмеяться над собой, признать свои слабости и при этом не терять любовь. "Второй брак" — это сериал про тех, кто уже понял, что счастье — не в идеальности, а в честности. И если после серии зрителю станет теплее, а на лице появится улыбка — мы все сделали правильно», — говорит режиссер Раиля Каримова.

Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету Арина и Боря не скрываются друг от друга в туалете, не соревнуются, кто моет посуду чаще, и не боятся говорить о бывших. Они могут целый день валяться на диване, смотреть сериалы и считать это лучшим отдыхом. Потому что уже точно знают: счастье — это когда тебе хорошо рядом с другим человеком, а не когда ты кому-то что-то доказываешь. По словам Антона Богданова, «это сериал про отношения без иллюзий. Про людей, которые уже обожглись, перестали играть роли и наконец нашли того, с кем можно просто жить. Без напряга, без претензий. Мне понравилось, что это не история про кризис или борьбу полов, а наоборот — про союз. Мы с Юлей Топольницкой постарались сделать так, чтобы зритель верил: такие пары бывают. И они притягивают, потому что они настоящие».

Для Юлии Топольницкой «это не просто комедия про пару, а честный разговор о том, как выглядят отношения, когда ты уже все понял. Когда не строишь из себя идеальную женщину и не требуешь от партнера быть супергероем. Это сериал про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими — и при этом вместе. И мне очень хотелось сыграть такую героиню: живую, прямолинейную, немного бешеную, но влюбленную по-настоящему. Потому что таких женщин много. А на экране — почти нет».
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:34
Чего ждать от ТНТ,, чего -то в духе Саши и Тани и так далее. Каждый канал имеет свой почерк. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 20:04
Видеоролик не впечатлил. Была надежда на скетчи( читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:36
Единственное, что нравится, это обложка к сериалу - прикольно придумали, респект)) читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 18:55
Посмотрела рекламный ролик, крутили по телеку, так шутки там вообще плоские, в Саше+Тане по-моему смешнее. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   29.05.2025 - 18:47
... по какой причине? за деньги да, помните такую песню. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке»
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Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня фотографии
Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня фотографии
Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня фотографии
Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня фотографии
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