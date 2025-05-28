Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня

«Мы хотели показать отношения, в которых нет давления и масок. Где можно посмеяться над собой, признать свои слабости и при этом не терять любовь. "Второй брак" — это сериал про тех, кто уже понял, что счастье — не в идеальности, а в честности. И если после серии зрителю станет теплее, а на лице появится улыбка — мы все сделали правильно», — говорит режиссер Раиля Каримова.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету Арина и Боря не скрываются друг от друга в туалете, не соревнуются, кто моет посуду чаще, и не боятся говорить о бывших. Они могут целый день валяться на диване, смотреть сериалы и считать это лучшим отдыхом. Потому что уже точно знают: счастье — это когда тебе хорошо рядом с другим человеком, а не когда ты кому-то что-то доказываешь. По словам Антона Богданова, «это сериал про отношения без иллюзий. Про людей, которые уже обожглись, перестали играть роли и наконец нашли того, с кем можно просто жить. Без напряга, без претензий. Мне понравилось, что это не история про кризис или борьбу полов, а наоборот — про союз. Мы с Юлей Топольницкой постарались сделать так, чтобы зритель верил: такие пары бывают. И они притягивают, потому что они настоящие».
Для Юлии Топольницкой «это не просто комедия про пару, а честный разговор о том, как выглядят отношения, когда ты уже все понял. Когда не строишь из себя идеальную женщину и не требуешь от партнера быть супергероем. Это сериал про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими — и при этом вместе. И мне очень хотелось сыграть такую героиню: живую, прямолинейную, немного бешеную, но влюбленную по-настоящему. Потому что таких женщин много. А на экране — почти нет».
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