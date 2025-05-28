Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти»

Со стороны кажется, что жизнь главной героини — учительницы рисования Риты Говоровой (Павловец) — удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается украденный алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.
«Когда мы с режиссером Романом Просвирниным придумывали моего персонажа, сразу решили, что он будет немногословным. Матвей больше делает, чем говорит. Кроме того, в силу обстоятельств, его биография оказывается не совсем чиста. В целом, мой Матвей сильно отличается от меня в жизни, от этого было еще интереснее разобрать его, изучить особенности характера», — рассказал Андрей Фролов.
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