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Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти»

28 мая
2025 год

Новости кино >>
28 мая 2025
В Туапсе подошли к концу съемки многосерийной мелодрамы Романа Просвирнина «Любить без памяти». Главные роли в сериале сыграли Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире «Россия», уточняет пресс-служба телеканала.

Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Со стороны кажется, что жизнь главной героини — учительницы рисования Риты Говоровой (Павловец) — удалась. На деле – женщина уже давно мечтает о детях, но ее муж Дима (Константинов) против. Устав от бесконечных ссор, Рита улетает в Сибирь, но ее вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены, в этом ему помогает следователь Ирина Филатова (Бабенкова). Рите удается спастись, но в результате пережитого стресса она теряет память. Женщину без сознания находит местный охотник Матвей Калугин (Фролов) и привозит ее в глухое село. Теперь у Риты может начаться новая жизнь, вот только во время катастрофы у нее случайно оказывается украденный алмаз, а по следу уже идут контрабандисты.

«Когда мы с режиссером Романом Просвирниным придумывали моего персонажа, сразу решили, что он будет немногословным. Матвей больше делает, чем говорит. Кроме того, в силу обстоятельств, его биография оказывается не совсем чиста. В целом, мой Матвей сильно отличается от меня в жизни, от этого было еще интереснее разобрать его, изучить особенности характера», — рассказал Андрей Фролов.
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№ 9
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:35
... массовая амнезия всех сценаристов, да и остальных товарищей из киноиндустрии. они на следующий день забывают что было вчера. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:56
... А мне чёт Прилучный как-то больше нравится, чем везде одинаковый Фролов. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   30.05.2025 - 20:05
Сказка не худшего пошива) Частенько читаешь и глаза перестают видеть, а здесь еще норм.)) читать далее>>
№ 6
Анастасия Ал. Благинина   29.05.2025 - 22:32
Зритель зрителю рознь. Я лучше с Ольгой Павловец и Андреем Флоровым сериалы посмотрю, чем с бездарщинами, вульгарщинами и кривляками, как Н. Здорик, Н. Кологривый, Л. Аксёнова, П. Прилучный и ещё несколько... читать далее>>
№ 5
Angelika77   29.05.2025 - 19:20
... Парочка уже приевшаяся зрителю, новых лиц "запоминающихся" нет, вот и приходится играть одни и те же роли одним и тем же актёрам. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Ольга Павловец и Андрей Фролов узнают, как «Любить без памяти»
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фильмы
Любить без памяти

фотографии >>
Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти» фотографии
Ольга Павловец и Андрей Фролов сыграли в мелодраме «Любить без памяти» фотографии
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