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Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению»

28 мая
2025 год

Новости кино >>
28 мая 2025
Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Александры Бутько «Любовь по принуждению», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам продюсер Матвея Зубалевича, «когда человек оказывается в ситуации, где он вынужден сделать выбор не по зову сердца, а под давлением, это – внутренний конфликт. Именно он нас и зацепил. Мы хотели исследовать, как из принуждения может родиться доверие, а из страха – любовь. Эта история строится не на внешнем блеске, а на тонкой, человеческой боли и надежде».

Главная героиня Ника выросла в любви и достатке. У нее заботливый отец, работа, которой она гордится, и внешне безупречная жизнь. Но все меняется, когда она влюбляется в мажора Влада, не зная, что он и его отец стоят на грани банкротства, и она для них – просто способ спасти бизнес. Ослепленная чувствами, Ника не замечает подвоха, а ее отец Михаил Петрович делает все, чтобы оградить дочь от обманщика. Он предлагает ей выйти замуж за Павла – своего помощника и пасынка, которому доверяет, как себе. Но Ника считает Павла чужим, она никогда не воспринимала его всерьез. Неожиданно для себя Ника соглашается на брак со сводным братом. Именно рядом с Павлом она впервые ощущает настоящую любовь. Однако Влад не намерен сдаваться. Он идет на подлость и подставляет мужа Ники. Девушка верит лжи, уходит от Павла и тут же узнает правду о своей матери, фонде и прошлом семьи. Нике придется заново расставить приоритеты, научиться доверять и сделать выбор между тем, кто пытался ее купить, и тем, кто просто любит.

Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Ника – ребенок, который проходит путь к становлению взрослого человека через множество преград. В ней есть самоотверженность и стремление к справедливости – качества, которые вызывают восхищение. Но также и эгоизм, который мне в ней поначалу было сложно принять. В этой истории особенно трогает Павел – прекрасный мужчина, пример для подражания, который не может не вызывать вопрос: "Как же за него не выйти замуж?". Мораль проекта проста: порой мы не замечаем, что настоящее счастье находится совсем рядом, буквально под боком», — считает Маргарита Шерш.

За визуальную составляющую мини-сериала отвечают оператор-постановщик Игорь Буряк и художник-постановщик Булат Байназаров. «Павел – эдакий Джейсон Стэйтем и Джон Уик в одном флаконе: неординарная и непростая личность со спецподготовкой, очень интересный персонаж. Павел предан членам семьи, на которую работает. В сказках герой отправляется в путь, чтобы найти что-то особенное, а в итоге понимает – все, что он искал, было у него с самого начала. Мне кажется, об этом и наш проект: счастье может быть рядом, и нужно ценить каждый момент. Одной из причин, по которой я согласился на участие в проекте, стали съемки в Башкирии. Для меня это место не чужое: с детства каждое лето я проводил у бабушки с дедушкой в селе Кага под Белорецком (Башкирия). Остальное время жил в Челябинске, так что я, можно сказать, деревенско-городской парень. И Башкирия меня в этом плане очень порадовала, было приятно снова оказаться в этом месте», — рассказал Иван Жвакин.
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:27
Никого не жалко, как сыр в масле героиня и её ухажоры)) Ничего, проблемы привели в чувства. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 20:04
История достойная канала и его зрителей. Любой взрослый адекватный человек не включает канал. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   30.05.2025 - 20:03
«Павел – эдакий Джейсон Стэйтем и Джон Уик в одном флаконе ))))))))))))))))))))))))))))))))) ох... )) хахахахах.. Что там с этими головами происходит. Такое ляпнуть про кино на Домашнем. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 18:40
... Вот вот, наделись на какой-то чудо? Маловероятен такой исход. читать далее>>
№ 4
Angelika77   29.05.2025 - 19:09
История шитая белыми нитками, здесь подвох даже слепой увидит, но только не Ника - поверит всему, только не близким людям. Как банально. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Булат БайназаровИгорь БурякАлександра БутькоИван ЖвакинМатвей ЗубалевичАртём НемовДжейсон СтэйтемМаргарита Шерш
фильмы
Джон УикЛюбовь по принуждению

фотографии >>
Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению» фотографии
Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению» фотографии
Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению» фотографии
Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению» фотографии
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