Маргарита Шерш, Иван Жвакин и Артем Немов ощутили «Любовь по принуждению»

По словам продюсер Матвея Зубалевича, «когда человек оказывается в ситуации, где он вынужден сделать выбор не по зову сердца, а под давлением, это – внутренний конфликт. Именно он нас и зацепил. Мы хотели исследовать, как из принуждения может родиться доверие, а из страха – любовь. Эта история строится не на внешнем блеске, а на тонкой, человеческой боли и надежде».
Главная героиня Ника выросла в любви и достатке. У нее заботливый отец, работа, которой она гордится, и внешне безупречная жизнь. Но все меняется, когда она влюбляется в мажора Влада, не зная, что он и его отец стоят на грани банкротства, и она для них – просто способ спасти бизнес. Ослепленная чувствами, Ника не замечает подвоха, а ее отец Михаил Петрович делает все, чтобы оградить дочь от обманщика. Он предлагает ей выйти замуж за Павла – своего помощника и пасынка, которому доверяет, как себе. Но Ника считает Павла чужим, она никогда не воспринимала его всерьез. Неожиданно для себя Ника соглашается на брак со сводным братом. Именно рядом с Павлом она впервые ощущает настоящую любовь. Однако Влад не намерен сдаваться. Он идет на подлость и подставляет мужа Ники. Девушка верит лжи, уходит от Павла и тут же узнает правду о своей матери, фонде и прошлом семьи. Нике придется заново расставить приоритеты, научиться доверять и сделать выбор между тем, кто пытался ее купить, и тем, кто просто любит.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Ника – ребенок, который проходит путь к становлению взрослого человека через множество преград. В ней есть самоотверженность и стремление к справедливости – качества, которые вызывают восхищение. Но также и эгоизм, который мне в ней поначалу было сложно принять. В этой истории особенно трогает Павел – прекрасный мужчина, пример для подражания, который не может не вызывать вопрос: "Как же за него не выйти замуж?". Мораль проекта проста: порой мы не замечаем, что настоящее счастье находится совсем рядом, буквально под боком», — считает Маргарита Шерш.
За визуальную составляющую мини-сериала отвечают оператор-постановщик Игорь Буряк и художник-постановщик Булат Байназаров. «Павел – эдакий Джейсон Стэйтем и Джон Уик в одном флаконе: неординарная и непростая личность со спецподготовкой, очень интересный персонаж. Павел предан членам семьи, на которую работает. В сказках герой отправляется в путь, чтобы найти что-то особенное, а в итоге понимает – все, что он искал, было у него с самого начала. Мне кажется, об этом и наш проект: счастье может быть рядом, и нужно ценить каждый момент. Одной из причин, по которой я согласился на участие в проекте, стали съемки в Башкирии. Для меня это место не чужое: с детства каждое лето я проводил у бабушки с дедушкой в селе Кага под Белорецком (Башкирия). Остальное время жил в Челябинске, так что я, можно сказать, деревенско-городской парень. И Башкирия меня в этом плане очень порадовала, было приятно снова оказаться в этом месте», — рассказал Иван Жвакин.
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