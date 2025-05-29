Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»

Официальный сайт «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»
опубликовал подробности нового аниме OLM
(«Летнее время
», «Монолог фармацевта
»). Помимо второго трейлера кулинарного фэнтези объявили пополнение актерской команды и дату премьеры — общепит в параллельном мире откроется 3 июля. В видео также можно услышать эндинг Magokoro My Heart
в исполнении айдол-группы Cho Tokimeki♡Sendenbu
(пели в игровой версии «Этой фарфоровой куклы
»).
«Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!». Трейлер на японском языке
В фантастической вселенной меча и магии виртуозу кухонной утвари приходится несладко, однако Деннис нашел подход ко всем участникам сильнейшей гильдии «Батальон Серебряных крыльев». Лояльность сокомандников в итоге вызвала ревность у лидера банды, который при первом удобном случае изгоняет кулинара. Тот, впрочем, не вешает нос, а отправляется в сельскую местность, подальше от города, чтобы открыть ресторан, как он всегда мечтал. В процессе Деннис спасает бывшую дворянку Ателье, которую продали в рабство, и бизнес они запускают уже вместе. Клиенты не заставляют себя долго ждать, а с ними — удивительные истории и не менее причудливые заказы, мелкие конфликты и растущая слава о вкуснейшем месте округи.
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Вкусный исекай «Кулинарные скитания в параллельном мире»
В основе аниме — ранобэ Юки Кимикавы
с иллюстрациями Gaou
, а за режиссуру отвечает Дзёдзи Симура
, работавший не только над приключенческой классикой «Мастер Китон
», но и комедиями для гурманов «Папа-кулинар
» и «Кафе из другого мира
» (второй сезон). Сценарий написала Хитоми Миэно
(«Мемуары Ванитаса
», «У Коми проблемы с общением
»), а музыку — Масато Кода
, чьи мелодии звучат в исекаях
«Да благословят боги сей расчудесный мир!
» и «Кулинарные скитания в параллельном мире
».
Ансамбль едаков и поваров, включая два новых имени, набирается следующий:
Деннис — Сюнсукэ Такэути
(Говард Филлипс Лавкрафт в «Прозе бродячих псов
» и Усами в «Иллюзии рая
»).
Ателье — Марика Судзуки
(Юна Итихара в «Любит — не любит
»).
Бачель — Сацуми Мацуда
(Тиаки Савада в «Девушке из оперы!
»).
Генриетта — Саюми Судзусиро
(Кэй Сироганэ в «Госпоже Кагуе
»).
Вивия — Мария Исэ
(Зерие во «Фрирен
»).
Вигор — Рёта Судзуки
(Тома Хираги в «Ветроломе
»).
Кэти — Тика Андзай
(Тисато Нисикиги в «Ликорис Рекойл
»).
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«Ликорис Рекойл» — боевик о школьницах, работающих в кафе
Одноименный цикл ранобэ выходит с 2018-го: сначала главы публиковались на сайте Shosetsuka ni Naro, а через год импринт Overlap Novels взялся за печатную версию (уже поступило в продажу три тома). Сейчас Кимикава также работает над серией «Современный захват подземелий, начатый со сломанного навыка
», а среди проектов Gaou — новеллы «Третий год класса Б: Учитель-некромант
» и «Я секретарь гильдии, но я не люблю сверхурочную работу, поэтому я собираюсь подчинить босса в одиночку
».
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