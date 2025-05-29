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Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»

29 мая
2025 год

Новости кино >>
29 мая 2025
Официальный сайт «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» опубликовал подробности нового аниме OLMЛетнее время», «Монолог фармацевта»). Помимо второго трейлера кулинарного фэнтези объявили пополнение актерской команды и дату премьеры — общепит в параллельном мире откроется 3 июля. В видео также можно услышать эндинг Magokoro My Heart в исполнении айдол-группы Cho Tokimeki♡Sendenbu (пели в игровой версии «Этой фарфоровой куклы»).

«Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!». Трейлер на японском языке

В фантастической вселенной меча и магии виртуозу кухонной утвари приходится несладко, однако Деннис нашел подход ко всем участникам сильнейшей гильдии «Батальон Серебряных крыльев». Лояльность сокомандников в итоге вызвала ревность у лидера банды, который при первом удобном случае изгоняет кулинара. Тот, впрочем, не вешает нос, а отправляется в сельскую местность, подальше от города, чтобы открыть ресторан, как он всегда мечтал. В процессе Деннис спасает бывшую дворянку Ателье, которую продали в рабство, и бизнес они запускают уже вместе. Клиенты не заставляют себя долго ждать, а с ними — удивительные истории и не менее причудливые заказы, мелкие конфликты и растущая слава о вкуснейшем месте округи.

Читать Вкусный исекай «Кулинарные скитания в параллельном мире»
В основе аниме — ранобэ Юки Кимикавы с иллюстрациями Gaou, а за режиссуру отвечает Дзёдзи Симура, работавший не только над приключенческой классикой «Мастер Китон», но и комедиями для гурманов «Папа-кулинар» и «Кафе из другого мира» (второй сезон). Сценарий написала Хитоми МиэноМемуары Ванитаса», «У Коми проблемы с общением»), а музыку — Масато Кода, чьи мелодии звучат в исекаях «Да благословят боги сей расчудесный мир!» и «Кулинарные скитания в параллельном мире».

Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»

Ансамбль едаков и поваров, включая два новых имени, набирается следующий:

Деннис — Сюнсукэ Такэути (Говард Филлипс Лавкрафт в «Прозе бродячих псов» и Усами в «Иллюзии рая»).
Ателье — Марика Судзуки (Юна Итихара в «Любит — не любит»).
Бачель — Сацуми Мацуда (Тиаки Савада в «Девушке из оперы!»).
Генриетта — Саюми Судзусиро (Кэй Сироганэ в «Госпоже Кагуе»).
Вивия — Мария Исэ (Зерие во «Фрирен»).
Вигор — Рёта Судзуки (Тома Хираги в «Ветроломе»).
Кэти — Тика Андзай (Тисато Нисикиги в «Ликорис Рекойл»).

Читать «Ликорис Рекойл» — боевик о школьницах, работающих в кафе
Одноименный цикл ранобэ выходит с 2018-го: сначала главы публиковались на сайте Shosetsuka ni Naro, а через год импринт Overlap Novels взялся за печатную версию (уже поступило в продажу три тома). Сейчас Кимикава также работает над серией «Современный захват подземелий, начатый со сломанного навыка», а среди проектов Gaou — новеллы «Третий год класса Б: Учитель-некромант» и «Я секретарь гильдии, но я не люблю сверхурочную работу, поэтому я собираюсь подчинить босса в одиночку».

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обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   3.06.2025 - 22:02
... Уж запахов точно не хватает, хотя я и без них вижу, что мультик "аппетитный". читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:19
хоть в аниме посмотрю на морепродукты) которых почти ни ем)) еда выглядит не очень аппетитно. все же в мультике теряется многое не хватает оттенков. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   30.05.2025 - 19:54
... а блюда от нейросети еще вкуснее))) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 18:37
Анимэшные картинки еды выглядят очень аппетитно, аж слюнки потекли. Представляю, что будет в самом мульте)) читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.05.2025 - 19:06
И сто пудов в конце они будут соревноваться между собой, чей ресторан лучше. Только вот всегда поражалась, кто даёт названия этим анимэ? Ни к селу, ни к городу, как вырванная фраза из контекста. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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ВетроломГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДа благословят боги сей расчудесный мир!Девушка из оперы!!Добро пожаловать в дешёвый ресторан изгнанника!Иллюзия раяКулинарные скитания в параллельном миреЛетнее времяЛикорис РекойлЛюбит — не любитМастер КитонМемуары ВанитасаМонолог фармацевтаПровожающая в последний путь ФриренПроза бродячих псовРесторан из другого мираУ Коми проблемы с общениемЭта фарфоровая кукла влюбилась

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Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» фотографии
Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» фотографии
Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» фотографии
Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» фотографии
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