Битва шефа: трейлер фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»

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Выпустить фильм планируют в 2026 году

За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

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Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

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Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»