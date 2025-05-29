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Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?»

29 мая
2025 год

Новости кино >>
29 мая 2025
Завершились съемки полнометражного художественного дебюта Вероники Коржевской по сценарию Сергея Новикова, Натальи Милявской и Алексея Нужного «Где ты?». Главные роли исполняют Анна Богомолова и Никита Волков, уточняет пресс-служба проекта.

Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету жизнь Макса и Анны разрушается из-за кражи их единственного трехмесячного ребенка. Спустя 6 лет Анна нашла силы начать жить заново, а Макс не сдается и продолжает поиски сына.

«Эта история о мужчине – враче скорой помощи. Каждый день он спасает людей, но настало время, когда нужно спасти самого себя. Под чуткой режиссурой Вероники Коржевской история обещает быть красивой, чувственной, посвященной настоящему герою. Хочу поддержать Веронику и пожелать ей удачной картины», — отмечает креативный продюсер Алексей Нужный.

В актерский состав фильма также вошли Валери Зоидова, Андрей Рожков, Юрий Чурсин, Роман Курцын, Александр Клюквин, Олеся Железняк и блогер Карина Кросс. За производство проекта отвечает ООО «Пик Медиа», а на большие экраны фильм выпустит кинопрокатная компания «Кинотайм».
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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:22
до чего миленький биглик у Волкова в руках. вот так, волк схватил биглика. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   2.06.2025 - 20:11
... Ну мне кажется такое и будет. Естественно без любви не обойдётся , не весь же фильм искать ребёнка. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:52
На первом кадре Волков больше похож не на убитого горем отца, а на маньяка. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:26
Какого .... здесь забыла блогерша Кросс? Да уж, а я думал будет слезливая мелодрама. читать далее>>
№ 2
Angelika77   29.05.2025 - 19:03
Немного странный сюжет - обычно поиски не прекращает именно мать, а не отец. А здесь видимо решили удивить оригинальностью? ну-ну. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?» фотографии
Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?» фотографии
Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?» фотографии
Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?» фотографии
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