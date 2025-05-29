Никита Волков отправился на поиски пропавшего сына в мелодраме «Где ты?»

По сюжету жизнь Макса и Анны разрушается из-за кражи их единственного трехмесячного ребенка. Спустя 6 лет Анна нашла силы начать жить заново, а Макс не сдается и продолжает поиски сына.
«Эта история о мужчине – враче скорой помощи. Каждый день он спасает людей, но настало время, когда нужно спасти самого себя. Под чуткой режиссурой Вероники Коржевской история обещает быть красивой, чувственной, посвященной настоящему герою. Хочу поддержать Веронику и пожелать ей удачной картины», — отмечает креативный продюсер Алексей Нужный.
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