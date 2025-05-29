Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина

Завершились съемки сериала Okko, продюсерского центра Originals Production и компании Norm Production «Слепой» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Режиссером нового драмеди выступил Сергей Сенцов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету, получив наводку на богатый дом, промышляющий мелкими криминальными заработками Сеня (Денис Косиков), идет на грабеж. Но его ловит хозяин дома ― очень влиятельный, невероятно эксцентричный, но давно непубличный бизнесмен Орлов (Иван Охлобыстин), который оказывается еще и слепым. К удивлению Сени, он не сдает его в полицию, а делает своим личным помощником. Но кажущаяся беззаботной жизнь миллиардера оборачивается для Сени жесткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником Кирилловым (Илья Любимов), где ставками станут не только их собственные судьбы, но и жизни их близких.
«Мой герой — успешный, но одинокий человек, потерявший любимую жену и теперь стремящийся обрести какого-то близкого и искреннего человека рядом. Атмосфера на съемочной площадке сложилась теплой - со многими я уже не раз пересекался на предыдущих проектах. Зрителям я могу пожелать одно: ждите волшебства на экране, ведь кино — это всегда немного магия», — отмечает Иван Охлобыстин.
«"Слепой" — это прежде всего комедия, с поправкой на то, что в основе любой хорошей комедии всегда лежит драма. Комедия авантюрная с закрученным криминальным сюжетом и яркими персонажами. В центре истории харизматичный антигерой, которого играет Иван Иванович Охлобыстин. Крупный бизнесмен, коллекционер искусства и мизантроп, напоминающий Скруджа из "Рождественской песни" Диккенса. Из-за болезни он ослеп и оказался уязвим, со всех сторон его пытаются прогнуть и сбросить с пьедестала, ему нужен поводырь, которому можно доверять. А довериться некому. Но однажды в его загородный дом залезает дерзкий воришка и жизнь обоих круто меняется. Это история об очень одиноком человеке, который добился в жизни всего, но трагически несчастлив и не хочет себе в этом признаваться. И о силе любви, которая делает еще недавно чужих людей настоящей семьей», — говорит Сергей Сенцов.
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