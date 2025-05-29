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Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина

29 мая
2025 год

Новости кино >>
29 мая 2025
Завершились съемки сериала Okko, продюсерского центра Originals Production и компании Norm Production «Слепой» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Режиссером нового драмеди выступил Сергей Сенцов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету, получив наводку на богатый дом, промышляющий мелкими криминальными заработками Сеня (Денис Косиков), идет на грабеж. Но его ловит хозяин дома ― очень влиятельный, невероятно эксцентричный, но давно непубличный бизнесмен Орлов (Иван Охлобыстин), который оказывается еще и слепым. К удивлению Сени, он не сдает его в полицию, а делает своим личным помощником. Но кажущаяся беззаботной жизнь миллиардера оборачивается для Сени жесткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником Кирилловым (Илья Любимов), где ставками станут не только их собственные судьбы, но и жизни их близких.

«Мой герой — успешный, но одинокий человек, потерявший любимую жену и теперь стремящийся обрести какого-то близкого и искреннего человека рядом. Атмосфера на съемочной площадке сложилась теплой - со многими я уже не раз пересекался на предыдущих проектах. Зрителям я могу пожелать одно: ждите волшебства на экране, ведь кино — это всегда немного магия», — отмечает Иван Охлобыстин.

В сериале также играют Павел Табаков, Максим Стоянов, Анна Уколова, Андрей Федорцов, Евгения Леонова, Никита Конкин, Игорь Грабузов и другие.

Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«"Слепой" — это прежде всего комедия, с поправкой на то, что в основе любой хорошей комедии всегда лежит драма. Комедия авантюрная с закрученным криминальным сюжетом и яркими персонажами. В центре истории харизматичный антигерой, которого играет Иван Иванович Охлобыстин. Крупный бизнесмен, коллекционер искусства и мизантроп, напоминающий Скруджа из "Рождественской песни" Диккенса. Из-за болезни он ослеп и оказался уязвим, со всех сторон его пытаются прогнуть и сбросить с пьедестала, ему нужен поводырь, которому можно доверять. А довериться некому. Но однажды в его загородный дом залезает дерзкий воришка и жизнь обоих круто меняется. Это история об очень одиноком человеке, который добился в жизни всего, но трагически несчастлив и не хочет себе в этом признаваться. И о силе любви, которая делает еще недавно чужих людей настоящей семьей», — говорит Сергей Сенцов.

Оператором сериала стал Гайк Киракосян. Авторами сценария выступили Александр Иштриков и Юрий Голайдо. Спродюсировали проект Андрей Левин, Роман Новиков, Заурбек Богов, креативным продюсером стал Дмитрий Пермяков, а генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов.
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обсуждение >>
№ 9
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:50
Не очень круто выглядит. Обывательщина, не воспринимаю никак. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:32
Типа Орлов хочет увидеть в Сене близкого человека, а не вора. Интересно, но не ново. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:19
Начало напоминает сюжет американского триллера, не помню название, там тоже банда мелких воришек забралась в дом к слепому, но история закончилась для воров плачевно. читать далее>>
№ 6
Анна Куркова   30.05.2025 - 10:32
... Смогут, наши уже лет 7 регулярно снимают что то стоящее, как и фильмы, так и сериалы читать далее>>
№ 5
colybri   30.05.2025 - 00:24
... По крайней мере фильм с Аль Пачино получился не хуже оригинала,а наши вряд ли смогут снять что-то стоящее. читать далее>>
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фотографии >>
Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина фотографии
Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина фотографии
Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина фотографии
Денис Косиков вломится в дом эксцентричного миллиардера Ивана Охлобыстина фотографии
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