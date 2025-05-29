«Константинополь» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной откроет VII фестиваль сериалов «Пилот»

В основу «Константинополя» легли события начала 20-х годов XX века. Зритель увидит, какой опасности подвергались русские эмигранты в Константинополе и как пытались выжить среди беженцев-соотечественников. Оставшись без средств к существованию, они были вынуждены вступить в смертельную схватку с городом, местными бандами и даже друг с другом.
Автором сценария выступил Алексей Мизгирев. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, кресло режиссера-постановщика занял Сергей Чекалов. Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки сериала прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы азербайджанской столицы стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе. На площадке работали исторические и военные консультанты.
VII российский фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 19 по 22 июня в городе Иваново. В программе смотра — премьеры сериалов, специальные показы и большая деловая программа с участием ключевых игроков рынка. «Пилот» является единственным российским фестивалем, который ежегодно представляет полную картину сериального контента: в конкурсе смотра новейшие российские проекты онлайн-платформ, ТВ-каналов, независимых производителей. Именно здесь они находят своего первого зрителя и получают обратную связь от профессионалов рынка. В этом году программа смотра будет расширена документальной секцией. «Пилот» – зрительский фестиваль и традиционно становится важным культурным событием города. Попасть на все показы можно бесплатно, по предварительной регистрации на сайте. Фестиваль «Пилот» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
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