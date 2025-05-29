Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России

С 10 по 18 июня в российских регионах пройдут премьерные показы мистической драмы «Белый пароход» — полнометражного режиссерского дебюта Инги Шепелевой. Зрители в Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Омске, Санкт-Петербурге и других городах первыми увидят картину и смогут лично пообщаться с ее создателями. Список городов, который будет дополняться, можно найти по ссылке. Фильм выходит в широкий прокат 19 июня. Дистрибуцией занимается кинокомпания К24.
фото: пресс-служба фильма
Показы пройдут при участии режиссера Инги Шепелевой, а также продюсера фильма Жана Просянова и других членов съемочной группы. По сюжету картины по направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.
«Премьерные показы фильма — уникальная возможность для нас встретиться со зрителями лично, услышать их первые отклики, поделиться историей создания картины. Инга Шепелева и часть съемочной группы будут присутствовать на ряде показов, чтобы сделать этот диалог живым и открытым. Мы верим, что такие встречи помогают не просто показывать кино, но и выстраивать настоящее сообщество вокруг него», — отмечает Жан Просянов.
«Белый пароход» основан на одноименной повести, написанной Ингой Шепелевой в 21 год. Спустя почти 15 лет она сделала из нее сначала короткий метр, а затем — полнометражную картину. Это история о любви и культурном столкновении, развернувшаяся на фоне перестройки, где личное переплетается с коллективной памятью и мифами.
Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом и получила Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора» и специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале.
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