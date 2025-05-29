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Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России

29 мая
2025 год

Новости кино >>
29 мая 2025
С 10 по 18 июня в российских регионах пройдут премьерные показы мистической драмы «Белый пароход» — полнометражного режиссерского дебюта Инги Шепелевой. Зрители в Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Омске, Санкт-Петербурге и других городах первыми увидят картину и смогут лично пообщаться с ее создателями. Список городов, который будет дополняться, можно найти по ссылке. Фильм выходит в широкий прокат 19 июня. Дистрибуцией занимается кинокомпания К24.

Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России
фото: пресс-служба фильма

Показы пройдут при участии режиссера Инги Шепелевой, а также продюсера фильма Жана Просянова и других членов съемочной группы. По сюжету картины по направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.

«Премьерные показы фильма — уникальная возможность для нас встретиться со зрителями лично, услышать их первые отклики, поделиться историей создания картины. Инга Шепелева и часть съемочной группы будут присутствовать на ряде показов, чтобы сделать этот диалог живым и открытым. Мы верим, что такие встречи помогают не просто показывать кино, но и выстраивать настоящее сообщество вокруг него», — отмечает Жан Просянов.

«Белый пароход» основан на одноименной повести, написанной Ингой Шепелевой в 21 год. Спустя почти 15 лет она сделала из нее сначала короткий метр, а затем — полнометражную картину. Это история о любви и культурном столкновении, развернувшаяся на фоне перестройки, где личное переплетается с коллективной памятью и мифами.

Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом и получила Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора» и специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале.
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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   2.06.2025 - 20:09
Сколько ж придётся курсировать на "параходе" по городам России... читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:35
... Как раз таки вот "Белый параход" и является глубоким фильмом, который можно обсудить, с простенькой комедией делать нечего. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 20:21
А я считаю не болтовню не очень хочется идти. Фильм посмотреть - да, а обсуждения оставляю знатокам. читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.05.2025 - 19:00
Вот все стоящие фильмы так курсировали по стране, чтобы можно было сразу после просмотра обсудить работу, выяснить что понравилось а что нет. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России фотографии
Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России фотографии
Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России фотографии
Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России фотографии
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