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«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля

29 мая
2025 год

Новости кино >>
29 мая 2025
В Чувашии завершился XVIII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. Лучшим фильмом смотра, который проходил с 22 по 28 мая, стала картина Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Лента также получила приз зрительских симпатий.

«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля
фото: пресс-служба смотра

Конкурс игровых фильмов, в котором приняли участие девять картин, оценивало жюри в составе российского продюсера и кинорежиссера Александра Просянова, продюсера и дистрибьютора Екатерины Семеновой, советского, российского и узбекского актера Сейдуллы Молдаханова. За режиссуру отметили Мостафу Тагизаде, снявшего «Год Кота». Специальный приз жюри достался картине «Сделка на границе» Дастана Жапар Рыскелди. Приз за лучший сценарий получил Алексей Головченко за фильм «Длительные свидания». За музыку наградили картину «Повесть о светлом мальчике». В категории «Лучшее художественное решение» отметили фильм «Там, за мачтой» режиссера Мохаммада Нурузаммана. Лучшим актером стал Марат Абылай, сыгравший в ленте «Сделка на границе». Лучшей актрисой назвали Василису Перелыгину за роль в фильме «Длительные свидания». За актерский ансамбль отметили картину «Шаман» Михаила Мерзликина.

В конкурс этнического и регионального кино вошли 19 фильмов. Программу оценивало жюри в составе советника генерального директора Российского авторского общества Марины Кардаш, иранского режиссера, киноведа и литературного переводчика Фереште Амани, продюсера, генерального директора Veles Media, консультанта по международным отношениям Юлии Лукашук. Лучшим фильмом секции стал «С Н. Г. Братан» Андрея Дуплякина. За режиссуру отметили автора ленты «Унгерния» Пайрафа Шарифова. Специального приза жюри удостоилась лента Инги Шепелевой «Белый пароход».

«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля
фото: пресс-служба смотра

За сценарий наградили Андрея Кима и Максима Ермакова, работавших над картиной «Бажов, одолженное время». За лучшее художественное решение отметили фильм «Она никого не любит» режиссера Марии Чернавиной. За актерскую работу наградили Мохана Агаше из фильма «Папа боится воды». Приз зрительских симпатий получил «Маскарад» Ивана Кудряшова. Спецпризом оргкомитета фестиваля отметили картину «Победа» Дарьи Шумаковой и Дениса Носкова, а спецприз главы Чувашской республики «За вклад в киноискусство» вручили дирижеру, художественному руководителю оркестра кинематографии Сергею Скрипке.
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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:20
... авторское снято для себя ) понравится или нет автору почти что пофиг. когда снимаешь, уже есть понимание будет народ смотреть или пропустит. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   2.06.2025 - 20:05
... Вот вот, а то думаешь, куда уходит столько денег на кино, потому как этого кино вообще не видно (только из статей и узнаёшь о таком). читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:52
Читаешь новость, как будто про страну из четвертого измерения. Оказывается вышло не мало фильмов, которые никто не видел. И им уже вручили по диплому. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   30.05.2025 - 19:44
... фестивали проходят быстро, как вся жизнь. смотрите как пролетели Канны, спустя пару дней ощущение, что его не было. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 14:54
Номинанты получили свои награды, все свободны, свет погашен. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля фотографии
«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля фотографии
«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля фотографии
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