Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле

«"Путешествие на солнце и обратно" — это эпическая история первой любви и невинности. 5 ½ часа крика и нежности, в которых 90-е становятся метафорой взросления», — говорит Любовь Аксенова.
Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и все, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.
«Путешествие на солнце и обратно»
«Наш фильм состоит из семи частей, семи глав. Эти семь глав — они как семь наших друзей. У них разные функции, у них разные характеры. Сначала вас встретит первая глава. Она со всеми познакомит и как проводник проведет вас по лабиринту, немного покажет, что к чему, кто будет играть и так далее. Вторая глава — наш охранник. Вам может показаться, что фильм тяжелый, фильм грустный — не торопитесь с выводами, пожалуйста. Третья и четвертая серии — это наши друзья-схоморохи. Они вас, собственно, и проведут на аттракцион. И в пятой, шестой, седьмой серии этого угара вы впадете в легкий такой трансик, и там и будет стоять наш звездолет, который, собственно, и полетит на солнце и обратно», — рассказывает Роман Михайлов.
Премьера картины состоялась 20 апреля 2025 года при поддержке K24 в рамках 47-го ММКФ: кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов. Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным.
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