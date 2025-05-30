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Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
START покажет один из самых необычных российских авторских проектов года — «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Цифровой релиз фильма из семи серий состоится в июле, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле
фото: K24

Романа Михайлова критики и журналисты как только не называют: от «профессионала ухода от действительности» до «первого по-настоящему культового автора со времен Алексея Балабанова», а его кино — «колдовством», «галлюцинацией» и «сновидениями». Он выпустил шесть фильмов за два года, а «Путешествие на солнце и обратно» — его первый многосерийный проект, в котором также сыграли Мария Мацель, Александра Киселева, Лев Зулькарнаев, Любовь Аксенова и Дарья Екамасова.

«"Путешествие на солнце и обратно" — это эпическая история первой любви и невинности. 5 ½ часа крика и нежности, в которых 90-е становятся метафорой взросления», — говорит Любовь Аксенова.

Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и все, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.

«Путешествие на солнце и обратно»


«Наш фильм состоит из семи частей, семи глав. Эти семь глав — они как семь наших друзей. У них разные функции, у них разные характеры. Сначала вас встретит первая глава. Она со всеми познакомит и как проводник проведет вас по лабиринту, немного покажет, что к чему, кто будет играть и так далее. Вторая глава — наш охранник. Вам может показаться, что фильм тяжелый, фильм грустный — не торопитесь с выводами, пожалуйста. Третья и четвертая серии — это наши друзья-схоморохи. Они вас, собственно, и проведут на аттракцион. И в пятой, шестой, седьмой серии этого угара вы впадете в легкий такой трансик, и там и будет стоять наш звездолет, который, собственно, и полетит на солнце и обратно», — рассказывает Роман Михайлов.

Премьера картины состоялась 20 апреля 2025 года при поддержке K24 в рамках 47-го ММКФ: кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов. Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным.
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обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   2.06.2025 - 20:04
Чугунов так себе актёр, а Марик так тем более. Не вижу вообще смысла смотреть сериал. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:47
... вот тоже гадаю о чем кино. намололи языком много, а толку мало. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:29
Молодец Михайлов, похвально - сначала книгу написал, а после по ней сериал снял) читать далее>>
№ 2
Алена Борзова (Екатеринбург)   31.05.2025 - 10:13
Очень жду этот проект читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 14:52
По описанию сериала я даже не поняла о чём он. Какой-то транс, метаморфозы, полёты на солнце ... увидела фразу 90-е и вообще всё перемешалось в голове. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Путешествие на солнце и обратно

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Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле фотографии
Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле фотографии
Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле фотографии
Сериал Романа Михайлова с Олегом Чугуновым и Марком Эйдельштейном выйдет онлайн в июле фотографии
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