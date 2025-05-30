Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен»

Главный герой, Сергей, — мужчина, который в один день теряет жену и работу, остается без опоры и смысла, но неожиданно находит убежище в съемной комнате у студентки-психолога. Вместе с ней он начинает пересобирать свою жизнь: заново учится чувствовать, открывает новое дело по душе и подходит к главному выбору — остаться в прошлом или шагнуть в неизвестное, но свое будущее.
«Нам давно хотелось рассказать честную, живую историю о взрослом человеке, который начинает все сначала. Без морализаторства, без фальши. Просто о жизни, в которой можно потеряться — и найти себя заново. "Я свободен" — это не про свободу от кого-то, это про свободу быть собой», — отмечает продюсер и сооснователь студии SVERDЛOVSK Сергей Светлаков.
Проект заявлен как драмеди из 13 серий по 24 минуты. Сериал ждет решения о запуске полного сезона.
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