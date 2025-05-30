Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен»

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
Завершились съемки пилотного эпизода сериала «Я свободен» студии SVERDЛOVSK и ТНТ. Главную роль исполнил Александр Робак, сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен»
фото: пресс-служба ТНТ

Сообщается, что это первый проект студии в жанре драмеди, и он открывает новую главу в развитии оригинального сериального контента под узнаваемым ироничным тоном команды. В пилоте также сыграли Ирина Пегова, Ксения Гусева, Алексей Барабаш, Сергей Сафронов, Александрина Олексюк и другие.

Главный герой, Сергей, — мужчина, который в один день теряет жену и работу, остается без опоры и смысла, но неожиданно находит убежище в съемной комнате у студентки-психолога. Вместе с ней он начинает пересобирать свою жизнь: заново учится чувствовать, открывает новое дело по душе и подходит к главному выбору — остаться в прошлом или шагнуть в неизвестное, но свое будущее.

Режиссером проекта стал Глеб Орлов. В операторском кресле — Дарья Графова, а художником-постановщиком выступила Анна Толстунова. Сценарий сериала разработан креативной командой под руководством Сергея Светлакова и Саида Давдиева.

Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен»
фото: пресс-служба ТНТ

«Нам давно хотелось рассказать честную, живую историю о взрослом человеке, который начинает все сначала. Без морализаторства, без фальши. Просто о жизни, в которой можно потеряться — и найти себя заново. "Я свободен" — это не про свободу от кого-то, это про свободу быть собой», — отмечает продюсер и сооснователь студии SVERDЛOVSK Сергей Светлаков.

Проект заявлен как драмеди из 13 серий по 24 минуты. Сериал ждет решения о запуске полного сезона.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.06.2025 - 22:00
... Я не знаю вообще, как Светлаков со своими "талантами" продвинулся на экраны? Не нужны нам такие "космонавты". читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:11
У Светлакова такое выражение лицо. Ты чё! Как посмел без меня снимать) читать далее>>
№ 5
Иван Беляев (Москва)   2.06.2025 - 01:06
А эта студия сняла хоть что-то хорошее? как по мне, так только откровенное г....о читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:26
Интересно всё-таки, как вполне сложившийся как личность мужчина будет выходить из кризиса. Робаку эта роль подходит на 100%, лучше чем "мастер маникюра". читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   1.06.2025 - 11:53
Очередное ТНТ-шное фуфло, хоть и с большинством отличных актёров. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Юлия Топольницкая и Антон Богданов вступят во «Второй брак» 16 июня
Денис Дорохов познакомится с «СашейТаней»
Дмитрий Колчин и Александр Обласов снимаются в спин-оффе сериала «Камера Мотор»
«Каждый ежедневно проходит здесь свой «Шантарам»: Демис Карибидис и Михаил Галустян о съемках фильма «Королек моей любви» в Индии
Текила-герл Яна Кошкина получит новую должность «Мэра поневоле» 18 мая
Александр Яценко и Антон Шаврин проживут «Жизнь заново»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Алексей БарабашДарья ГрафоваКсения ГусеваСаид ДавдиевАлександрина ОлексюкГлеб ОрловИрина ПеговаАлександр РобакСергей СафроновСергей Светлаков
фильмы
Я свободен

фотографии >>
Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен» фотографии
Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен» фотографии
Александр Робак начнет новую жизнь в сериале «Я свободен» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен