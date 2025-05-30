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Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
Премьера детективного триллера с элементами мистики «Исчезнувшая» состоится 1 июня в 19:10 на ТВ-3. В четырехсерийной истории о семейных тайнах и призраках прошлого сыграли Мария Михалкова-Кончаловская, Влада Веревко и Кирилл Запорожский, сообщает пресс-служба телеканала.

Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня
фото: пресс-служба ТВ-3

«Моя героиня — человек с непростым прошлым, который вынужден разбираться не только в тайнах семьи, но и в самой себе. Даша сначала движима жаждой мести, но вскоре понимает, что все сложнее, чем ей казалось. Мне интересно исследовать ее внутренние перемены — от гнева к принятию», — отмечает Мария Михалкова-Кончаловская.

По сюжету молодая девушка по имени Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей в дом успешной владелицы ресторана Лидии (Влада Веревко). Постепенно она завоевывает доверие хозяйки, но ее появление в доме — не случайность. Даша — родная сестра Лидии, о существовании которой та даже не подозревала. Однако героиня не спешит раскрывать правду. Когда Лидия внезапно исчезает, становится ясно: у каждого есть причины, которые лучше скрыть. Только Даша искренне хочет найти сестру, но и ее мотивы не так просты.

«Исчезнувшая». ТВ-ролик


«Лидия — женщина, которая, казалось бы, балансирует между карьерой и семейной жизнью. Однако ее нельзя назвать по-настоящему счастливой. Однажды неожиданное прошлое врывается в ее жизнь и заставляет взглянуть на все по-новому. Для меня "Исчезнувшая" — это история о ценности семьи и о том, как в погоне за внешним успехом мы можем упустить нечто большее. О цене, которую платим за свой выбор и свое представление о счастье», — добавляет Влада Веревко.

По словам креативного продюсера Ольги Мироновой, «Исчезнувшая» — сериал про чувства, которые часто скрывают за масками, и о том, как любовь может превращаться в боль, а стремление к справедливости — в разрушение.

Режиссером проекта выступил Петр Смирнов, а за производство отвечает продюсерский центр «ТВИН».
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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   2.06.2025 - 20:02
Я Кончаловскую вообще редко вижу на экране, так что "Исчезнувшую" посмотрела хоть бы ради того, чтобы понимать как играет актриса. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   1.06.2025 - 10:06
А мне Мария Михалкова-Кончаловская очень нравится. Приятная на редкость молодая актриса. Разве что сериал лучше бы жанром мелодрама обозначили, мистики там особой не будет, - одно описание сюжета об этом... читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:52
"Семейных тайн" в реальной жизни не хватает, вот Михалкова и подалась на экран выяснять отношения и распутывать загадки родни. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 20:09
Об этой премьере говорили уже давно, я думала по телеку уже показали её, а нет, только вот в начале июня ожидается. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня фотографии
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