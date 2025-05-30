Мария Михалкова-Кончаловская столкнется с семейными тайнами 1 июня

«Моя героиня — человек с непростым прошлым, который вынужден разбираться не только в тайнах семьи, но и в самой себе. Даша сначала движима жаждой мести, но вскоре понимает, что все сложнее, чем ей казалось. Мне интересно исследовать ее внутренние перемены — от гнева к принятию», — отмечает Мария Михалкова-Кончаловская.
По сюжету молодая девушка по имени Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей в дом успешной владелицы ресторана Лидии (Влада Веревко). Постепенно она завоевывает доверие хозяйки, но ее появление в доме — не случайность. Даша — родная сестра Лидии, о существовании которой та даже не подозревала. Однако героиня не спешит раскрывать правду. Когда Лидия внезапно исчезает, становится ясно: у каждого есть причины, которые лучше скрыть. Только Даша искренне хочет найти сестру, но и ее мотивы не так просты.
«Исчезнувшая». ТВ-ролик
«Лидия — женщина, которая, казалось бы, балансирует между карьерой и семейной жизнью. Однако ее нельзя назвать по-настоящему счастливой. Однажды неожиданное прошлое врывается в ее жизнь и заставляет взглянуть на все по-новому. Для меня "Исчезнувшая" — это история о ценности семьи и о том, как в погоне за внешним успехом мы можем упустить нечто большее. О цене, которую платим за свой выбор и свое представление о счастье», — добавляет Влада Веревко.
По словам креативного продюсера Ольги Мироновой, «Исчезнувшая» — сериал про чувства, которые часто скрывают за масками, и о том, как любовь может превращаться в боль, а стремление к справедливости — в разрушение.
Режиссером проекта выступил Петр Смирнов, а за производство отвечает продюсерский центр «ТВИН».
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