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Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви»

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Юлии Галкиной «Код любви». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов.

Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Маша сбежала от мужа-абьюзера и навсегда закрыла дверь в личную жизнь. Неожиданно в родном городе пропадает ее младшая сестра Алена, и она начинает собственное расследование. Полиция бездействует, на помощь приходит Сергей Купцов – ее первая любовь, а ныне – частный детектив. Маша знакомится с доктором Молчановым – психологом, лечившем ее сестру. Она разрывается между чувствами к Купцову и симпатией к Молчанову. Но чем ближе она к каждому из них, тем тревожнее становится: кто-то из мужчин лжет. Чем дальше заходит расследование, тем ближе героиня к страшной истине: один из мужчин, которым она пыталась поверить, – не тот, за кого себя выдает.

«Моя героиня – чуткая, но сильная духом. "Код любви" – сериал о тех, кто ищет себя и не боится ошибаться. Это история про чувства, которые сложно объяснить, но невозможно не прожить», — говорит Александра Бурьянова.
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обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:59
Мне кажется, что скорее психолог будет обманывать Машу, чем Сергей, который первый же пришёл на помощь. Тем более психологи знают как управлять людьми. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:09
случайностей не бывает. первая любовь всегда придет на помощь, похоже следователь как раз один, почему бы не начаться роману. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.06.2025 - 20:01
Сериал про то, о чём "невозможно рассказать, но надо прожить"...Так вроде все мелодрамы про что-то подобное, про любовь и чувства. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:37
пропавшие дети, сестры и мужья-абьюзеры )) все по-старому. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:42
Галкина одинакова во всём, как актриса, и как режиссёр, поэтому и снимает только мелодрамы. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Александра БурьяноваЮлия ГалкинаИван РатниковВалентин Сапронов
фильмы
Код любви

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Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви» фотографии
Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви» фотографии
Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви» фотографии
Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви» фотографии
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