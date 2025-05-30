Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов расшифровали «Код любви»

По сюжету Маша сбежала от мужа-абьюзера и навсегда закрыла дверь в личную жизнь. Неожиданно в родном городе пропадает ее младшая сестра Алена, и она начинает собственное расследование. Полиция бездействует, на помощь приходит Сергей Купцов – ее первая любовь, а ныне – частный детектив. Маша знакомится с доктором Молчановым – психологом, лечившем ее сестру. Она разрывается между чувствами к Купцову и симпатией к Молчанову. Но чем ближе она к каждому из них, тем тревожнее становится: кто-то из мужчин лжет. Чем дальше заходит расследование, тем ближе героиня к страшной истине: один из мужчин, которым она пыталась поверить, – не тот, за кого себя выдает.
«Моя героиня – чуткая, но сильная духом. "Код любви" – сериал о тех, кто ищет себя и не боится ошибаться. Это история про чувства, которые сложно объяснить, но невозможно не прожить», — говорит Александра Бурьянова.
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