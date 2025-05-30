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Оливия Кук станет одной из «Невест» Дракулы

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
Оливия Кук получила главную роль в «Невестах» (Brides), основанных на романе Брэма Стокера «Дракула». Об этом собщает Deadline.

Звезда «Мотеля Бейтсов» и «Дома дракона» заменит назначенную ранее Майку Монро, у которой возникли проблемы с графиком съемок картины Universal «Напоминание о нем» (Reminders of Him).

Оливия Кук станет одной из «Невест» Дракулы
фото: deadline.com

По сюжету триллера Салли Бишоп (Кук) и ее муж отправляются на отдаленную итальянскую виллу, владелец которой, таинственный граф, проявляет особый интерес к главной героине.

За постановку и сценарий отвечает режиссер «Наблюдающего» Хлоя Окуно. Продюсерами выступят Энтони Брегман и Стефани Азпиазу. В кинотеатральный прокат фильм выпустит Neon.
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:56
Лучше бы оставили ранее запланированную Майку Монро, как по мне она более ярко смотрелась бы в таком амплуа) читать далее>>
№ 5
Макс Милиан   3.06.2025 - 13:27
... Было бы забавно, если бы на роль мужа позвали Фредди Хаймора) Норман и Эмма снова вместе) Ну а Дракула у нас теперь только один - Билл Скарсгард) читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:33
сниматься где-то нужно. дом дракон снимается не так медленно, больше идет пост-продакшн. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:23
Интересно а кто мужа и самого Дракулу сыграет) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 20:06
"Плотного графика нет" раз согласилась вот так быстро сыграть невесту Дракулы. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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