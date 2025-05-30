Оливия Кук станет одной из «Невест» Дракулы

Оливия Кук
получила главную роль в «Невестах
» (Brides), основанных на романе Брэма Стокера «Дракула». Об этом собщает Deadline
.
Звезда «Мотеля Бейтсов
» и «Дома дракона
» заменит назначенную ранее Майку Монро
, у которой возникли проблемы с графиком съемок картины Universal «Напоминание о нем
» (Reminders of Him).
По сюжету триллера Салли Бишоп (Кук) и ее муж отправляются на отдаленную итальянскую виллу, владелец которой, таинственный граф, проявляет особый интерес к главной героине.
За постановку и сценарий отвечает режиссер «Наблюдающего
» Хлоя Окуно
. Продюсерами выступят Энтони Брегман
и Стефани Азпиазу
. В кинотеатральный прокат фильм выпустит Neon.
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