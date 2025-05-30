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Найден актер на главную роль в экранизации видеоигры Elden Ring

30 мая
2025 год

Новости кино >>
30 мая 2025
Британского актера Кита Коннора рассматривают на главную роль в киноадаптации знаменитой видеоигры Хидетаки Миядзаки Elden Ring, уверяет Empire.


Режиссерское кресло полнометражного фильма займет Алекс Гарленд, а за производство возьмутся студия A24 и игровая компания Bandai Namco. Постановщик лично адаптирует сюжет, придуманный небезызвестным Джорджем Р. Р. Мартином. Сам писатель вошел в продюсерскую команду вместе с Эндрю Макдональдом.

Вышедший в 2022 году Elden Ring представляет собой экшен-RPG в стиле темного фэнтези, в котором игроки отправляются на поиски приключений в обширных пространствах и подземельях. События разворачиваются в мифическом царстве под названием Междуречье, где был разрушен могущественный артефакт Кольцо Элдена. Его-то геймерам и предстоит восстановить, чтобы прекратить войну и хаос.

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Игра с традиционными для Миядзаки элементами soulslike была разработана студией FromSoftware и выпущена Bandai Namco Entertainment. Ее тираж составляет на данный момент более 30 миллионов копий по всему миру. Через пять дней, 30 мая, на свет появится кооперативный спин-офф Elden Ring Nightreign.
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№ 7
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:07
... соглашусь, провалами не назовешь. при 160 сборы в 440. нормально, это точно плюс. читать далее>>
№ 6
Макс Милиан   2.06.2025 - 00:18
... У Варкрафта при 160 лямах бюджета не такой уж значительный доход. Да и у Натана Дрейка не то чтобы хорошая касса. Особенно в их родном прокате. Тем более на фоне Братьев Супер Марио в кино и Майнкрафта) читать далее>>
№ 5
Птюч   1.06.2025 - 22:49
... Последние экранизации не провалились. Warcraft, Соник, Fallout, Twisted Metal, Uncharted. Просто Уве Болл не снимает. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:38
... А сейчас прям такой ажиотаж на эти экранизации видеоигр, что диву дивуюсь. читать далее>>
№ 3
Waylander (Москва)   31.05.2025 - 02:09
... Это если экранизация не провалится. Видеоиграм не очень-то везет с фильмами по мотивам. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Ссылки по теме
Алекс Гарленд экранизирует видеоигру Хидетаки Миядзаки и Джорджа Р. Р. Мартина Elden Ring
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