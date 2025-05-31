Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

Ватанабэ
написал мемуары, «Евангелион
» празднует юбилей, а Кодзима
готов взяться за мультфильм: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, итогах аниме-премии Crunchyroll
, где победило «Поднятие уровня в одиночку
», или трейлере
кулинарного фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В недавнем интервью Vogue Japan знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима
, рассказывая об экранизации
Death Stranding Майкла Сарноски
, упомянул работу над неким мультипликационным проектом. Вопреки желтым заголовкам эта не обязательно аниме, поскольку этим словом в Японии называют всю анимацию.
🔘 В Японии только вышел фильм-компиляция
по второму сезону «Магической битвы
», а студия MAPPA
уже грозит 17 октября вернуть в кинотеатры «Магическую битву 0»
с улучшенной графикой (есть трейлер
).
🔘 В России же 19 июня снова начнут показывать дебют Горо Миядзаки «Сказания Земноморья»
.
🔘 У игрового фильма по аниме Макото Синкая «Пять сантиметров в секунду»
появился первый кадр:
🔘 Культовая франшиза «Евангелион»
празднует 30-летие! Юбилейные мероприятия в феврале 2026-го откроет трехдневный фестиваль в Иокогаме «Евангелион: 30+»
, логотип
которого нарисовал сам Хидэаки Анно
.
🔘 Другой культовый режиссер
внезапно выпустил мемуары «Фантастические миры Синъитиро Ватанабэ»
(The Fantastic World of Shinichiro Watanabe), где на 60 тысяч слов рассказал о творческом пути (от «Ковбоя Бибопа
» до «Лазаря
»), а также поделился списком 100 любимых альбомов.
🔘 Мангу «Омори
» пиарят трейлером
, где звучит голос Ёсино Аоямы
(Хитори Гото
в «Рок-тихоне!
»).
🔘 Netflix
напоминает, что 31 мая — презентация Tudum, где расскажут
о продолжении «Ван-Писа»
(и не только).
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«Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви
Полдень, XXI век
Третий сезон философской одиссеи «Для тебя, Бессмертный»
всё ближе: вышел первый трейлер с некоторыми подробностями. Например, производством сериала по-прежнему занимается студия Drive
(«Да благословят боги сей расчудесный мир!
»), но теперь помогать ей будут коллеги из Massket
(«Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев
»).
«Для тебя, Бессмертный». 3 сезон. Трейлер на японском языке
Бессмертный Фуси
продолжает странствовать по земле, наблюдая смерть близких людей и животных. Теперь его заносит в наши дни, где много удивительного даже для долгожителя: небоскребы, смартфоны и, конечно, бабл-ти. Неприятная встреча с Наблюдателем
тоже в планах. Руководит проектом режиссера Киёко Саяма
(«Полет ведьмы
»), а к ролям Фуси и Наблюдателя вернутся Рэйдзи Кавасима
(Рики в «Дома теней
») и Кэндзиро Цуда
(Новак
в «О движении Земли
»). Кстати, манга Ёситоки Оимы
(«Форма голоса
») заканчивается
4 июня.
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Не уходи безропотно во тьму: обзор аниме «Форма голоса»
Дело в шляпке!
Обзавелась первым трейлером и «Шампиньонная ведьма»
(Champignon no Majo) — романтическое фэнтези по манге Татибаны Хигути
, выходящей с 2019 года. Производственную нагрузку поделили студии Typhoon Graphics
(«Египетские боги
») и Qzil.la
(«Прекрасное путешествие Куроми
»). Результат увидим в январе 2026-го.
Добродушную ведьму Луну все сторонятся, потому что везде, куда бы она ни ступила, вырастают ядовитые грибы. Шампиньонной ведьме, как её прозвали, и без людей неплохо (в делах помогают животные), но однажды она влюбляется. Тут-то и начинаются проблемы. Героиню озвучивает Харука Сираиси
(Асирпа из «Золотого камуя
»), а за режиссуру и сценарий отвечают соответственно Ёсукэ Кубо
(«Магическая ремесленница Далия не унывает!
») с Юко Какихарой
(«Монолог фармацевта
»).
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«Ух ты, египетские боги!» — познавательное аниме для самых маленьких
Затаить добро
В последней главе манги «Душа внутри злодейской дочери»
(Akuyaku Reijō no Naka no Hito) анонсировали работу над аниме. Так, за четыре года ранобэ за авторством Макибуро
получило сначала иллюстрированную адаптацию, а теперь и мультипликационную. Оригинальный исекай
с 2020 года выходит на платформе Shosetsuka ni Naro, там же публикуются спин-оффы. Подробностей о грядущей экранизации нет.
Любительница отомэ-игр Эми погибает в автокатастрофе и перерождается в теле Ремилии Розы Граупнер — злодейки из её любимого произведения. Она изо всех сил пытается устроить новой личности лучшую жизнь, но терпит фиаско, поскольку в теле «звездной девы» Пины Бланш — тоже душа человека из реального мира. Когда той удается настроить всех против Ремиллии, даже её жениха-принца, Эми теряет «управление», уступая место сознанию Граупнер. Тронутая заботой незнакомки, та решает жестоко отомстить всему королевству.
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«Поющий принц» — музыкальный симулятор свиданий
Обеденный перерыв
Анонсировано короткометражное аниме для уставших работяг «Офисная леди Гирико Киригири на пределе»
(Genkai OL Kirigiri Giriko). Выходить оно будет в Твиттере и TikTok'е, и планируется 32 серии по 30 секунд. Производством займется студия Dai Nippon Printing
(«Преимущество при рождении
»).
Оригинальная манга Миитосупы Цусимото
представляет обзор экстремальных блюд, которые уплетает на рабочем месте главная героиня (в качестве примера называют непрожаренный хлеб с солью и усиливающим вкус глутаматом натрия). В качестве сэйю заявлены Каори Симидзу
(Мотоко Минагава в «Корзинке фруктов
»), Рёка Юдзуки
(Кастра из «Парада смерти
») и Вакана Ковака
(Ёсида в «Котаро живет один
»).
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«Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком
Музей светлячков
Как мы уже писали
, с 27 июня по 15 сентября в токийской галерее Azabudai Hills Gallery будет доступна экспозиция, посвященная легенде аниме-индустрии
и одному из сооснователей студии Ghibli
. «Выставка Исао Такахаты: человек, взрастивший японскую анимацию»
приурочена к 90-летию режиссера и 80 годовщине окончания Тихоокеанской войны (одного из театров Второй мировой). Появилось немного материалов и подробностей.
В галерее можно будет увидеть целы и фоны из разных фильмов Такахаты (например, «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
» и «Хайди — девочки Альп
»). Особенный экспонат — «гармоничный цел
» с изображением тяжелого крейсера «Мая» из «Могилы светлячков
», то есть кадр, раскрашенный с обилием оттенков, как обычная картина, а не «плоско», как требуется в производстве. Примечателен он тем, что раскрашен по эскизу Хидэаки Анно
, будущего создателя «Евангелиона
», который некоторое время работал в стенах Ghibli. Будет и аудиогид, записанный Хикару Идзюином
(министр Абэ в «Сказании о принцессе Кагуе
») и Сакико Тамагавой
(Дух воды в «Кэрол
»). Там обещают пять композиций из фильмов классика. Ориентировочная цена — 700 иен (около 375 рублей). Осенью мероприятие переберется в Париж.
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Сокровища ходячего замка: фильмы Хаяо Миядзаки от хорошего — к лучшему
Бонус
: Ай Ядзава
нарисовала иллюстрацию с Наной Осакой
из одноименной манги
, поздравляя журнал Cookie
с 25-летием.
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