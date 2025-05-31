Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

что почитать?

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

Лайфстайл

«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»