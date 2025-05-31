Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

31 мая
2025 год

Новости кино >>
31 мая 2025
Ватанабэ написал мемуары, «Евангелион» празднует юбилей, а Кодзима готов взяться за мультфильм: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, итогах аниме-премии Crunchyroll, где победило «Поднятие уровня в одиночку», или трейлере кулинарного фэнтези «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 В недавнем интервью Vogue Japan знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима, рассказывая об экранизации Death Stranding Майкла Сарноски, упомянул работу над неким мультипликационным проектом. Вопреки желтым заголовкам эта не обязательно аниме, поскольку этим словом в Японии называют всю анимацию.

🔘 В Японии только вышел фильм-компиляция по второму сезону «Магической битвы», а студия MAPPA уже грозит 17 октября вернуть в кинотеатры «Магическую битву 0» с улучшенной графикой (есть трейлер).

🔘 В России же 19 июня снова начнут показывать дебют Горо Миядзаки «Сказания Земноморья».

🔘 У игрового фильма по аниме Макото Синкая «Пять сантиметров в секунду» появился первый кадр:

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

🔘 Культовая франшиза «Евангелион» празднует 30-летие! Юбилейные мероприятия в феврале 2026-го откроет трехдневный фестиваль в Иокогаме «Евангелион: 30+», логотип которого нарисовал сам Хидэаки Анно.

🔘 Другой культовый режиссер внезапно выпустил мемуары «Фантастические миры Синъитиро Ватанабэ» (The Fantastic World of Shinichiro Watanabe), где на 60 тысяч слов рассказал о творческом пути (от «Ковбоя Бибопа» до «Лазаря»), а также поделился списком 100 любимых альбомов.

🔘 Мангу «Омори» пиарят трейлером, где звучит голос Ёсино Аоямы (Хитори Гото в «Рок-тихоне!»).

🔘 Netflix напоминает, что 31 мая — презентация Tudum, где расскажут о продолжении «Ван-Писа» (и не только).

Читать «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви

Полдень, XXI век


Третий сезон философской одиссеи «Для тебя, Бессмертный» всё ближе: вышел первый трейлер с некоторыми подробностями. Например, производством сериала по-прежнему занимается студия DriveДа благословят боги сей расчудесный мир!»), но теперь помогать ей будут коллеги из MassketСлабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев»).

«Для тебя, Бессмертный». 3 сезон. Трейлер на японском языке

Бессмертный Фуси продолжает странствовать по земле, наблюдая смерть близких людей и животных. Теперь его заносит в наши дни, где много удивительного даже для долгожителя: небоскребы, смартфоны и, конечно, бабл-ти. Неприятная встреча с Наблюдателем тоже в планах. Руководит проектом режиссера Киёко СаямаПолет ведьмы»), а к ролям Фуси и Наблюдателя вернутся Рэйдзи Кавасима (Рики в «Дома теней») и Кэндзиро Цуда (Новак в «О движении Земли»). Кстати, манга Ёситоки ОимыФорма голоса») заканчивается 4 июня.

Читать Не уходи безропотно во тьму: обзор аниме «Форма голоса»

Дело в шляпке!


Обзавелась первым трейлером и «Шампиньонная ведьма» (Champignon no Majo) — романтическое фэнтези по манге Татибаны Хигути, выходящей с 2019 года. Производственную нагрузку поделили студии Typhoon GraphicsЕгипетские боги») и Qzil.laПрекрасное путешествие Куроми»). Результат увидим в январе 2026-го.


Добродушную ведьму Луну все сторонятся, потому что везде, куда бы она ни ступила, вырастают ядовитые грибы. Шампиньонной ведьме, как её прозвали, и без людей неплохо (в делах помогают животные), но однажды она влюбляется. Тут-то и начинаются проблемы. Героиню озвучивает Харука Сираиси (Асирпа из «Золотого камуя»), а за режиссуру и сценарий отвечают соответственно Ёсукэ КубоМагическая ремесленница Далия не унывает!») с Юко КакихаройМонолог фармацевта»).

Читать «Ух ты, египетские боги!» — познавательное аниме для самых маленьких

Затаить добро


В последней главе манги «Душа внутри злодейской дочери» (Akuyaku Reijō no Naka no Hito) анонсировали работу над аниме. Так, за четыре года ранобэ за авторством Макибуро получило сначала иллюстрированную адаптацию, а теперь и мультипликационную. Оригинальный исекай с 2020 года выходит на платформе Shosetsuka ni Naro, там же публикуются спин-оффы. Подробностей о грядущей экранизации нет.

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

Любительница отомэ-игр Эми погибает в автокатастрофе и перерождается в теле Ремилии Розы Граупнер — злодейки из её любимого произведения. Она изо всех сил пытается устроить новой личности лучшую жизнь, но терпит фиаско, поскольку в теле «звездной девы» Пины Бланш — тоже душа человека из реального мира. Когда той удается настроить всех против Ремиллии, даже её жениха-принца, Эми теряет «управление», уступая место сознанию Граупнер. Тронутая заботой незнакомки, та решает жестоко отомстить всему королевству.

Читать «Поющий принц» — музыкальный симулятор свиданий

Обеденный перерыв


Анонсировано короткометражное аниме для уставших работяг «Офисная леди Гирико Киригири на пределе» (Genkai OL Kirigiri Giriko). Выходить оно будет в Твиттере и TikTok'е, и планируется 32 серии по 30 секунд. Производством займется студия Dai Nippon PrintingПреимущество при рождении»).

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

Оригинальная манга Миитосупы Цусимото представляет обзор экстремальных блюд, которые уплетает на рабочем месте главная героиня (в качестве примера называют непрожаренный хлеб с солью и усиливающим вкус глутаматом натрия). В качестве сэйю заявлены Каори Симидзу (Мотоко Минагава в «Корзинке фруктов»), Рёка Юдзуки (Кастра из «Парада смерти») и Вакана Ковака (Ёсида в «Котаро живет один»).

Читать «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

Музей светлячков


Как мы уже писали, с 27 июня по 15 сентября в токийской галерее Azabudai Hills Gallery будет доступна экспозиция, посвященная легенде аниме-индустрии и одному из сооснователей студии Ghibli. «Выставка Исао Такахаты: человек, взрастивший японскую анимацию» приурочена к 90-летию режиссера и 80 годовщине окончания Тихоокеанской войны (одного из театров Второй мировой). Появилось немного материалов и подробностей.

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю

В галерее можно будет увидеть целы и фоны из разных фильмов Такахаты (например, «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» и «Хайди — девочки Альп»). Особенный экспонат — «гармоничный цел» с изображением тяжелого крейсера «Мая» из «Могилы светлячков», то есть кадр, раскрашенный с обилием оттенков, как обычная картина, а не «плоско», как требуется в производстве. Примечателен он тем, что раскрашен по эскизу Хидэаки Анно, будущего создателя «Евангелиона», который некоторое время работал в стенах Ghibli. Будет и аудиогид, записанный Хикару Идзюином (министр Абэ в «Сказании о принцессе Кагуе») и Сакико Тамагавой (Дух воды в «Кэрол»). Там обещают пять композиций из фильмов классика. Ориентировочная цена — 700 иен (около 375 рублей). Осенью мероприятие переберется в Париж.

Читать Сокровища ходячего замка: фильмы Хаяо Миядзаки от хорошего — к лучшему
Бонус: Ай Ядзава нарисовала иллюстрацию с Наной Осакой из одноименной манги, поздравляя журнал Cookie с 25-летием.

Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создательницей «Наны» или автором сельского хоррора «Лето, когда погас свет».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:55
А Ай Ядзава талантливый художник, мне понравился рисунок) читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.06.2025 - 19:58
... там вроде бы речь идёт ещё и про ядовитые грибы, чего ж с ведьмой никто и не общается из мира людей. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:31
"Шампиньонная ведьма" творение возможное только для аниме. Ведьма оставляет после себя грибы)) Странно, что все недовольны, ведь шампиньоны вкусные грибы. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:21
Как всегда спасибо за свежие новости, только здесь и узнаю всё новенькое) читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио
«Ван-Пис»: Это у вас пирата нормального не было
Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе
Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Поиск по меткам
Dai Nippon PrintingDriveGhibliMAPPAMassketNetflixQzil.laTyphoon GraphicsАнимацияанимеисекайТрейлерЯпонское кино
персоны
Хидэаки АнноЁсино АоямаСинъитиро ВатанабэХидэо КодзимаГоро МиядзакиМайкл СарноскиМакото СинкайИсао ТакахатаКэндзиро Цуда
фильмы
5 сантиметров в секундуВан-Пис. Большой кушВойна тануки в периоды Хэйсэй и ПомпокоДа благословят боги сей расчудесный мир!Для тебя, БессмертныйДом тенейЕвангелионЕгипетские богиЗолотое божествоКовбой БибопКорзинка фруктовКотаро живёт одинКэролЛазарьМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМагическая битва: Пагубный талант/Таланты умирают молодымиМагическая ремесленница Далия не унывает!Могила светлячковМонолог фармацевтаНанаО движении ЗемлиПарад смертиПолёт ведьмыРок-тихоня!Сказание о принцессе КагуяСказания ЗемноморьяФорма голосаХайди в горах

фотографии >>
Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Мультфильм по Death Stranding, выставка Ghibli и киноверсия Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram