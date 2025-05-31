Начался прием заявок на Вторую Дальневосточную кинопремию

Вторая Национальная кинематографическая премия за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России начала принимать заявки. К участию допускаются проекты, частично или полностью созданные на территории Дальневосточного федерального округа и обнародованные в 2024 году. Прием заявок продлится до 30 июня, уточняет пресс-служба кинопремии.
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии
В 2025-м впервые будут награждены короткометражные и анимационные фильмы. «Мы не устаем говорить, что Дальний Восток – это наш российский центр анимационного искусства. Здесь большое сосредоточение студий, в Хабаровске проходит один из крупнейших фестивалей анимации "Анимур", поэтому для нас важно, чтобы мультипликационные картины могли побороться за победу и признание в рамках Дальневосточной кинопремии. Что касается короткометражных фильмов – тоже важнейшее нововведение Дальневосточной кинопремии. Ведь короткий метр – это, как правило, проба пера, первый шаг в профессию. Вводя номинацию за лучший короткометражный фильм, мы не только рассчитываем поддержать молодых кинематографистов Дальнего Востока, но и ожидаем увеличения числа заявок, которые получим в этом году, а значит и более серьезной конкуренции», – рассказал директор Дальневосточной кинопремии Филипп Абрютин в рамках Международной открытой дискуссии на Втором Форуме креативных индустрий «Сделано на Дальнем Востоке» в Якутске.
С более подробной информацией можно ознакомиться в Регламенте на сайте премии. Здесь же потенциальным участникам предлагают заполнить форму заявки.
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