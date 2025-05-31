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Начался прием заявок на Вторую Дальневосточную кинопремию

31 мая
2025 год

Новости кино >>
31 мая 2025
Вторая Национальная кинематографическая премия за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России начала принимать заявки. К участию допускаются проекты, частично или полностью созданные на территории Дальневосточного федерального округа и обнародованные в 2024 году. Прием заявок продлится до 30 июня, уточняет пресс-служба кинопремии.

Начался прием заявок на Вторую Дальневосточную кинопремию
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии

В 2025-м впервые будут награждены короткометражные и анимационные фильмы. «Мы не устаем говорить, что Дальний Восток – это наш российский центр анимационного искусства. Здесь большое сосредоточение студий, в Хабаровске проходит один из крупнейших фестивалей анимации "Анимур", поэтому для нас важно, чтобы мультипликационные картины могли побороться за победу и признание в рамках Дальневосточной кинопремии. Что касается короткометражных фильмов – тоже важнейшее нововведение Дальневосточной кинопремии. Ведь короткий метр – это, как правило, проба пера, первый шаг в профессию. Вводя номинацию за лучший короткометражный фильм, мы не только рассчитываем поддержать молодых кинематографистов Дальнего Востока, но и ожидаем увеличения числа заявок, которые получим в этом году, а значит и более серьезной конкуренции», – рассказал директор Дальневосточной кинопремии Филипп Абрютин в рамках Международной открытой дискуссии на Втором Форуме креативных индустрий «Сделано на Дальнем Востоке» в Якутске.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Регламенте на сайте премии. Здесь же потенциальным участникам предлагают заполнить форму заявки.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 19:05
... просто там рисуют мультики и все. видно, что кино не прижилось, не хотят у пустую тратить миллионы и правильно делают. за 70% фильмов выпускаемых в год нужно отрубать руки или садить. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.06.2025 - 19:55
Мне понравилась фраза "центр анимации". Типа косят под японские анимэ? Далеко до этого точно. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 19:20
И какие большие компании находятся на другом конце света. Что именно выпустили данные студии. Где эти мультики показывают? Куча вопросов. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:36
Не думаю, что заявок будет много, так что продлевать "приём заявок" кинопремия вряд ли будет. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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