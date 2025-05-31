На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун»

На Байкале подвел итоги второй Хакатон трейлермейкеров Trailercamp'25. Согласно пресс-службе конкурса и интенсива, в нем приняли участие режиссеры монтажа, которые готовят промоматериалы для фильмов и сериалов, выходящих в прокат в этом году.
«В этом и есть идея Хакатона. Мы даем людям возможность за очень сжатый срок научиться делать трейлеры, получить новую профессию, расширить круг общения и вдохновиться на дальнейшее обучение. Конечно, в основном к нам приезжают ребята, которые уже имеют навыки монтажа и хотят развиваться, но каждый год бывают и такие случаи, когда выстреливают люди, которые делают у нас свой первый трейлер. Я, как иркутчанин, очень доволен, что в этом году удалось привезти своих коллег и учеников именно на Байкал, что они увидели места, так важные для меня, и смогли вдохновиться ими в работе», — рассказал основатель хакатона Семен Шорохов.
фото: пресс-служба Хакатона
Работы участников оценивали профессиональные трейлермейкеры и представители заказчиков. В жюри вошли основатель Team Films Теймур Джафаров, глава по кинопроизводству Киностудии имени Горького Александр Бондарев и креативный директор кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Мария Счастливая. «Мы, продюсеры, часто жалуемся на нехватку профессионалов в индустрии. С моим коллегой Александром Бондаревым мы обсуждали при встрече, что обучать людей надо, но это сложно — реальные знания приходят только на практике. Судя по результатам, формат хакатона — это то, что нужно для трейлермейкеров: минимум теории, жесткие сроки, реальные задачи и честный фидбек. Все это дает отличный результат», — поделился своими впечатлениями Теймур Джафаров.
Александра Бондарева «удивило качество работ, которые показывали ребята. И особенно тот факт, что для многих участников это был первый или второй трейлер, а они уже показывают результат, который можно считать профессиональным, часто даже без скидок. Я ожидал увидеть студентов, а увидел настоящих профессионалов». А Мария Счастливая считает, что «трейлеркэмп — это важное явление для индустрии, когда профессионалы берут на себя труд обучать новые кадры, и делают это блестяще. Здесь царит бешеная позитивная энергия и невероятный уровень работ».
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