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На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун»

31 мая
2025 год

Новости кино >>
31 мая 2025
На Байкале подвел итоги второй Хакатон трейлермейкеров Trailercamp'25. Согласно пресс-службе конкурса и интенсива, в нем приняли участие режиссеры монтажа, которые готовят промоматериалы для фильмов и сериалов, выходящих в прокат в этом году.

На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун»
фото: пресс-служба Хакатона

За десять дней участники подготовили 40 трейлеров для десяти картин, среди которых психологические триллеры «Кто-то хочет умереть» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, «Бочка» с Тилем Швайгером, семейная сказка «Колотун» с Александром Горбатовым и комедия «Письмо Деду Морозу» с Кристиной Асмус, Иваном Охлобыстиным и Наталией Орейро. Победила работа Марины Дубовской – ролик «Колотуна». До хакатона победительница уже занималась монтажом, однако почти не имела опыта в трейлерах. Приз зрительских симпатий достался Михаилу Макарову, который только осваивает профессию, переходя из смежной сферы, звукорежиссуры.

«В этом и есть идея Хакатона. Мы даем людям возможность за очень сжатый срок научиться делать трейлеры, получить новую профессию, расширить круг общения и вдохновиться на дальнейшее обучение. Конечно, в основном к нам приезжают ребята, которые уже имеют навыки монтажа и хотят развиваться, но каждый год бывают и такие случаи, когда выстреливают люди, которые делают у нас свой первый трейлер. Я, как иркутчанин, очень доволен, что в этом году удалось привезти своих коллег и учеников именно на Байкал, что они увидели места, так важные для меня, и смогли вдохновиться ими в работе», — рассказал основатель хакатона Семен Шорохов.

На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун»
фото: пресс-служба Хакатона

Работы участников оценивали профессиональные трейлермейкеры и представители заказчиков. В жюри вошли основатель Team Films Теймур Джафаров, глава по кинопроизводству Киностудии имени Горького Александр Бондарев и креативный директор кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Мария Счастливая. «Мы, продюсеры, часто жалуемся на нехватку профессионалов в индустрии. С моим коллегой Александром Бондаревым мы обсуждали при встрече, что обучать людей надо, но это сложно — реальные знания приходят только на практике. Судя по результатам, формат хакатона — это то, что нужно для трейлермейкеров: минимум теории, жесткие сроки, реальные задачи и честный фидбек. Все это дает отличный результат», — поделился своими впечатлениями Теймур Джафаров.

Александра Бондарева «удивило качество работ, которые показывали ребята. И особенно тот факт, что для многих участников это был первый или второй трейлер, а они уже показывают результат, который можно считать профессиональным, часто даже без скидок. Я ожидал увидеть студентов, а увидел настоящих профессионалов». А Мария Счастливая считает, что «трейлеркэмп — это важное явление для индустрии, когда профессионалы берут на себя труд обучать новые кадры, и делают это блестяще. Здесь царит бешеная позитивная энергия и невероятный уровень работ».
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обсуждение >>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:58
Сколько радости на лицах людей в зале и победителей. Вручили бумажку, а он сверкает ярче новогодней елки. ))) читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 18:42
Трейлеры отдельный вид искусства. В большинстве случаев они интересней фильма). Короткометражки мой любимый жанр. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 20:13
Может потому что сказка такая была выбрана, поэтому и победил. Хотя кто там знает, как отбирают победителей. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун» фотографии
На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун» фотографии
На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун» фотографии
На втором Хакатоне трейлермейкеров Trailercamp'25 победил ролик сказки «Колотун» фотографии
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