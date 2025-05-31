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«Черную пантеру» лишили сольной видеоигры

31 мая
2025 год

Новости кино >>
31 мая 2025
Издательство Electronic Arts, недаром прозванное «убийцей студий», отменило игровую адаптацию «Черной пантеры», закрыв при этом компанию-разработчика игры Cliffhanger Games. Печальной информацией поделился портал IGN.

На жару выставили около 300 человек. Почти такое же количество сотрудников осталось без работы в апреле, когда EA отказалась от третьей части шутера Titanfall.

«Черную пантеру» лишили сольной видеоигры

Чистка и ликвидация студий, по словам президента EA Entertainment Лауры Миеле, понадобились корпорации для «усиления внимания» и «направления творческой энергии на наиболее значимые возможности роста». В приоритете видеоигры EA Sports, The Sims, Battlefield, Apex Legends и третья часть Star Wars: Jedi. Кроме того, студия Motive пока еще продолжает работу над игровой версией «Железного человека».

Впервые об отмененной игре заговорили в 2022 году. Над ней трудилась студия Cliffhanger Games из Сиэтла, которую основал бывший вице-президент Monolith Productions Кевин Стивенс, подаривший геймерам игры «Средиземье: Тени Мордора» и «Средиземье: Тени войны». В одиночной игре в открытом мире Black Panther после смерти Черной пантеры игроку предстояло играть за нового героя Ваканды.
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№ 4
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:51
"Звёздные войны" и "Симсы" в приоритете, что-то я не очень понимаю логику компании. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.06.2025 - 19:54
Вообще не понимаю о какой "чёрной пантере" идёт речь (играми не интересуюсь, разве что в марио играла). читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 17:52
А зачем она) Интересны бродилки с умным сюжетом, стратегии. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:30
Издательство Electronic Arts - то что убийца студий, одна за одной попадают в блок. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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