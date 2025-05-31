«Черную пантеру» лишили сольной видеоигры

Издательство Electronic Arts, недаром прозванное «убийцей студий», отменило игровую адаптацию «Черной пантеры
», закрыв при этом компанию-разработчика игры Cliffhanger Games. Печальной информацией поделился портал IGN
.
На жару выставили около 300 человек. Почти такое же количество сотрудников осталось без работы в апреле, когда EA отказалась от третьей части шутера Titanfall.
Чистка и ликвидация студий, по словам президента EA Entertainment Лауры Миеле, понадобились корпорации для «усиления внимания»
и «направления творческой энергии на наиболее значимые возможности роста»
. В приоритете видеоигры EA Sports, The Sims, Battlefield, Apex Legends и третья часть Star Wars: Jedi. Кроме того, студия Motive пока еще продолжает работу над игровой версией «Железного человека
».
Впервые об отмененной игре заговорили в 2022 году. Над ней трудилась студия Cliffhanger Games из Сиэтла, которую основал бывший вице-президент Monolith Productions Кевин Стивенс, подаривший геймерам игры «Средиземье: Тени Мордора» и «Средиземье: Тени войны». В одиночной игре в открытом мире Black Panther после смерти Черной пантеры игроку предстояло играть за нового героя Ваканды.
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