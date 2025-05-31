Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda

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«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

Спин-офф «Тайн следствия» с Ольгой Павловец выйдет 9 и 10 июня

Спутник телезрителя

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

В ночь с 3 на 4 июня, 02:20, ТНТ