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Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda

31 мая
2025 год

Новости кино >>
31 мая 2025
Хантер Шафер рассматривается на роль принцессы Зельды в киноадаптации культовой игровой серии The Legend of Zelda, уверяет Comic Book.

Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda
фото: them.us

«Легенду о Зельде» снимет Уэс Болл. Продюсерами заявлены Ави Арад и руководитель Nintendo Сигэру Миямото. Sony выпустит фильм в прокат 26 марта 2027 года.

История «Легенды о Зельде» насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.

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На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.

У «Легенды о Зельде» есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.
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обсуждение >>
№ 11
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:53
... Вполне может быть такая колаборация, гулять так гулять как говорится) читать далее>>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:55
... автор имел ввиду другое. Хантер - это трансгендерная женщина. читать далее>>
№ 9
Макс Милиан   3.06.2025 - 13:21
Как пишут в интернетиках: раз Зельда - Хантер, то на роль Линка нужно звать Эллиота Пейджа) читать далее>>
№ 8
Мария_2191   2.06.2025 - 19:53
... А какая разница? В фильме ж не видно - женщина она или нет. читать далее>>
№ 7
Александр Егерев   2.06.2025 - 18:42
... Нет. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda фотографии
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