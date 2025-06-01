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Медведь, гелик и Педро Паскаль: главные трейлеры за неделю

1 июня
2025 год

Новости кино >>
1 июня 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Мой папа — медведь»
В сети появился трейлер семейной комедии Максима МаксимоваКапитан Крюк»). Маше (Ева Смирнова) уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа (Борис Дергачев) берёт её с собой в небольшой домик в лесу, но однажды вместо него приходит самый настоящий медведь! Теперь девочке нужно не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой.

«Мой папа — медведь»

Смотреть онлайн «Капитан Крюк» Максима Максимова

«Геля»
Драйвовая комедия Стаса ИвановаГрецкий орешек») выйдет в широкий прокат 11 сентября. По сюжету ради безбедного будущего дальнобойщик Саня (Илья Малаков) решается перегнать явно криминально добытый «Гелендваген» или попросту «Гелю». Поездка оборачивается полицейской погоней, которая столкнет Саню с капитаном полиции Ореховым (Антон Васильев). Эта встреча изменит их жизни навсегда.

«Геля»

Смотреть онлайн «Грецкий орешек» Стаса Иванова

«Второй брак»
Телеканал ТНТ показал проморолики к новому скетчкому с Юлией Топольницкой и Антоном Богдановым. Это комедия о честных, взрослых и очень смешных отношениях. Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Потому что это — второй брак. И он про любовь.

«Второй брак». ТВ-ролик №3

Смотреть онлайн «Третье сентября» с Юлией Топольницкой

«Исчезнувшая»
1 июня на телеканале ТВ-3 состоится премьера детективного триллера с элементами мистики. Девушка по имени Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей в дом владелицы ресторана Лидии (Влада Веревко). Постепенно она завоёвывает доверие хозяйки, но её появление в доме — не случайность. Даша — родная сестра Лидии, о существовании которой та даже не подозревала.

«Исчезнувшая». ТВ-ролик

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«Папа миа»
Телеканал СТС представил трейлер 12-серийной истории, первый эпизод которой покажут 9 июня. Экс-поп-звезда Николай Ларионов (Павел Майков) мечтает вернуть былую славу, но вынужден присматривать за 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина), которая не рада его появлению. Общее дело — онлайн-агентство знакомств — становится шансом для отца и дочери найти общий язык.

«Папа Миа». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «Танцуй, Селёдка!» с Павлом Майковым

«Волчий берег»
Телеканал НТВ опубликовал трейлер остросюжетного детектива, в центре сюжета которого капитан полиции Новиков, приезжающий в небольшой посёлок в Псковской области, где ему предстоит разобраться, как пропажа его любимой и налёт на местного предпринимателя связаны между собой. Главные роли в сериале исполнили Евгений Шириков и Евгений Дятлов.

«Волчий берег». ТВ-ролик №3

Смотреть онлайн «Золото» с Евгением Дятловым

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Ритуал»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась полноценным трейлером хоррора об одном из самых подробно описанных случаев экзорцизма в американской истории. Ведущие роли в фильме сыграли лауреат премии «Оскар» Аль Пачино и звезда сериала «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс. Их герои — священники Теофил и Джозеф, которые в 1928 году пытались помочь Эмме Шмидт, страдавшей от одержимости.

«Ритуал»

Смотреть онлайн «Кукушка» с Дыном Стивенсом

«Здравствуй, грусть»
Кинокомпания «Наше кино» сообщила о премьере трейлера тонкой психологической драмы о взрослении, любви и ревности — экранизации культового романа Франсуазы Саган. В разгар лета на Французской Ривьере 17-летняя Сесиль ведёт беззаботную жизнь с отцом (Клас Банг) и его возлюбленной, пока приезд подруги (Хлоя Севиньи) покойной матери не нарушает её безмятежность.

«Здравствуй, грусть»

Смотреть онлайн «Месть Лиззи Борден» с Хлоей Севиньи

«Материалистка»
Романтическая комедия Селин СонПрошлые жизни») обзавелась новым трейлером. В нём целеустремлённая и уверенная героиня Дакоты Джонсон оказывается в любовном треугольнике с персонажами Педро Паскаля и Криса Эванса. В российский прокат картина номинантки на премию «Оскар», основанная на личной истории постановщицы, выйдет 19 июня.

«Материалистка». Трейлер №2

Читать «Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя

«Одно целое»
Вышел локализованный трейлер боди-хоррора, мировая премьера которого состоялась на кинофестивале «Санденс». Инди-рок-музыкант Тим и учительница Милли переживают кризис после 10 лет отношений. Отправившись в загородный дом, они сталкиваются с паранормальным явлением, которое буквально сближает их. Главные роли сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри.

«Одно целое»

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«Что знает Мариэль»
26 июня кинопрокатная компания A-One выпустит на больших экранах лаконичную и остроумную сатиру в духе Йоргоса Лантимоса и Рубена Эстлунда. После ссоры с одноклассницей Мариэль обретает неудобную сверхспособность — слышать и видеть, что говорят и делают её родители, где бы они ни находились. Фасад идеальной семьи начинает рушиться, когда всё тайное становится явным.

«Что знает Мариэль». Трейлер с русскими субтитрами

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«Сорвать банк 2: Высокие ставки»
30 мая в цифровом прокате состоялась премьера сиквела боевика с Джоном Траволтой в роли харизматичного вора-профессионала. После событий первого фильма главный герой счастливо живёт с возлюбленной (Джина Гершон), но его старый враг Салазар не забыл о нанесённом оскорблении и готовит план жестокой мести. Режиссёром ленты выступил Рэндолл ЭмметтДикое спасение»).

«Сорвать банк 2: Высокие ставки»

Смотреть онлайн «Сорвать банк 2: Высокие ставки»

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Повелительница города сказок»
Анимационная картина для всей семьи получила финальный трейлер. Далия — тринадцатилетняя девочка, мечтающая быть похожей на своего отца-писателя. Однажды она случайно попадает в незаконченный роман, который он хранил в кабинете. Чтобы вернуться домой, ей предстоит закончить книгу за двенадцать часов с помощью ожившей игрушки — отважного козерога.

«Повелительница города сказок». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Алиса в стране чудес»
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№ 3
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 18:05
решил почитать названия фильмов, без осмотра статьи о чем, кто снимается и т.п. кринжовые) читать далее>>
№ 2
Мария_2191   2.06.2025 - 19:52
Только "Ритуал" хотела б посмотреть. Обожаю хороры про экзорцизм, тем более в фильме Аль Пачино снимается. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:37
Что-то новенькое про "Гелю" и снова Васильев на страже порядка) Уже жду премьеру, жаль что 3 месяца ещё ждать. читать далее>>
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фильмы
Волчий берегВторой бракГеляЗдравствуй, грустьИсчезнувшаяМатериалисткаМой папа — медведьОдно целоеПапа МиаПовелительница города сказокРитуалСорвать банк 2: Высокие ставкиЧто знает Мариэль

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