Медведь, гелик и Педро Паскаль: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Мой папа — медведь»
В сети появился трейлер семейной комедии Максима Максимова
(«Капитан Крюк
»). Маше (Ева Смирнова
) уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа (Борис Дергачев
) берёт её с собой в небольшой домик в лесу, но однажды вместо него приходит самый настоящий медведь! Теперь девочке нужно не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой.
«Мой папа — медведь»
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«Капитан Крюк» Максима Максимова
«Геля»
Драйвовая комедия Стаса Иванова
(«Грецкий орешек
») выйдет в широкий прокат 11 сентября. По сюжету ради безбедного будущего дальнобойщик Саня (Илья Малаков
) решается перегнать явно криминально добытый «Гелендваген» или попросту «Гелю». Поездка оборачивается полицейской погоней, которая столкнет Саню с капитаном полиции Ореховым (Антон Васильев
). Эта встреча изменит их жизни навсегда.
«Геля»
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«Грецкий орешек» Стаса Иванова
«Второй брак»
Телеканал ТНТ показал проморолики к новому скетчкому с Юлией Топольницкой
и Антоном Богдановым
. Это комедия о честных, взрослых и очень смешных отношениях. Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Потому что это — второй брак. И он про любовь.
«Второй брак». ТВ-ролик №3
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«Третье сентября» с Юлией Топольницкой
«Исчезнувшая»
1 июня на телеканале ТВ-3 состоится премьера детективного триллера с элементами мистики. Девушка по имени Даша (Мария Михалкова-Кончаловская
) устраивается домработницей в дом владелицы ресторана Лидии (Влада Веревко
). Постепенно она завоёвывает доверие хозяйки, но её появление в доме — не случайность. Даша — родная сестра Лидии, о существовании которой та даже не подозревала.
«Исчезнувшая». ТВ-ролик
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«Семья никогда не была у меня на первом месте»: Любовь Толкалина об отношениях с дочерью и чувстве вины
«Папа миа»
Телеканал СТС представил трейлер 12-серийной истории, первый эпизод которой покажут 9 июня. Экс-поп-звезда Николай Ларионов (Павел Майков
) мечтает вернуть былую славу, но вынужден присматривать за 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина
), которая не рада его появлению. Общее дело — онлайн-агентство знакомств — становится шансом для отца и дочери найти общий язык.
«Папа Миа». ТВ-ролик
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«Танцуй, Селёдка!» с Павлом Майковым
«Волчий берег»
Телеканал НТВ опубликовал трейлер остросюжетного детектива, в центре сюжета которого капитан полиции Новиков, приезжающий в небольшой посёлок в Псковской области, где ему предстоит разобраться, как пропажа его любимой и налёт на местного предпринимателя связаны между собой. Главные роли в сериале исполнили Евгений Шириков
и Евгений Дятлов
.
«Волчий берег». ТВ-ролик №3
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«Золото» с Евгением Дятловым
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Ритуал»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась полноценным трейлером хоррора об одном из самых подробно описанных случаев экзорцизма в американской истории. Ведущие роли в фильме сыграли лауреат премии «Оскар» Аль Пачино
и звезда сериала «Аббатство Даунтон
» Дэн Стивенс
. Их герои — священники Теофил и Джозеф, которые в 1928 году пытались помочь Эмме Шмидт, страдавшей от одержимости.
«Ритуал»
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«Кукушка» с Дыном Стивенсом
«Здравствуй, грусть»
Кинокомпания «Наше кино» сообщила о премьере трейлера тонкой психологической драмы о взрослении, любви и ревности — экранизации культового романа Франсуазы Саган. В разгар лета на Французской Ривьере 17-летняя Сесиль ведёт беззаботную жизнь с отцом (Клас Банг
) и его возлюбленной, пока приезд подруги (Хлоя Севиньи
) покойной матери не нарушает её безмятежность.
«Здравствуй, грусть»
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«Месть Лиззи Борден» с Хлоей Севиньи
«Материалистка»
Романтическая комедия Селин Сон
(«Прошлые жизни
») обзавелась новым трейлером. В нём целеустремлённая и уверенная героиня Дакоты Джонсон
оказывается в любовном треугольнике с персонажами Педро Паскаля
и Криса Эванса
. В российский прокат картина номинантки на премию «Оскар», основанная на личной истории постановщицы, выйдет 19 июня.
«Материалистка». Трейлер №2
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«Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя
«Одно целое»
Вышел локализованный трейлер боди-хоррора, мировая премьера которого состоялась на кинофестивале «Санденс». Инди-рок-музыкант Тим и учительница Милли переживают кризис после 10 лет отношений. Отправившись в загородный дом, они сталкиваются с паранормальным явлением, которое буквально сближает их. Главные роли сыграли Дэйв Франко
и Элисон Бри
.
«Одно целое»
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«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Что знает Мариэль»
26 июня кинопрокатная компания A-One выпустит на больших экранах лаконичную и остроумную сатиру в духе Йоргоса Лантимоса
и Рубена Эстлунда
. После ссоры с одноклассницей Мариэль обретает неудобную сверхспособность — слышать и видеть, что говорят и делают её родители, где бы они ни находились. Фасад идеальной семьи начинает рушиться, когда всё тайное становится явным.
«Что знает Мариэль». Трейлер с русскими субтитрами
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Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе
«Сорвать банк 2: Высокие ставки»
30 мая в цифровом прокате состоялась премьера сиквела боевика
с Джоном Траволтой
в роли харизматичного вора-профессионала. После событий первого фильма главный герой счастливо живёт с возлюбленной (Джина Гершон
), но его старый враг Салазар не забыл о нанесённом оскорблении и готовит план жестокой мести. Режиссёром ленты выступил Рэндолл Эмметт
(«Дикое спасение
»).
«Сорвать банк 2: Высокие ставки»
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«Сорвать банк 2: Высокие ставки»
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
«Повелительница города сказок»
Анимационная картина для всей семьи получила финальный трейлер. Далия — тринадцатилетняя девочка, мечтающая быть похожей на своего отца-писателя. Однажды она случайно попадает в незаконченный роман, который он хранил в кабинете. Чтобы вернуться домой, ей предстоит закончить книгу за двенадцать часов с помощью ожившей игрушки — отважного козерога.
«Повелительница города сказок». Трейлер №2
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«Алиса в стране чудес»
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