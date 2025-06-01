Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

1 июня
2025 год

Новости кино >>
1 июня 2025
Фильм «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» снимет Петр Тодоровский, работавший над сериалом «Подслушано в Рыбинске». Об этом сообщает в своем телеграм-канале компания «Вольга», которая продюсирует картину вместе с Киностудией имени Горького.

За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский
фото: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

«Мы гордимся стать частью такого амбициозного совместного проекта с Киностудией Горького. Это современная, хулиганская музыкальная комедия с культовыми героями для нескольких поколений зрителей», — отмечает продюсер ленты и владелец кинопрокатной компании «Вольга» Сергей Ершов.

Ранее сообщалось, что постановщиком собирались назначить Александра ВойтинскогоПо щучьему велению»). По сюжету Петров, Васечкин и Маша Старцева оказываются на Кавказе и попадают в прошлое через портал, где должны спасти Лермонтова и стихотворение «Бородино», хотя изначально планировали уничтожить поэму «Мцыри», которую задали учить им наизусть. Съемки пройдут в Пятигорске. Создатели постараются сохранить дух истории и тему «рыцарства».
версия для печати

обсуждение >>
№ 31
афросиаб   4.06.2025 - 01:51
... Так это ж будут современные Петров и Васечкин. Им все эти книги, Лермонтовы будут по фиг. Главное, чтоб изобретателей гаджетов и кока-колы никто в прошлом не замочил, и побольше новых Маш в ночных... читать далее>>
№ 30
афросиаб   4.06.2025 - 01:41
... А слабо новых придумать? Чтоб не хуже Петрова и Васечкина, Кораблева и Алисы? Слабо! Вот и рассуждают примерно так: "Кто пойдет на какие-нибудь "Приключения Николаева и Никитина"?... читать далее>>
№ 29
маринович   3.06.2025 - 21:57
Господиииии......ну зачем.....ну для кого.... читать далее>>
№ 27
Ольга Яковлевская   3.06.2025 - 17:57
планировали уничтожить поэму «Мцыри», которую задали учить им наизусть Герои оригинальных фильмов никогда бы не захотели уничтожить литературный памятник. Отличниками Петров и Васечкин не были, но книги... читать далее>>
№ 26
войтичерездвойнойпортал   3.06.2025 - 17:07
скорей всего будет притянутая адаптация мажориков с хреновыми ужимками подростков знакомых мамаш "талантливых детишек" . От всего этого блевать охота, завязывайте с этим.. читать далее>>
Всего сообщений: 28
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Подслушано в Рыбинске» получит второй сезон
Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»
«Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов
персоны
Александр ВойтинскийПётр Тодоровский (младший)
фильмы
По щучьему велениюПодслушано в РыбинскеПриключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram