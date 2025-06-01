За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

Фильм «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» снимет Петр Тодоровский, работавший над сериалом «Подслушано в Рыбинске». Об этом сообщает в своем телеграм-канале компания «Вольга», которая продюсирует картину вместе с Киностудией имени Горького.
фото: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
«Мы гордимся стать частью такого амбициозного совместного проекта с Киностудией Горького. Это современная, хулиганская музыкальная комедия с культовыми героями для нескольких поколений зрителей», — отмечает продюсер ленты и владелец кинопрокатной компании «Вольга» Сергей Ершов.
Ранее сообщалось, что постановщиком собирались назначить Александра Войтинского («По щучьему велению»). По сюжету Петров, Васечкин и Маша Старцева оказываются на Кавказе и попадают в прошлое через портал, где должны спасти Лермонтова и стихотворение «Бородино», хотя изначально планировали уничтожить поэму «Мцыри», которую задали учить им наизусть. Съемки пройдут в Пятигорске. Создатели постараются сохранить дух истории и тему «рыцарства».
обсуждение >>