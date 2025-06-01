За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

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Актриса получила документы о разводе в свой день рождения

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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»