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Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!)

10 июня
2025 год

Новости кино >>
10 июня 2025
Кто не спрятался, коты не виноваты! В Японии «Ночь живых кошаков» наступит 6 июля, ровно за час до полуночи, а первыми лицезреть пушистое безумие смогут посетители стенда Crunchyroll на лос-анджелесском Anime Expo, где премьера состоится на три дня раньше. Представить, во что выльется грядущая нэкопандемия, помогут новый трейлер и — для самых нетерпеливых — двухминутный фрагмент из дебютной серии.


Планету охватил вирус, превращающий людей в ласковых, но безжалостных хищников: стоит только прижаться к котику — и ты уже один из них. Кунаги — один из немногих, кому удалось уцелеть. Он не помнит, кем был раньше, но отлично понимает кошек: знает их повадки, охотничьи инстинкты и уловки. Вместе с сообразительной старшеклассницей Каору и горсткой выживших юноша прячется от пушистой угрозы, пытаясь избежать смертельных ласк.

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Режиссеры Томохиро КамитаниМоя геройская академия», «Некий научный Рейлган») и легендарный Такаси МиикэОнимуся», «Кинопроба») определяют жанр сериала как cat-full horror — причудливый постапокалипсис, где угрозу представляют не зомби, а милые пушистики. Опенинг Cat City исполняет одна из наиболее знаковых японских рок-групп 90-х — THE YELLOW MONKEYБродяга Кэнсин»), а за эндинг Matatabi отвечает панк-трио WANIMAГамера: Перерождение»). За производство кошмара для всех любителей милоты отвечает студия OLMМонолог фармацевта», «Темное собрание»).

Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!)

Выживальщиков Кунаги и Каору озвучивают Масааки Мидзунака (Хаято Касукабэ из «Террасы кафе богинь») и Рэйна Уэда (Миё Саймори из «Моего счастливого брака»).

В других ролях:

Бабушка — Томоко Миядэра (Тэ Симай из «Ложных выводов»).
Кэйсукэ — Кадзуюки Окицу (Дзэндзиро из «Куда едет поезд судного дня?»).
Суо — Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона»).
Мицуру — Сатоси Цуруока (генерал Арэ из «Страны песков»).
Кодзи — Хироси Нака (Сэнси из «Подземелья вкусностей»).
Стрелок — Тосиюки Морикава (Ашаф из «Ведьмы и чудовища»).
Рассказчик — Сигэру Тиба (Дзёго из «Магической битвы»).
Машина-переводчик с кошачьего языка — Тэссё Гэнда (Исао Синомия из «Кайдзю №8»).

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Бонус для кошатников: в рамках проекта Nyalege Nyandemic после титров каждой серии будут показывать оригинальную сценку-омакэ, отвечающую за популяризацию знаний об усатых и хвостатых питомцах. В специальном разделе на сайте аниме также будут выкладывать полезные материалы по мере выхода эпизодов.

Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!)

Еще «Кошаки» заколлабятся с хоррор-хитом Dead by Daylight от Behaviour Interactive — подробности кроссовера объявят позже, а «уже летом» выйдет кооперативный раннер Nyaight Runners для iOS и Android. Проект разрабатывает студия Nestopi, а продюсированием занимается Slow Curve — та же команда, что стоит за аниме.

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Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!) фотографии
Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!) фотографии
Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!) фотографии
Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!) фотографии
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