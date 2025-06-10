Милота уничтожит мир: «Ночь живых кошаков» наступит в июле (есть два видео!)

Кто не спрятался, коты не виноваты! В Японии «Ночь живых кошаков
» наступит 6 июля, ровно за час до полуночи, а первыми лицезреть пушистое безумие смогут посетители стенда Crunchyroll
на лос-анджелесском Anime Expo
, где премьера состоится на три дня раньше. Представить, во что выльется грядущая нэкопандемия
, помогут новый трейлер и — для самых нетерпеливых — двухминутный фрагмент
из дебютной серии.
Планету охватил вирус, превращающий людей в ласковых, но безжалостных хищников: стоит только прижаться к котику — и ты уже один из них. Кунаги — один из немногих, кому удалось уцелеть. Он не помнит, кем был раньше, но отлично понимает кошек: знает их повадки, охотничьи инстинкты и уловки. Вместе с сообразительной старшеклассницей Каору и горсткой выживших юноша прячется от пушистой угрозы, пытаясь избежать смертельных ласк.
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Большой и добрый «Кот, мастер на все лапки, снова грустит»
Режиссеры Томохиро Камитани
(«Моя геройская академия
», «Некий научный Рейлган
») и легендарный Такаси Миикэ
(«Онимуся
», «Кинопроба
») определяют жанр сериала как cat-full horror
— причудливый постапокалипсис
, где угрозу представляют не зомби, а милые пушистики. Опенинг Cat City
исполняет одна из наиболее знаковых японских рок-групп 90-х — THE YELLOW MONKEY
(«Бродяга Кэнсин
»), а за эндинг Matatabi
отвечает панк-трио WANIMA
(«Гамера: Перерождение
»). За производство кошмара для всех любителей милоты отвечает студия OLM
(«Монолог фармацевта
», «Темное собрание
»).
Выживальщиков Кунаги и Каору озвучивают Масааки Мидзунака
(Хаято Касукабэ
из «Террасы кафе богинь
») и Рэйна Уэда
(Миё Саймори
из «Моего счастливого брака
»).
В других ролях:
Бабушка — Томоко Миядэра
(Тэ Симай
из «Ложных выводов
»).
Кэйсукэ — Кадзуюки Окицу
(Дзэндзиро
из «Куда едет поезд судного дня?
»).
Суо — Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер
из «Семьи шпиона
»).
Мицуру — Сатоси Цуруока
(генерал Арэ
из «Страны песков
»).
Кодзи — Хироси Нака
(Сэнси
из «Подземелья вкусностей
»).
Стрелок — Тосиюки Морикава
(Ашаф
из «Ведьмы и чудовища
»).
Рассказчик — Сигэру Тиба
(Дзёго
из «Магической битвы
»).
Машина-переводчик с кошачьего языка — Тэссё Гэнда
(Исао Синомия
из «Кайдзю №8
»).
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Мертвый сезон: как возник и менялся современный зомби-хоррор
Бонус для кошатников: в рамках проекта Nyalege Nyandemic
после титров каждой серии будут показывать оригинальную сценку-омакэ
, отвечающую за популяризацию знаний об усатых и хвостатых питомцах. В специальном разделе
на сайте аниме также будут выкладывать полезные материалы по мере выхода эпизодов.
Еще «Кошаки» заколлабятся с хоррор-хитом Dead by Daylight
от Behaviour Interactive
— подробности кроссовера объявят позже, а «уже летом» выйдет кооперативный раннер Nyaight Runners
для iOS и Android. Проект разрабатывает студия Nestopi
, а продюсированием занимается Slow Curve
— та же команда, что стоит за аниме.
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