Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор»

Крюков предстанет в роли столичного режиссера Матвея Селюжицкого, оказавшегося в колонии. Там он получает прозвище «Мотор» и становится новым постановщиком тюремной киностудии, продолжая начатое в первом сезоне «дело Виденина». По сюжету его герой будет переснимать культовые голливудские блокбастеры в условиях глухой тайги — с подручными средствами, самодельными декорациями и актёрами-заключенными. Актеру «всегда интересно играть персонажей, которые попадают в среду, где их вроде бы быть не должно. Здесь — режиссёр с амбициями, оказавшийся в колонии, где вместо актеров — заключенные, а вместо павильонов — бытовки и мороз. Это абсурд, но в нем много правды. "Мотай!" — проект с узнаваемой интонацией, в нём юмор живёт рядом с чем-то по-настоящему человеческим. Это цепляет».
Лагашкин играет нового заключенного по прозвищу Докука — харизматичного и темпераментного участника самодельной киносъемочной группы, который легко выводит из равновесия даже повидавшего многое «Мотора».
«В музыке есть понятия "хук" и "суперхит". Мне кажется, во втором сезоне мы поймали джекпот, потому что у нас появился и хук, и суперхит: это два шикарных актера, которые сделают смешнее и в целом усилят, внесут нечто абсолютно новое в наш сериал, чтобы он стал еще интереснее для зрителя. Я очень счастлив, что к нашей команде присоединились такие большие профессионалы как Максим Лагашкин и Константин Крюков», — говорит Сергей Жуков.
обсуждение >>