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Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор»

10 июня
2025 год

Новости кино >>
10 июня 2025
Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к актерской команде эксцентричной ностальгической комедии Саши Абдуллаева «Мотай!», которая расширит вселенную сериала «Камера Мотор». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Крюков предстанет в роли столичного режиссера Матвея Селюжицкого, оказавшегося в колонии. Там он получает прозвище «Мотор» и становится новым постановщиком тюремной киностудии, продолжая начатое в первом сезоне «дело Виденина». По сюжету его герой будет переснимать культовые голливудские блокбастеры в условиях глухой тайги — с подручными средствами, самодельными декорациями и актёрами-заключенными. Актеру «всегда интересно играть персонажей, которые попадают в среду, где их вроде бы быть не должно. Здесь — режиссёр с амбициями, оказавшийся в колонии, где вместо актеров — заключенные, а вместо павильонов — бытовки и мороз. Это абсурд, но в нем много правды. "Мотай!" — проект с узнаваемой интонацией, в нём юмор живёт рядом с чем-то по-настоящему человеческим. Это цепляет».

Лагашкин играет нового заключенного по прозвищу Докука — харизматичного и темпераментного участника самодельной киносъемочной группы, который легко выводит из равновесия даже повидавшего многое «Мотора».

Читать рецензию «Камера Мотор»: Снимите это немедленно
Компанию вышеназванным актерам составят Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигаметзянов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Светлана Колпакова, Антон Кротов и Валерий Афанасьев. Производством сериала снова занимается «Руки Вверх Production» во главе с продюсером Сергеем Жуковым.

«В музыке есть понятия "хук" и "суперхит". Мне кажется, во втором сезоне мы поймали джекпот, потому что у нас появился и хук, и суперхит: это два шикарных актера, которые сделают смешнее и в целом усилят, внесут нечто абсолютно новое в наш сериал, чтобы он стал еще интереснее для зрителя. Я очень счастлив, что к нашей команде присоединились такие большие профессионалы как Максим Лагашкин и Константин Крюков», — говорит Сергей Жуков.
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Камера МоторМотай!

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Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор» фотографии
Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор» фотографии
Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор» фотографии
Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к команде спин-оффа сериала «Камера Мотор» фотографии
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