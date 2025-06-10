Елена Лядова, Ксения Трейстер и Ангелина Стречина скажут «1000 нет и 1 да»

По словам Андрея Силкина, «история написана в жанре мелодрамы. Кто-то может сказать, что это скучно или плоско, но я считаю, что это один из самых сложных жанров. Он требует создания глубоких эмоциональных сцен и открытого противостояния положительных и отрицательных персонажей. Сюжет основан на трех пьесах Островского: "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и немного "Шутники". Эти произведения раскрывают истинную сущность представителей разных сословий общества, затрагивают темы обесценивания человеческой души и конфликта между личной свободой и общественными устоями».
По сюжету одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной девушки из простой семьи Оксаны и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший Танин возлюбленный. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане. Отказ девушки очень его задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да».«Моя героиня молода, открыта миру, хочет жить и радоваться этой жизни. Изначально я пробовалась на другую роль, и, когда меня утвердили на роль Татьяны, я немного растерялась: не могла соединить себя и эту героиню, казалось, что мы слишком разные. Я много думала о ней, искала причины, почему в той или иной ситуации она поступает именно так. И нашла! Но все равно еще не до конца представляла, какая она. Когда же я пришла на примерку, меня вдохновили костюмы — впервые в жизни! Когда меня одели, я сразу сказала: "Вот она, вот Татьяна"», — говорит исполнительница роли Татьяны Ангелина Стречина.
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