Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юра Борисов вновь предстанет в образе русского поэта

10 июня
2025 год

Новости кино >>
10 июня 2025
Юра Борисов вновь сыграет русского поэта в романтической драме «Денис» (Dennis), уверяет Deadline.

Юра Борисов вновь предстанет в образе русского поэта
фото: deadline.com

Фильм станет режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер, она же написала сценарий. Партнершей Борисова в кадре выступит Элисон Оливер. Картина снимается студиями A24 и Fruit Tree. Среди продюсеров заявлены Эмма Стоун, Алессандро Нивола и сама постановщица.

Зрителей ожидает рассказ о романе молодой британской студентки (Оливер) и российского поэта (Борисов), вспыхнувшем в Москве 1990-х. Основой для сюжета послужат продолжительные отношения Эмили с участником московской поэтической группы «Альманах» Денисом Новиковым, который скончался в 2004-м от сердечного приступа в возрасте 37 лет.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Проходя мимо 007   10.06.2025 - 19:34
Интересно, как Борисов со своим, мягко говоря, скудным английским, да ещё и с тяжелейшим русским акцентом, будет держать внимание американского зрителя? Сколько времени этого фильма смогут выдержать американцы,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Онлайн-премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым состоится 10 апреля
Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой
Юра Борисов не снимет для Эмира Кустурицы «Преступление и наказание»
персоны
Юра БорисовЭмили МортимерАлессандро НиволаЭлисон ОливерЭмма Стоун

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Валерий Зубарев
Ксения Зуева
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен