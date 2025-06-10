Юра Борисов вновь предстанет в образе русского поэта

Юра Борисов
вновь сыграет русского поэта в романтической драме «Денис» (Dennis), уверяет Deadline
.
Фильм станет режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер
, она же написала сценарий. Партнершей Борисова в кадре выступит Элисон Оливер
. Картина снимается студиями A24 и Fruit Tree. Среди продюсеров заявлены Эмма Стоун
, Алессандро Нивола
и сама постановщица.
Зрителей ожидает рассказ о романе молодой британской студентки (Оливер) и российского поэта (Борисов), вспыхнувшем в Москве 1990-х. Основой для сюжета послужат продолжительные отношения Эмили с участником московской поэтической группы «Альманах» Денисом Новиковым
, который скончался в 2004-м от сердечного приступа в возрасте 37 лет.
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