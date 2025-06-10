В Москве пройдет семинар-интенсив «Искусство питчинга»

С 16 по 19 июня в кластере «Арт Политех» Московского политехнического университета (ул. Автозаводская, д. 16, стр. 5) Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, допущенных до третьего этапа конкурсного отбора по созданию национальных фильмов — публичной защиты проекта. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.
Программа семинара будет состоять из серии тренингов по защите кинопроектов от ведущих экспертов киноотрасли, которые помогут научиться структурировать публичную защиту, справляться с волнением, презентовать проект наилучшим образом. В основе программы — индивидуальные консультации по каждому заявленному проекту, прошедшему предварительный отбор, разборы кейсов и репетиции. Предваряет семинар-интенсив деловая программа. 16 июня в 10:00 состоится сессия «Индекс настроений дебютантов», где будут представлены результаты одноименного отраслевого исследования, построенного на детальном опросе молодых кинематографистов об их мечтах в профессии, тематических и жанровых предпочтениях, а также страхах. После этой презентации пройдет открытое обсуждение результатов с лидерами отрасли, включая директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрия Давиденко, генерального директора студии «Водород» Михаила Врубеля и режиссеров Феликса Умарова и Антона Маслова.
В этот же день с 11:15 до 12:15 пройдет сессия «Индустриальный бриф». Представители онлайн-платформ и студий расскажут, какие темы им интересны, каких героев они ждут и куда дебютантам стоит отправлять свои сценарии и материалы. Среди экспертов — креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев, директор по контенту и дистрибуции платформы Premier Мария Смирнова, генпродюсер платформы «Смотрим» Лили Шерозия, креативный директор KION Илья Бурец, заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Модератором сессии выступит заместитель гендиректора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев. В 14:30 состоится мастер-класс «Миссия выполнима» от бывшей разведчицы-нелегала, полковника Службы внешней разведки РФ в отставке Елены Вавиловой. Она расскажет о преодолении коммуникативных барьеров. Далее последует тренинг «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам», где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит. С дебютантами пообщаются победители питчингов Минкультуры последних лет. Вместе с Кудрявцевым они обсудят, как эффективно представить свой фильм и добиться поддержки. Спикеры — Иван Петухов, Нина Волова и Григорий Сазанов.
Также состоятся мастер-классы «Убедительная подача: как представить проект живо и профессионально» и «Внимание на экран: визуализация, которая продаст проект за вас». С 17 по 19 июня участников ждут индивидуальные и групповые консультации, а 20 июня дебютанты получат возможность отрепетировать защиту проектов на площадке Минкульта. Информационную поддержку семинару-интенсиву оказывают индустриальные издания «Бюллетень Кинопрокатчика» и «Фильм Про», информационный портал «Мувистарт», портал «Кино-Театр.Ру» и программа «Индустрия кино».
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