Институт развития интернета объявил победителей конкурса на создание национального контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса на создание национального контента. Поддержку получат 175 проектов по направлениям «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Мультиформатный контент», «Спецпроекты в СМИ», а также «Программные продукты». Общий объем поддержки в 2025-2027 годах составит 22,6 млрд рублей. Полный список победителей доступен на сайте ИРИ.
фото: Ири.рф
В рамках направления «Видеоконтент» будут созданы 76 проектов: игровые, документальные, анимационные и аудио- сериалы, серии видеороликов для самой разной аудитории. В частности, поддержку получат комедийный проект для детей и подростков «Что не так с Севой?» об ученике колледжа, которому предстоит возглавить команду по интеллектуальной игре и привести ее к победе; сериал по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике» «Полдень»; сериал по одноименному роману Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов», а также продолжение детского мультсериала «Ася и Вася. Агроблогеры», главной темой которого станут научные и технические достижения в сельском хозяйстве, показанные через приключения главных героев.
Кроме того, среди победителей конкурса значатся драма «Ленточка» о военном хирурге, который возвращается в родной город после службы на фронте и вступает в противоборство с местным криминалом; второй сезон одного из самых популярных сериалов 2025 года «Ландыши. Вторая весна»; экранизация романа Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить», перенесенная в 2025 год; художественный проект о жизни первой княгини Руси «Княгиня Ольга»; игровой сериал о Смутном времени «Ополченец» и проект «Все в твоих руках» — о любви и отношениях, которые герои пытаются построить после нескольких лет разлуки.
Также на поддержку могут рассчитывать комедийный сериал о взрослении и родительстве «Многое получается», где у молодой пары появляется незапланированный ребенок; драма «НЕ-БЕС-А» о преодолении жизненных трудностей, принятии ответственности и поиске себя через танцы; детективный сериал о работе инспекторов пожарного надзора «Личное дело следователя Багрянцева» и комедийный сериал «ИИНГА» о мэре провинциального городка, который заменяет себя на ИИ.
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