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Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня

11 июня
2025 год

Новости кино >>
11 июня 2025
НТВ 13 июня покажет остросюжетный фильм «Воровка» о девушке, связавшейся с преступным миром и мечтающей найти своего пропавшего много лет назад отца. Главную роль в картине сыграла Лукерья Ильяшенко, сообщает пресс-служба телеканала.

Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету Вера (Лукерья Ильяшенко) – девушка с трагической судьбой. Ее отец (Вячеслав Разбегаев) – преступник, в нулевых ограбил инкассаторов, перевозящих крупную партию алмазов, и исчез. Через год умерла и мать девочки. Маленькая Вера попала в детдом, бежала из приёмных семей и, в конце концов, связалась с криминалом. Она стала воровкой экстра-класса. Ее жертвы – богатые надменные мужчины, готовые предавать свои семьи и близких. Вместе с хакером – таинственным «Голосом», которого она никогда не видела – девушка проворачивает сложные и опасные дела, зарабатывая большие деньги.

Всю жизнь Вера безуспешно ищет своего отца и уже отчаялась найти хоть какие-то зацепки. Однако на одном из очередных ограблений Вере в руки попадает «черная» бухгалтерия бизнесмена Чистова (Сергей Комаров). В бумагах обнаруживается след ее папы и выясняются жуткие подробности его биографии. Увлеченная расследованием, она не подозревает, что в это время на нее саму началась охота.

Режиссером фильма выступил Алексей Алферов, который также стал соавтором сценария вместе с продюсером Михаилом Погосовым. За производство проекта отвечала компания «Берг Саунд».

«Воровка». ТВ-ролик
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обсуждение >>
№ 6
nord   13.06.2025 - 10:11
Перекормили детективами. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   13.06.2025 - 03:33
На мой взгляд, несправедливо все остросюжетки и боевики называть "криминальной гадостью". Тупые ТНТ-шные недокомедии и сляпанные наспех мылодрамки гораздо хуже, имхо. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   12.06.2025 - 18:46
Криминальную гадость смотрите сами. Тот кто снимает пусть наслаждается. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   12.06.2025 - 10:06
Я начинала этот фильм смотреть. Спорный и на любителя. Нервы пощекотать-расшатать сойдёт. Но для расслабления у монитора или экрана телевизора многим может и не понравиться. читать далее>>
№ 2
Angelika77   11.06.2025 - 20:56
... А я смотрю что многие телеканалы любят так громко заявлять о фильме или сериале, который уже многие успели увидеть до "премьеры". читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня фотографии
Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня фотографии
Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня фотографии
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