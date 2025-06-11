Лукерья Ильяшенко станет «Воровкой» 13 июня

НТВ 13 июня покажет остросюжетный фильм «Воровка» о девушке, связавшейся с преступным миром и мечтающей найти своего пропавшего много лет назад отца. Главную роль в картине сыграла Лукерья Ильяшенко, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
По сюжету Вера (Лукерья Ильяшенко) – девушка с трагической судьбой. Ее отец (Вячеслав Разбегаев) – преступник, в нулевых ограбил инкассаторов, перевозящих крупную партию алмазов, и исчез. Через год умерла и мать девочки. Маленькая Вера попала в детдом, бежала из приёмных семей и, в конце концов, связалась с криминалом. Она стала воровкой экстра-класса. Ее жертвы – богатые надменные мужчины, готовые предавать свои семьи и близких. Вместе с хакером – таинственным «Голосом», которого она никогда не видела – девушка проворачивает сложные и опасные дела, зарабатывая большие деньги.
Всю жизнь Вера безуспешно ищет своего отца и уже отчаялась найти хоть какие-то зацепки. Однако на одном из очередных ограблений Вере в руки попадает «черная» бухгалтерия бизнесмена Чистова (Сергей Комаров). В бумагах обнаруживается след ее папы и выясняются жуткие подробности его биографии. Увлеченная расследованием, она не подозревает, что в это время на нее саму началась охота.
Режиссером фильма выступил Алексей Алферов, который также стал соавтором сценария вместе с продюсером Михаилом Погосовым. За производство проекта отвечала компания «Берг Саунд».
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