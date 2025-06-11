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VII фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу

11 июня
2025 год

Новости кино >>
11 июня 2025
VII фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу. Третий всероссийский форум «Пилот. Точки взлета» пройдет с 20 по 22 июня в Иваново. В его программе — презентации онлайн-платформ, телеканалов, исследования рынка, ежегодная презентация ИРИ. В рамках традиционной секции «Самый ожидаемый сериал» будут представлены эксклюзивные материалы к новым проектам, сообщает пресс-служба фестиваля.

VII фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
фото: пресс-служба смотра

Так, МТС Медиа расскажет об эффективности модели 360, которую холдинг сейчас активно развивает. Михаил Китаев, продюсер, руководитель Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса, расскажет про подходы в работе над экранизациями на примере «Этерны» и других оригинальных проектов Кинопоиска, а директор по взаимодействию с индустрией «Кинопоиска» Ксения Болецкая представит исследование «Индекс Кинопоиск PRO: совместные проекты разных платформ и телеканалов и их восприятие зрителями». Кроме того, пройдет презентация Института Развития Интернета – генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина расскажет о проектах нового сезона. Новые проекты Rutube и Premier представит глава компаний Давид Кочаров. Онлайн-кинотеатр Wink расскажет про кино социальной ответственности (импакт-контент) – презентацию проведет Мария Залунина, руководитель КСО Национальной Медиа Группы. Также в рамках форума состоится сессия НМГ Док, на которой обсудят, как документалистам взаимодействовать с эфирными каналами и создавать востребованные проекты для этой аудитории. Кроме того, продюсеры Жан Просянов и Алексей Агеев проведут презентацию холдинга российских микродрам.

Из телеканалов в этом году в программе форума дебютируют «Пятый канал», являющийся лидером по производству длинных детективных сериалов, и «Dомашний» – лидер по производству мелодраматических четырехсерийных проектов. Они расскажут об успешных кейсах работы с телевизионной аудиторией и взаимодействии с онлайн-аудиторией.

В этом году в рамках деловой программы впервые будут показаны шесть пилотов сериалов, созданных независимыми авторами без участия онлайн-платформ. Их представят создатели. В числе таких проектов – продюсерский дебют актера Владислава Ценева «Черти», звездное драмеди «Неосознанные» с участием Романа Евдокимова, Сергея Гилева и Виктории Толстогановой, российская версия «Сплетницы» под названием «Закрытый ч@т», рефлексирующий на «Бригаде» триллер «Буханка черного» и другие.

VII фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
фото: пресс-служба смотра

Программа «Самый ожидаемый сериал» традиционно представляет эксклюзивные материалы к новейшим сериальным проектам. В этом году в ней представлены исторический сериал «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучавы (Кинопоиск, медиаплатформа Смотрим), драматический триллер с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Волковой от режиссера Алексея Андрианова «Резервация» (KION), триллер о мире «черной трансплантологии» с Сергеем Гилевым в главной роли «Хирург» режиссера Ильи Ермолова (Иви и телеканал НТВ) и два проекта телеканала СТС — фантастическая комедия «Не в своей тарелке» режиссера Александра Соловьева и комедийный сериал про бизнесмена-миллиардера, который вынужденно вернулся в родной городок «Санкционер» Артема Захарьяна.
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№ 2
Angelika77   11.06.2025 - 21:01
... Ну всё-всё, учли все косяки, теперь будут учитывать контент и этих каналов. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   11.06.2025 - 17:05
Как можно пропустить рассказы Пятого канала и Домашнего. По количеству ерунды - номер один не только в СНГ , во всем мире. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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