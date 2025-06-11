Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный»

Съемки пятого, финального, сезона сериала «Полярный» кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ официально завершились. Команда сериала вновь вернулась за Полярный круг — туда, где заснеженные пейзажи и суровый климат стали не просто фоном, а полноценными героями истории, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: 1-2-3 Production
Действие финального сезона разворачивается в Полярном в канун Нового года. В размеренную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас), а вместе с ними — преступные тайны 90-х. В это же время на свободу выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), намеренный завладеть миллиардом, выделенным на строительство туристического комплекса. Теперь Вите предстоит не только уладить старые дела, но и защитить бизнес и близких, рискуя всем.
«Съемки в "Полярном" стали для меня новым, по-настоящему интересным опытом. Я родом из Сибири, но приехав в Апатиты и Кировск, все равно был впечатлен — прежде всего природой и снегом, которого здесь невероятно много. Вся команда работала очень слаженно: отличная съемочная группа, замечательные артисты, классный режиссер, с которыми мы быстро нашли общий язык. В процессе было много свободы для импровизации, что всегда ценно для актера. Для своей роли я даже отрастил бороду — теперь это часть моего "Полярного" образа», — рассказывает Олег Гаас.
Погода с самого начала проверяла съемочную группу на прочность: оттепель, плюсовая температура и половодье сопровождали прибытие в Кировск. Однако за два дня до мотора температура опустилась, пошел крупный снег, и город вернулся к привычному сказочно-зимнему облику. Основной этап работы пришелся на март — время, когда солнце в Заполярье начинает появляться чаще. Команда точно подстраивалась под ритм северного дня, успевая проводить ночные смены в короткий промежуток до наступления утренних сумерек.
фото: 1-2-3 Production
«Съемки этого сезона получились очень насыщенными: практически каждую смену у нас что-то горело, взрывалось, взлетало, тонуло или мчалось вниз с горы. При этом весь этот экшн не заслонил собой то, за что сериал так полюбился зрителю – это по-прежнему простая и добрая история. А финальная сцена получилась настолько душевной, что это почувствовал, наверное, каждый человек на площадке. Север снова доказал, что он не просто фон для нашего сериала, а его полноправный герой. Местные жители с удовольствием принимали участие в массовых сценах, проявляли понимание и терпение в моменты, когда съемочный процесс так или иначе врывался в их привычный быт. Каждый год съемочная группа отправляется в экспедицию за Полярный круг с небольшой опаской, но по ее окончании окончательно и бесповоротно влюбляется в Север. Ну, и в "Полярный" тоже. В этот раз мы этой традиции тоже не изменили. Кировск, мы будем скучать!», — отмечает шоуранне проекта Дмитрий Малина.
Одной из самых масштабных сцен стал новогодний эпизод: в кадре были задействованы все главные герои и более 200 участников массовки. Съемка велась одновременно на три камеры, в том числе с использованием телескопического крана. Световая группа работала с большим количеством динамического освещения, чтобы подчеркнуть атмосферу масштабного празднования и сохранить визуальный темп сцены.
«Работа с освещением на натуре в условиях большого количества снега тоже была непростой: чтобы установить прибор, приходилось раскапывать метр снега. Днём снег давал сильные отражения — мы использовали затемняющие рамы, чтобы создать нужный объем. Ночью применяли искусственный свет в минимальных значениях: благодаря высокой светочувствительности камеры удалось зафиксировать силуэты гор, освещенных только лунным светом на заднем плане. Во время одной из смен на озере в кадр случайно попало северное сияние — наша камера его зафиксировала, хотя далеко не вся техника на это способна. Надеюсь, этот волшебный момент попадет в финальный монтаж», — добавляет оператор Дмитрий Стеценский.
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