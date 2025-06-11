Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный»

11 июня
2025 год

Новости кино >>
11 июня 2025
Съемки пятого, финального, сезона сериала «Полярный» кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ официально завершились. Команда сериала вновь вернулась за Полярный круг — туда, где заснеженные пейзажи и суровый климат стали не просто фоном, а полноценными героями истории, уточняет пресс-служба телеканала.

Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный»
фото: 1-2-3 Production

Действие финального сезона разворачивается в Полярном в канун Нового года. В размеренную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас), а вместе с ними — преступные тайны 90-х. В это же время на свободу выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), намеренный завладеть миллиардом, выделенным на строительство туристического комплекса. Теперь Вите предстоит не только уладить старые дела, но и защитить бизнес и близких, рискуя всем.

«Съемки в "Полярном" стали для меня новым, по-настоящему интересным опытом. Я родом из Сибири, но приехав в Апатиты и Кировск, все равно был впечатлен — прежде всего природой и снегом, которого здесь невероятно много. Вся команда работала очень слаженно: отличная съемочная группа, замечательные артисты, классный режиссер, с которыми мы быстро нашли общий язык. В процессе было много свободы для импровизации, что всегда ценно для актера. Для своей роли я даже отрастил бороду — теперь это часть моего "Полярного" образа», — рассказывает Олег Гаас.

Погода с самого начала проверяла съемочную группу на прочность: оттепель, плюсовая температура и половодье сопровождали прибытие в Кировск. Однако за два дня до мотора температура опустилась, пошел крупный снег, и город вернулся к привычному сказочно-зимнему облику. Основной этап работы пришелся на март — время, когда солнце в Заполярье начинает появляться чаще. Команда точно подстраивалась под ритм северного дня, успевая проводить ночные смены в короткий промежуток до наступления утренних сумерек.

Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный»
фото: 1-2-3 Production

«Съемки этого сезона получились очень насыщенными: практически каждую смену у нас что-то горело, взрывалось, взлетало, тонуло или мчалось вниз с горы. При этом весь этот экшн не заслонил собой то, за что сериал так полюбился зрителю – это по-прежнему простая и добрая история. А финальная сцена получилась настолько душевной, что это почувствовал, наверное, каждый человек на площадке. Север снова доказал, что он не просто фон для нашего сериала, а его полноправный герой. Местные жители с удовольствием принимали участие в массовых сценах, проявляли понимание и терпение в моменты, когда съемочный процесс так или иначе врывался в их привычный быт. Каждый год съемочная группа отправляется в экспедицию за Полярный круг с небольшой опаской, но по ее окончании окончательно и бесповоротно влюбляется в Север. Ну, и в "Полярный" тоже. В этот раз мы этой традиции тоже не изменили. Кировск, мы будем скучать!», — отмечает шоуранне проекта Дмитрий Малина.

Одной из самых масштабных сцен стал новогодний эпизод: в кадре были задействованы все главные герои и более 200 участников массовки. Съемка велась одновременно на три камеры, в том числе с использованием телескопического крана. Световая группа работала с большим количеством динамического освещения, чтобы подчеркнуть атмосферу масштабного празднования и сохранить визуальный темп сцены.

«Работа с освещением на натуре в условиях большого количества снега тоже была непростой: чтобы установить прибор, приходилось раскапывать метр снега. Днём снег давал сильные отражения — мы использовали затемняющие рамы, чтобы создать нужный объем. Ночью применяли искусственный свет в минимальных значениях: благодаря высокой светочувствительности камеры удалось зафиксировать силуэты гор, освещенных только лунным светом на заднем плане. Во время одной из смен на озере в кадр случайно попало северное сияние — наша камера его зафиксировала, хотя далеко не вся техника на это способна. Надеюсь, этот волшебный момент попадет в финальный монтаж», — добавляет оператор Дмитрий Стеценский.

К своим ролям в сериале также вернулись Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. Режиссером-постановщиком финального сезона выступил Авет Оганесян.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Михаил Пореченков приступил к съемкам в финальном сезоне «Полярного»
Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми
«Полярный»: Ветер северный
персоны
Олег ГаасМария КравченкоДмитрий МалинаИнга ОболдинаАвет ОганесянИван ОхлобыстинКирилл ПолухинМихаил ПореченковДмитрий СтеценскийЯн ЦапникКатерина Шпица
фильмы
Полярный-5

фотографии >>
Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный» фотографии
Михаил Пореченков столкнется с криминальным авторитетом в финальном сезоне сериала «Полярный» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Инна Цымбалюк
Алексей Чернов
Адриенн Барбо
Пэмела Гидли
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Джин Уайлдер
Паапа Эссьеду
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram