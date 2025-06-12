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Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать»

12 июня
2025 год

Новости кино >>
12 июня 2025
Четыре месяца назад студия feel.Магазинчик сладостей», «Ремейк нашей жизни») безапелляционно заявила: «Вампир не умеет правильно сосать». Аниме с провокационным названием выйдет уже в этом году. Как неуклюжая старшеклассница пытается освоить азы правильного кровопитания — а вы что подумали? — смотрим в первом тизере.


Популярная и загадочная вампиресса Луна Исикава мечтает стать крутой, как настоящие ночные хищники, и делает всё, чтобы выглядеть соответствующе. Есть только маленький нюанс: кусаться она не умеет, а вместо крови пьет томатный сок с печеньками. Тайну случайно узнает тихоня Тацута Отори, предпочитающий держаться в тени. Не успев опомниться, юноша становится неофициальным ментором незадачливой одноклассницы, а точнее — «кормильцем», благодаря которому она постигает базовые вампирские инстинкты.

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Подарившая голос вампирессе Минами Танака (Мария Тереза из «Розы Версаля») признается: «Контраст между таинственной холодной Луной и её тиби-версией оказался настолько сильным, что поначалу я была просто в шоке! Она становится такой маленькой беззащитной — сразу появляется желание любой ценой её защитить. По мере развития сюжета Луну окружают заботой Отори и шумный класс, она пробует новое и постепенно открывается. Надеюсь, у меня получится с теплотой передать все эмоции: от радости до печали. Ждите премьеру!»

Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать»

Сэйю доброго одноклассника Кэнсё Оно (Юрий Брайар из «Семьи шпиона») тоже поделился эмоциями: «Первая мысль, когда я познакомился с проектом: какой же это милый и добрый мир! Все персонажи здесь относятся друг к другу с добротой и принятием, а от атмосферы сериала хочется просто улыбаться. Это история, где ты внезапно становишься «мамой» для вампирши — и в этом нет ничего странного! Мой герой самый настоящий «моб» — настолько, что я постоянно получаю указания «играй тише, сдержаннее!» (Смеётся.) Хотя в этой веселой суете мне хочется выкрикнуть что-то от души… я стараюсь сдерживаться!»

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Аниме основано на одноименной манге Кёсукэ Нисики, которая начала выходить в Monthly Dragon Age (издательство Fujimi Shobo) в 2021 году и уже добралась до восьмого тома.

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№ 3
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 20:53
Я как посмотрю, они там наверное вообще поехали головой, фантазия прям зашкаливает. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   12.06.2025 - 21:41
Ну названием мульта точно что удивить, так удивили. Много кто захочет посмотреть чисто из-за этого. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   12.06.2025 - 18:45
«Вампир не умеет правильно сосать» ))0хахахаххахаха порвали! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать» фотографии
Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать» фотографии
Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать» фотографии
Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать» фотографии
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