Не кусается, но старается: первый тизер аниме «Вампир не умеет правильно сосать»

Четыре месяца назад студия feel.
(«Магазинчик сладостей
», «Ремейк нашей жизни
») безапелляционно заявила
: «Вампир не умеет правильно сосать
». Аниме с провокационным названием выйдет уже в этом году. Как неуклюжая старшеклассница пытается освоить азы правильного кровопитания — а вы что подумали? — смотрим в первом тизере.
Популярная и загадочная вампиресса Луна Исикава мечтает стать крутой, как настоящие ночные хищники, и делает всё, чтобы выглядеть соответствующе. Есть только маленький нюанс: кусаться она не умеет, а вместо крови пьет томатный сок с печеньками. Тайну случайно узнает тихоня Тацута Отори, предпочитающий держаться в тени. Не успев опомниться, юноша становится неофициальным ментором незадачливой одноклассницы, а точнее — «кормильцем», благодаря которому она постигает базовые вампирские инстинкты.
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На один укус: подборка новейших вампирских аниме
Подарившая голос вампирессе Минами Танака
(Мария Тереза из «Розы Версаля
») признается: «Контраст между таинственной холодной Луной и её тиби-версией оказался настолько сильным, что поначалу я была просто в шоке! Она становится такой маленькой беззащитной — сразу появляется желание любой ценой её защитить. По мере развития сюжета Луну окружают заботой Отори и шумный класс, она пробует новое и постепенно открывается. Надеюсь, у меня получится с теплотой передать все эмоции: от радости до печали. Ждите премьеру!
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Сэйю доброго одноклассника Кэнсё Оно
(Юрий Брайар
из «Семьи шпиона
») тоже поделился эмоциями: «Первая мысль, когда я познакомился с проектом: какой же это милый и добрый мир! Все персонажи здесь относятся друг к другу с добротой и принятием, а от атмосферы сериала хочется просто улыбаться. Это история, где ты внезапно становишься «мамой» для вампирши — и в этом нет ничего странного! Мой герой самый настоящий «моб» — настолько, что я постоянно получаю указания «играй тише, сдержаннее!» (Смеётся.) Хотя в этой веселой суете мне хочется выкрикнуть что-то от души… я стараюсь сдерживаться!
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«Песнь ночных сов» — вампирский ромком о бессоннице и поиске себя
Аниме основано на одноименной манге Кёсукэ Нисики
, которая начала выходить в Monthly Dragon Age
(издательство Fujimi Shobo) в 2021 году и уже добралась до восьмого тома.
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