«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля

Премьера масштабного исторического сериала «Государь» состоится 2 июля в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ. Многосерийный проект режиссера Сергея Гинзбурга рассказывает об эпохе Петра Великого, раскрывая личность императора, чьи реформы навсегда изменили судьбу России. Главную роль исполняет Константин Плотников.
фото: Первый канал
Проект создан Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Первым каналом, Okko, Продюсерским центром «12» и кинокомпанией «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«Государь» – сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.
«История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты», – отмечает режиссер Сергей Гинзбург. При написании сценария Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова. «Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?», – добавляет режиссер.
фото: Первый канал
Константин Плотников впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра – от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. Евгений Ткачук предстанет в образе Александра Меншикова – ближайшего соратника царя.
«Жена подарила мне книгу, которая так и называется "Петр I". В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой – там столько тепла, любви, заботы, и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека», — говорит Константин Плотников.
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