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«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля

12 июня
2025 год

Новости кино >>
12 июня 2025
Премьера масштабного исторического сериала «Государь» состоится 2 июля в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Кино1ТВ. Многосерийный проект режиссера Сергея Гинзбурга рассказывает об эпохе Петра Великого, раскрывая личность императора, чьи реформы навсегда изменили судьбу России. Главную роль исполняет Константин Плотников.

«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля
фото: Первый канал

Проект создан Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Первым каналом, Okko, Продюсерским центром «12» и кинокомпанией «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Государь» – сложно-постановочная драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского Императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны – тернистый путь, на этом пути последнего русского царя ожидали не только победы, но и поражения, ошибки, разочарования, предательство близких, одиночество, потеря дорогих ему людей.

«История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты», – отмечает режиссер Сергей Гинзбург. При написании сценария Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко и Николая Устрялова. «Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?», – добавляет режиссер.

«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля
фото: Первый канал

Константин Плотников впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра – от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. Евгений Ткачук предстанет в образе Александра Меншикова – ближайшего соратника царя.

«Жена подарила мне книгу, которая так и называется "Петр I". В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой – там столько тепла, любви, заботы, и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера человека», — говорит Константин Плотников.

В проекте также заняты Светлана Колпакова, Наталья Суркова, Сергей Угрюмов, Александр Обласов, Сергей Барковский, Евгений Шварц, Сергей Годин, Александр Бухаров, Василиса Семашкова, Тина Стойилкович, Анна Дворянская, Мария Лисовая, Александр Яцко и другие. Съемки сериала «Государь» проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.
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«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля фотографии
«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля фотографии
«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля фотографии
«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля фотографии
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