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«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала

12 июня
2025 год

Новости кино >>
12 июня 2025
Самый кассовый фильм весны «Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала. Новая версия картины из четырех эпизодов будет доступна с 12 июня на Кинопоиске, а также на платформах Иви, Okko и Wink. Премьера состоится сразу после трансляции в эфире телеканала ТНТ, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Батя 2. Дед» стал продолжением народного хита «Батя» 2020 года и провел зрителя по большой семейной истории, которая началась еще в военные годы, когда молодой Дед ушел на фронт. Евгений Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу шесть гримеров.

Роли в фильме также исполнили Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина и другие.

Режиссером фильма выступил Илья Учитель, а оператором стал Павел Медведев. За сценарий отвечали авторы «Бати» Алексей Литвиненко, Антон Зайцев и Павел Тихомиров. Производством занимались Good Story Media, ТНТ и «Централ Партнершип». Фильм «Батя 2. Дед» получил поддержку Кинопоиска в прокате.
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«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала фотографии
«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала фотографии
«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала фотографии
«Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала фотографии
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