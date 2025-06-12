Самый кассовый фильм весны «Батя 2. Дед» выйдет в онлайн-кинотеатрах в формате сериала. Новая версия картины из четырех эпизодов будет доступна с 12 июня на Кинопоиске, а также на платформах Иви, Okko и Wink. Премьера состоится сразу после трансляции в эфире телеканала ТНТ, сообщает пресс-служба Кинопоиска.
фото: пресс-служба Кинопоиска
«Батя 2. Дед» стал продолжением народного хита «Батя» 2020 года и провел зрителя по большой семейной истории, которая началась еще в военные годы, когда молодой Дед ушел на фронт. Евгений Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу шесть гримеров.
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