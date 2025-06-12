Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса

Warner Bros. и Роберт Эггерс работают над новой адаптацией классической истории Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Как сообщает Deadline, официально сделка не заключена, но Эггерс пишет роль Эбенезера Скруджа для своего соратника Уиллема Дефо.
Произведение Диккенса рассказывает про мрачного скрягу Эбенезера Скруджа, который не понимал, зачем люди отмечают Рождество. В сочельник Скрудж встречается с духом своего умершего компаньона Якова Марли, который пытается объяснить скряге, что он неправильно себя ведет и если будет продолжать такую жизнь, то умрет в одиночестве, и никакие деньги ему не помогут.
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