Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса

12 июня
2025 год

Новости кино >>
12 июня 2025
Warner Bros. и Роберт Эггерс работают над новой адаптацией классической истории Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Как сообщает Deadline, официально сделка не заключена, но Эггерс пишет роль Эбенезера Скруджа для своего соратника Уиллема Дефо.

Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса
фото: Film Updates

Эггерс также выступит продюсером фильма вместе с Крисом и Элеонор Коламбус.

Произведение Диккенса рассказывает про мрачного скрягу Эбенезера Скруджа, который не понимал, зачем люди отмечают Рождество. В сочельник Скрудж встречается с духом своего умершего компаньона Якова Марли, который пытается объяснить скряге, что он неправильно себя ведет и если будет продолжать такую жизнь, то умрет в одиночестве, и никакие деньги ему не помогут.

Повесть Диккенса не раз экранизировалась. Так, в «Новой рождественской сказке» главного героя играл Билл Мюррей, а в «Рождественской истории» – Джим Керри.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти
Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
Северный поток: «Варяг» — скандинавский эпос, в котором крошка сын в отца пошел
персоны
Уиллем ДефоДжим КерриКрис КоламбусЭлеанор КоламбусБилл МюррейРоберт Эггерс
фильмы
Новая рождественская сказкаРождественская история

анонс

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Севара Салиева
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Флоранс Герен
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов: Битва с демонами
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен