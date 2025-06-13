Яхья Абдул-Матин II присоединился к команде сиквела «Однажды в... Голливуде»

Яхья Абдул-Матин II
составит компанию Брэду Питту
в продолжении картины Квентина Тарантино
«Однажды в... Голливуде
», уверяет Deadline
.
В фильме также сыграют Элизабет Дебики
и Скотт Каан
. Сиквел «Однажды в... Голливуде» расскажет о его персонаже Клиффе Буте. Проект называют очень секретным, но известно, что действие развернется в более поздний период времени, чем было по сюжету оригинала.
«Продолжение приключений Клиффа Бута», которое выйдет на Netflix, поставит Дэвид Финчер
по сценарию Тарантино. Съемки стартуют уже в июле.
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