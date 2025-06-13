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Яхья Абдул-Матин II присоединился к команде сиквела «Однажды в... Голливуде»

13 июня
2025 год

Новости кино >>
13 июня 2025
Яхья Абдул-Матин II составит компанию Брэду Питту в продолжении картины Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», уверяет Deadline.

Яхья Абдул-Матин II присоединился к команде сиквела «Однажды в... Голливуде»
фото: deadline.com

В фильме также сыграют Элизабет Дебики и Скотт Каан. Сиквел «Однажды в... Голливуде» расскажет о его персонаже Клиффе Буте. Проект называют очень секретным, но известно, что действие развернется в более поздний период времени, чем было по сюжету оригинала.

«Продолжение приключений Клиффа Бута», которое выйдет на Netflix, поставит Дэвид Финчер по сценарию Тарантино. Съемки стартуют уже в июле.
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№ 4
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:32
Получится сборная солянка из актёров, но думаю так даже интересней. Когда снимаются одни "голливудские звёзды" внимание рассеивается. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:32
Прикольных актеров собирают, такие разные, как внешне, так и по уровню фильмов в которых снимались. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   14.06.2025 - 20:36
Ни в одном фильме не видела его, так что оценить новость трудно, надо смотреть на работу в кадре. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 20:41
Интересно, нам так каждый шаг съёмок и готовности фильма будут озвучивать? Предпочитаю смотреть сразу кино и не изучать по нему инфу от "А" до "Я". читать далее>>
Всего сообщений: 4
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