«Легенда о Зельде» сменила дату релиза

что почитать?

«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

Киновед Вячеслав Шмыров об актерской и человеческой неповторимости актера

Кирилл Лавров из времени героев: 100 лет со дня рождения

Интервью

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым