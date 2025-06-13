«Легенда о Зельде» сменила дату релиза

Релиз киноадаптации культовой игровой серии The Legend of Zelda перенесен. По информации THR
, Sony выпустит фильм в прокат не 26 марта 2027 года, а на полтора месяца позже — 7 мая.
«Легенду о Зельде» снимет Уэс Болл
. Продюсерами заявлены Ави Арад
и руководитель Nintendo Сигэру Миямото
. Рассматривается ли Хантер Шафер
на роль принцессы Зельды, пока официально не подтверждено.
История «Легенды о Зельде» насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.
На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.
У «Легенды о Зельде
» есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.
