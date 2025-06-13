Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Легенда о Зельде» сменила дату релиза

13 июня
2025 год

Новости кино >>
13 июня 2025
Релиз киноадаптации культовой игровой серии The Legend of Zelda перенесен. По информации THR, Sony выпустит фильм в прокат не 26 марта 2027 года, а на полтора месяца позже — 7 мая.


«Легенду о Зельде» снимет Уэс Болл. Продюсерами заявлены Ави Арад и руководитель Nintendo Сигэру Миямото. Рассматривается ли Хантер Шафер на роль принцессы Зельды, пока официально не подтверждено.

История «Легенды о Зельде» насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.

У «Легенды о Зельде» есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:31
пару месяцев большой разницы не играет. ... делали костюм под девочку, но кое что помешало одеть, пришлось перешивать. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   15.06.2025 - 19:12
Так вроде Хантер был(а) одобрена уже на роль Зельды, а здесь получается что не всё так гладко и 100%. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   14.06.2025 - 20:34
1,5 месяца разницы - это не срок. Если бы заговорили о годах, то можно было б переживать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Хантер Шафер может получить роль Зельды в киноадаптации игровой серии The Legend of Zelda
Киноадаптация «Легенды о Зельде» выйдет в прокат весной 2027 года
Линк и Зельда попадут в мир кино
Поиск по меткам
игры
персоны
Ави АрадУэс БоллШафер Хантер
фильмы
Легенда о Зельде

фотографии >>
«Легенда о Зельде» сменила дату релиза фотографии
«Легенда о Зельде» сменила дату релиза фотографии
«Легенда о Зельде» сменила дату релиза фотографии
«Легенда о Зельде» сменила дату релиза фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Алла Покровская
Екатерина Тышкевич
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Катя Паскалева
Джейсон Судейкис
Джек Уорден
Руси Чанев
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram