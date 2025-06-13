Звезде «Внешних отмелей» Джонатану Дэвиссу доверили роль Снупа Догга

Найден актер на роль Снупа Догга
в биографической ленте студии Universal. Согласно Deadline
, в образе рэпера на большом экране предстанет Джонатан Дэвисс
из «Внешних отмелей
».
Ранее режиссерское кресло фильма было закреплено за Алленом Хьюзом
, но в настоящий момент постановщиком числится Крэйг Брюэр
, снявший «Поездку в Америку 2
». Среди подюсеров заявлены сам Догг и Брайан Грейзер
. В безымянном на данный момент байопике, затрагивающем жизненный путь музыканта, можно будет услышать его обширный музыкальный каталог. Проект станет дебютным фильмом для студии Догга Death Row Pictures.
Дебют рэпера, певца, автора песен, актера, продюсера, ди-джея, медийной личности и предпринимателя состоялся в 1992 году, когда он принял участие в записи дебютного сингла Доктора Дре Deep Cover. Снуп продал более 35 миллионов альбомов по всему миру, 17 раз номинировался на премию «Грэмми» и удостоен премии «Эмми». Сыграл более 50 ролей в кино и на телевидении, принимал участие в озвучивании мультфильмов и игр.
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