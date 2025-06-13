Актерский ансамбль второго сезона «Презумпции невиновности» возглавит Рэйчел Броснахэн

Рэйчел Броснахэн
возглавит актерский состав второго сезона судебного триллера «Презумпция невиновности
», уверяет Deadline
.
Основой для продолжения послужит роман Джо Мюррей «Препарирование убийства» про начинающего адвоката Лейлу Рейнольдс (Броснахэн). Создатели шоу рассмотрят темы одержимости, секса, политики и пределов любви на фоне того, как обвиняемый борется за сохранение своей семьи и брака.
В первом сезоне сериала Apple TV+ рассказывается о чикагском окружном прокуроре Расти Сабиче, подозреваемом в убийстве коллеги-любовницы. Компанию исполнителю главной роли Джейку Джилленхолу
составили Рут Негга
, Билл Кэмп
, Ренате Ринсве
, Питер Сарсгаард
и Лили Рэйб
.
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За сценарий шоу отвечает Дэвид И Келли
, а Джилленхол числится одним из продюсеров наряду с Джеем Джеем Абрамсом
. Основой послужил одноименный роман Скотта Туроу, изданный в 1987 году. По нему в 1990-м Алан Дж. Пакула
создал картину
с Харрисоном Фордом
.
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