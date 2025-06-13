Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Актерский ансамбль второго сезона «Презумпции невиновности» возглавит Рэйчел Броснахэн

13 июня
2025 год

Новости кино >>
13 июня 2025
Рэйчел Броснахэн возглавит актерский состав второго сезона судебного триллера «Презумпция невиновности», уверяет Deadline.

Актерский ансамбль второго сезона «Презумпции невиновности» возглавит Рэйчел Броснахэн
фото: parade.com

Основой для продолжения послужит роман Джо Мюррей «Препарирование убийства» про начинающего адвоката Лейлу Рейнольдс (Броснахэн). Создатели шоу рассмотрят темы одержимости, секса, политики и пределов любви на фоне того, как обвиняемый борется за сохранение своей семьи и брака.

В первом сезоне сериала Apple TV+ рассказывается о чикагском окружном прокуроре Расти Сабиче, подозреваемом в убийстве коллеги-любовницы. Компанию исполнителю главной роли Джейку Джилленхолу составили Рут Негга, Билл Кэмп, Ренате Ринсве, Питер Сарсгаард и Лили Рэйб.

Читать Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола
За сценарий шоу отвечает Дэвид И Келли, а Джилленхол числится одним из продюсеров наряду с Джеем Джеем Абрамсом. Основой послужил одноименный роман Скотта Туроу, изданный в 1987 году. По нему в 1990-м Алан Дж. Пакула создал картину с Харрисоном Фордом.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Тульский парень   14.06.2025 - 17:49
... первый сезон окончен, там по сюжету поставлена точка. второй сезон, совсем другая история. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 20:28
Я так поняла, что Джейка Джилленхолу больше не будет в сериале? Он только продюссированием займётся. Или я не права? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
У «Презумпции невиновности» с Джейком Джилленхолом будет продолжение
Поиск по меткам
Apple TV+
персоны
Джей Джей АбрамсРэйчел БроснахэнДжейк ДжилленхолДэвид И КеллиБилл КэмпРут НеггаАлан Дж. ПакулаРенате РинсвеЛили РэйбПитер СарсгаардАнне СевитскиХаррисон Форд
фильмы
Презумпция невиновностиПрезумпция невиновности

анонс

Скорбим

Михаил Янко
13 июня ушёл из жизни актёр Михаил Янко.
Павел Ульянов
12 июня ушёл из жизни актёр Павел Ульянов.

День рождения >>

Михаил Державин (II)
Алла Казанская
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Марк-Малик Мурашкин
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Одиль Версуа
Кортни Кокс
Мишель Ларок
Альберто Сорди
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
Дандадан: Злой глаз
боевик, комедия, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен