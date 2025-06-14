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Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

14 июня
2025 год

Новости кино >>
14 июня 2025
Полный метр режиссера «Сонни Боя», сироп по «Монологу фармацевта» и возвращение «Дандадана» с торговым автоматом из другого мира: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о мурчащем хорроре «Ночь живых кошаков» или комедии «Вампир не умеет правильно сосать»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Дандадан» напоминает о премьере 3 июля сразу двумя новыми роликами, в которых можно услышать опенинг в исполнении AiNA THE END и эндинг, написанный вирусным поп-исполнителем WurtS.

🔘 Adult Swim анонсировала на анимационном фестивале в Анси сразу два продолжения «Ниндзя Камуя». Второй сезон — о новом глобальном (и разрушительном) заговоре — уже в работе.

🔘 Тизер «Звучи, эуфониум. Финал» обещает премьеру весну (и минимум два прощальных фильма).

🔘 «Согревающий душу», как уверяют студии Gokumi и AXsiZ, исекай «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» вернется со вторым сезоном 2 июля, а пока — трейлер приключенческих планов.

🔘 Компании Acrylic Complex и U Products выпустили сироп, вдохновленный «Монологом фармацевта». «Кола МаоМао» основана на смеси китайских трав и специй (в частности, боярышника и жасмина), а подавать её можно тремя способами: как прохладительный напиток, в тандеме с молоком или добавить в горячий чай.

Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

🔘 «Истребитель демонов» объединился с брендом Suntory ради стильной линейки прохладительных напитков.

🔘 17 октября франшиза «Золотой Камуй» пополнится спин-офф-ранобэ «Зловещее око Токусиро Цуруми» (Tokushiro Tsurumi no Shukugan), в наборе с которой можно будет купить OVA, адаптирующую главы «Молниеносный преступник и Гадюка Огин» (102) и «Длиннохвостая синица» (228).

🔘 У «Опасности в моем сердце» 22 июня тоже появится спин-офф — персональная манга «Ромком не начнется» про Кану Итикаву, сестру протагониста Кётаро.

🔘 Игровая версия «5 сантиметров в секунду» по знаковому аниме Макото Синкая обзавелась тизером.

🔘 Французский аниме-дистрибьютор Mangouste Anim приобрел права на адаптацию «Космических приключений Кобры». Видимо, уважаемая сёнэн-франшиза найдет второе дыхание в Старом Свете.

Читать «Опасность в моем сердце» — ромком, срывающий ярлыки

Режиссер «Сонни Боя» готовит аниме-фильм «Призрак»


Синго Нацумэ, известный как постановщик «Ванпанчмена» и «Сонни Боя», взялся за дебютный полнометражный проект — аниме с рабочим названием «Призрак» (ghost). За производство отвечает студия MadhouseТетрадь смерти», «Фрирен»), визуальную концепцию разрабатывает Нацумэ ОноДом пяти листьев», «АККА: Инспекция по 13-ти округам»), а финальный дизайн персонажей — Норифуми КугайПринцесса и пилот»). Постер представлен на крупнейшем в Европе рынке анимационного контента MIFA, который проводится в рамках международного фестиваля в Анси. Премьера запланирована на 2027 год.

Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

«Призрак» — невидимое и неподдающееся описанию чувство, которое гнездится в сердце каждого. Режиссер обещает поэтичный рассказ о замкнутой, но отважной Найки, бросающей вызов абсурду мира, чтобы защитить звездное небо. Девушка учится понимать других и постепенно открывает тонкие движения собственной души. Нацумэ охарактеризовал работу как «попытку достичь подлинной реалистичности средствами анимации, которые сами по себе являются иллюзией, — с учетом духа нашего времени».

Читать «Сонни Бой» — грандиозное аниме о том, куда уходит детство

Трибьют «Ван-Пису» на ризографе


Зак Лайдон — аниматор и иллюстратор из Сиэтла, специализирующийся на трафаретной (ризографической) печати. Ранее художник отметился, например, игриво-кровавой валентинкой, а теперь взялся за мангу «Ван-Пис» Эйитиро Оды. На экране — неистовая битва Монки Д. Луффи с Крокодайлом под Believe айдол-группы Folder 5 (второй опенинг аниме-сериала).


Минутный ролик, выполненный в духе старых мультфильмов Тэкса Эйвери, состоит из 354 безумно динамичных иллюстраций, отпечатанных на принтере Risograph MZ990 в цветах красного дерева — махагони, подсолнуха, мяты и флуоресцентного оранжевого (Mahogany, Sunflower, Mint, Fluorescent Orange). Весь набор кадров Лайдон выпустил ограниченным тиражом в собственном независимом издательстве Zine Hug, специализирующемся на фэнзинах, мини-комиксах и экспериментальных арт-книжках.

Читать Ван-Пис» — игровой сериал по культовой манге Эйитиро Оды

Возвращение «Чудотворных рыцарей» после 37 лет молчания


Легендарная франшиза напоминает о себе через почти четыре десятилетия: сериал «Истинные чудотворные рыцари» выйдет в январе 2026 года. В тизере уже можно увидеть катастрофу, обрушившуюся на Синдзюку, таинственные врата демонов и трансформацию главного героя. Режиссуру доверили Ёити ФудзитеОсомацу-сан. Фильм», «Гинтама»), за сценарий отвечает Сёго МутoВороны: Начало»), а за чардиз — Юхэй МуротаАля иногда кокетничает со мной по-русски»). Концепты новых доспехов разрабатывает Хидэо ОкамотоДиназенон») — тот же художник, который создавал броню для оригинала 1988 года. Производством занимается студия SunriseКовбой Бибоп», «Код Гиас: Восставший Лелуш»).


Тысячи лет назад император демонов Тальпа попытался захватить Землю, но был побежден и низвержен в Подземный мир. Его боевой доспех расковали на девять частей и доверили доблестным воинам, чтобы не позволить тьме возродиться. Однако злодей вернулся — и уже собрал четыре комплекта, одурманив нынешних владельцев брони. Противостоять ему способны лишь пятеро избранных самураев, владеющих остальными мистическими артефактами. Их называют Чудотворными рыцарями. Действие новой истории перенесено из футуристической Японии 1980-х в современный Токио. Когда через Врата зла на город обрушивается армия демонов, подросток Гай, носитель доспеха Пламени, и его союзники вступают в бой за судьбу мира. Главного героя озвучивает Хиро Исибаси (Акацуки Ред из «Выходного господина Злодея»).

Читать «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

«Отель для нелюдей» откроется в начале летнего сезона


Аниме по манге Ао Тадзимы «Отель для нелюдей» (Hotel Inhumans) стартует на японском ТВ 6 июля. За неделю до премьеры в токийском кинотеатре Ikebukuro Humax состоится премьера двух первых серий — с участием ключевых сэйю. Руководит проектом режиссер Тэцуро АминоУсопшие», «Городской охотник»), а работа велась на студии BridgeФармагия», «Шаман Кинг: Цветы»). В свежем трейлере можно услышать фрагмент опенинга Mister Moonlight от imase, а эндинг Merry Go Round исполняет певец NOA.


В роскошном отеле, предназначенном исключительно для киллеров, работают двое консьержей: новичок Икуро Хоси, панически боящийся крови, и хладнокровная наставница Сара Хайдзаки, чей приоритет — идеальный сервис для гостей, несмотря ни на что. Протагонистов озвучивают Юсукэ Кобаяси (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна») и Хинано Сирахама (роль второго плана в «Незнакомцах в другой жизни»).

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — экологическая притча в супермаркете

Космическая одиссея «Божественной Галверс» начнется в июне


Вышел первый трейлер оригинального аниме «Божественная Галверс» (Shinsei Galverse) — неоновой космооперы нового поколения. За режиссуру отвечает художница и креативная продюсерка Аяка Охира, объединившая аниме-эстетику 90-х и нулевых, гяру-культуру и актуальные тренды. Проект, который во время краудфандинга поддержало четырех тысяч человек, вырос в полноценную сай-фай-экосистему: сообщество помогало с названиями планет, дизайном костюмов, сюжетными элементами и даже промостратегией. Финальный трек KYOMEI VERSE исполняет Taku Takahashi вместе с KAMIYA. Премьера состоится 25 июня на официальном YouTube-канале.


Потерявшая память Зеро оказывается на планете Аматэра, где в разгаре чудовищная война между повстанцами и империей Гевлара. Познакомившись с молодым лидером сопротивления Рингом, девушка начинает вспоминать шокирующую истину: она не просто человек, а воплощение силы под названием «Галверс», способной изменить судьбу целой вселенной. Роли Зеро и Ринга достались Юи Хориэ (Цубаса Ханэкава из «Истории монстров») и Муцуми Тамуре (Таэ Наканосима из «Кайдзю №8»).

Читать «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых
Бонус: Студия Ghibli представила волшебную коллекцию одежды в коллаборации с Uniqlo. В серию вошли принты по восьми фильмам, включая «Мальчика и птицу», а дизайны варьируются от классических артов до иллюстраций тайской художницы Каньяды Пхаттан — возлюбленной продюсера Тосио Судзуки. Отправку обещают в конце июля.

Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю

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Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю фотографии
Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю фотографии
Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю фотографии
Ваша любимая Ghibli скоро снова войдет в моду: главные новости аниме за неделю фотографии
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