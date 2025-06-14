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Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц»

14 июня
2025 год

Новости кино >>
14 июня 2025
В Голливуде планируют снимать продолжение культовой фантастической комедии Мела Брукса «Космические яйца», уверяет Deadline.

Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц»
фото: ifccenter.com

Пародия на «Звездные войны» и «2001 год: Космическую одиссею» вышла в 1987-м. Сюжет вращается вокруг Черного шлема (Рик Моранис) и президента Дриста (Брукс), которые пытаются украсть воздух мирной планеты Друидии, но им мешают герой Одинокая Звезда (Билл Пуллман), его напарник Барф (Джон Кэнди) и принцесса Веспа (Дафне Суньига).

Пуллман и Моранис вернутся к своим ролям, а Брукс вновь предстанет в качестве Йогурта — пародии на Йоду. Компанию им составят Джош Гэд, Льюис Пуллман и Кеке Палмер. Ленту поставит Джош ГринбаумОтвязные дворняги») по сценарию Бенджи Самита, Дэна Эрнандеса и Гэда. Релиз сиквела намечен на 2027-й.
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фильмы
2001 год: Космическая одиссеяЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаКосмические яйцаОтвязные дворняги

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Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц» фотографии
Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц» фотографии
Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц» фотографии
Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц» фотографии
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