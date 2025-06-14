Билл Пуллман, Рик Моранис и Мел Брукс вернутся к своим ролям в сиквеле «Космических яиц»

В Голливуде планируют снимать продолжение культовой фантастической комедии Мела Брукса
«Космические яйца
», уверяет Deadline
.
Пародия на «Звездные войны
» и «2001 год: Космическую одиссею
» вышла в 1987-м. Сюжет вращается вокруг Черного шлема (Рик Моранис
) и президента Дриста (Брукс), которые пытаются украсть воздух мирной планеты Друидии, но им мешают герой Одинокая Звезда (Билл Пуллман
), его напарник Барф (Джон Кэнди
) и принцесса Веспа (Дафне Суньига
).
Пуллман и Моранис вернутся к своим ролям, а Брукс вновь предстанет в качестве Йогурта — пародии на Йоду. Компанию им составят Джош Гэд
, Льюис Пуллман
и Кеке Палмер
. Ленту поставит Джош Гринбаум
(«Отвязные дворняги
») по сценарию Бенджи Самита
, Дэна Эрнандеса
и Гэда. Релиз сиквела намечен на 2027-й.
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