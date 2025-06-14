Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Освобождение»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву

14 июня
2025 год

Новости кино >>
14 июня 2025
Первая часть съемочной группы восьмисерийной приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом», включая Федора Бондарчука, продюсера Теймура Джафарова и сценариста Андрея Золотарева, вернулась в Москву из Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву

90 участников съемочной группы на фоне обострения обстановки в регионе вывезли из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. По словам чуть ранее вернувшегося из «горячей точки» Бондарчука, часть граждан России отправится в Москву уже в субботу, остальные прилетят из Баку в ближайшие дни. Среди вывезенных также оказался Никита Кологривый.

Режиссер Дмитрий Тюрин приступил к съемкам сериала по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких в середине мая. В Иране съемочная группа должна была провести несколько месяцев. Недавно стало известно, что в иранских съемках принял участие Сергей Безруков.

Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву

«После завершения ночной смены мы услышали о взрывах, и команда поняла, что оставаться на месте опасно. Мы с самого начала учитывали сложность региона и были готовы оперативно покинуть площадку. На данный момент говорить о возобновлении съемок в Иране преждевременно — на территории страны сейчас продолжаются военные действия. Решения о том, как, когда и где будут продолжены съемки, будут приниматься всем продюсерским составом уже в Москве», — прокомментировал сложившуюся ситуацию продюсер Тимур Джафаров.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль начал бомбардировку иранских ядерных и военных объектов. Ответ Ирана не заставил себя ждать.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
Птюч   16.06.2025 - 22:07
... Ну так выбирать надо места, где лавин нет. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 19:36
... и..... а там могла ракета прилететь или еще что. погибнуть можно где угодно. просто нужно было распилить деньги, а чем дальше ехать тем больше средств выделяется. читать далее>>
№ 6
чнв (красноярск)   16.06.2025 - 15:15
... Насчет Кавказа. Вы, вероятно, забыли, как под сошедшей лавиной во время съемок погибли люди, в том числе и Сергей Бодров? Если вам всё "до лампочки",то лучше помолчите. читать далее>>
№ 5
Sergey Tsvetkov   16.06.2025 - 12:45
... А зачем в ТББ, вообще, пустыни? Да, Румата, по своей "легенде" был знатоком боевых верблюдов, но именно потому, что верблюдов в Арканаре не было, и никто его знания-незнание проверить не... читать далее>>
№ 4
tud-sand   16.06.2025 - 12:15
... В Иране дешевле. И потом - там отстроили нешуточную декорацию. Экранизация ТББ вообще чревата потусторонними неприятностями - для снимающих в т.ч. Фляйшман в 1989-м, Герман в 2013-м. И вот опять -... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана
Сергей Безруков присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть Богом»
В Иране проходят съемки экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
Поиск по меткам
войнаконфликт
персоны
Сергей БезруковФёдор БондарчукТеймур ДжафаровАндрей ЗолотаревНикита КологривыйАркадий СтругацкийБорис СтругацкийДмитрий Тюрин
фильмы
Трудно быть богом

фотографии >>
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву фотографии
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву фотографии
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву фотографии
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Освобождение»

Скорбим

Вячеслав Богачёв
15 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Богачёв.
Михаил Янко
13 июня ушёл из жизни актёр Михаил Янко.
Павел Ульянов
12 июня ушёл из жизни актёр Павел Ульянов.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Артур Иванов
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Дмитрий Шевченко
Одесса Адлон
Михал Жебровский
Джошуа Леонард
Берил Рид
Уилл Форт
Томас Хэйден Чёрч
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
Дандадан: Злой глаз
боевик, комедия, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?