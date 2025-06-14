Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву

Первая часть съемочной группы восьмисерийной приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом
», включая Федора Бондарчука
, продюсера Теймура Джафарова
и сценариста Андрея Золотарева
, вернулась в Москву из Ирана. Об этом сообщает
ТАСС.
90 участников съемочной группы на фоне обострения обстановки в регионе вывезли из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. По словам
чуть ранее вернувшегося из «горячей точки» Бондарчука, часть граждан России отправится в Москву уже в субботу, остальные прилетят из Баку в ближайшие дни. Среди вывезенных также оказался Никита Кологривый
.
Режиссер Дмитрий Тюрин
приступил к съемкам сериала по мотивам одноименной повести Аркадия
и Бориса Стругацких
в середине мая. В Иране съемочная группа должна была провести несколько месяцев. Недавно стало известно, что в иранских съемках принял участие Сергей Безруков
.
«После завершения ночной смены мы услышали о взрывах, и команда поняла, что оставаться на месте опасно. Мы с самого начала учитывали сложность региона и были готовы оперативно покинуть площадку. На данный момент говорить о возобновлении съемок в Иране преждевременно — на территории страны сейчас продолжаются военные действия. Решения о том, как, когда и где будут продолжены съемки, будут приниматься всем продюсерским составом уже в Москве», — прокомментировал
сложившуюся ситуацию продюсер Тимур Джафаров.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль начал бомбардировку иранских ядерных и военных объектов. Ответ Ирана не заставил себя ждать.
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