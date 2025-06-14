Кино-Театр.Ру
На фестивале Beat Film Festival показали документальный фильм Игоря Вирабова «Отлив»

14 июня
2025 год

14 июня 2025
В рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоялась премьера неигрового фильма Игоря Вирабова «Отлив». Согласно пресс-службе картины, за ее производство ответственны онлайн-кинотетр PREMIER и «Киностудия КИТ».

фото: пресс-служба фильма

Лента рассказывает про друзей Ранжита и Шьяма, застрявших в соляной пустыне Качский Ранн, разделяющий Индию и Пакистан. Это место заточило «агариев», добытчиков соли, в бесконечный цикл: восемь месяцев до прихода муссона они трудятся, сбивая ноги в мозоли, чтобы оплатить аренду земли. Но с каждым приходом муссона все повторяется: вода затопляет территорию, оставляя местных жителей без денег и работы. Шьям уверен — им нужно уезжать. Он готов помочь Ранжиту и взять его с собой в путешествие за новой жизнью. Но, покинув деревню, они понимают: будет нелегко. Взгляды друзей на жизнь сильно расходятся, что приводит к недоверию, усталости и даже предательству.

«За годы работы над картиной ее направление менялось, словно под влиянием муссонного ветра. Мы сидели на чемоданах в порту, когда стало известно о нападении хуссидского дрона, и морской путь для нас оказался закрыт. Это событие изменило финал картины, окончательно разделив героев, но в момент отчаяния вновь сведя их судьбы, что помогло мне осознать, о чем на самом деле я снимаю фильм. За кадром я обрел редкую, крепкую и трогательную дружбу, свет которой виден в каждом кадре нашего фильма. Этот фильм не состоялся бы без моего дорогого друга Шьяма Гадви. Много лет назад он позволил мне, чужаку в его родном Катче, пройти в дом к людям, разделить с ними хлеб и узнать красоту и боль их жизни», — рассказал режиссер и автор сценария Игорь Вирабов.
№ 6
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 21:00
Посмотреть раз и забыть. Я думаю мало кто захочет пересматривать "Отлив", я в том числе. читать далее>>
№ 5
Angelika77   17.06.2025 - 21:04
Документальный....уже не очень то интересно, если бы художественный, то другое дело. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 19:58
Нужно оценить по рейтингу на других сайтах и почитать рецензии. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:14
Не совсем мне интересно смотреть не вечные войны арабов. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   15.06.2025 - 18:43
... Да, и поверьте таких историй очень много, их миллионы. Справляются единицы, а большинство так и продолжает выживать насколько это возможно. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
