На фестивале Beat Film Festival показали документальный фильм Игоря Вирабова «Отлив»

Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»

«Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане»

19 сентября

На Первом фестивале якутского кино покажут фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Там, где танцуют стерхи»

Объявлена программа смотра, который пройдет в сети «Синема Парк и Формула Кино» с 21 по 27 сентября