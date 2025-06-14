Студия Pixar расскажет про черного кота

Вдохновившись «оскароносным» «Потоком
» мастера Pixar решили создать собственную историю про яркого представителя семейства кошачьих. Пит Доктер
на презентации проектов студии на анимационном фестивале в Анси представил мультфильм «Кот
» (Gatto), сообщает Variety
.
События фильма развернутся в Венеции, в котором после многих лет скитаний по побережью черный кот по имени Неро начинает сомневаться в том, что он прожил правильную жизнь. Любитель музыки и плохой пловец задолжал главарю кошачьей мафии. Оказавшись в затруднительном положении, он завязывает неожиданную дружбу с уличной художницей Майей, и она усыновляет Неро против его воли.
Режиссерское кресло мультфильма займет создатель «Луки
» Энрико Касароса
. «Кот» выйдет на большие экраны планеты в 2027 году.
