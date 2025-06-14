Кино-Театр.Ру
Студия Pixar расскажет про черного кота

14 июня
2025 год

14 июня 2025
Вдохновившись «оскароносным» «Потоком» мастера Pixar решили создать собственную историю про яркого представителя семейства кошачьих. Пит Доктер на презентации проектов студии на анимационном фестивале в Анси представил мультфильм «Кот» (Gatto), сообщает Variety.

Студия Pixar расскажет про черного кота
фото: pixar.fandom

События фильма развернутся в Венеции, в котором после многих лет скитаний по побережью черный кот по имени Неро начинает сомневаться в том, что он прожил правильную жизнь. Любитель музыки и плохой пловец задолжал главарю кошачьей мафии. Оказавшись в затруднительном положении, он завязывает неожиданную дружбу с уличной художницей Майей, и она усыновляет Неро против его воли.

Режиссерское кресло мультфильма займет создатель «Луки» Энрико Касароса. «Кот» выйдет на большие экраны планеты в 2027 году.
№ 5
Киноман1985   19.06.2025 - 21:06
История про то, как люди шарахались черного кота, боялись когда он переходил дорогу. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 21:03
Так это как клон "Потока", даже зарисовки "главного героя" идентичные. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   16.06.2025 - 20:18
Уже хочется увидеть, что получилось) Ждать правда долго до премьеры. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 20:07
... да, у них бомба, а не мультики, чего стоит короткометражный мультик "о птичках" читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   14.06.2025 - 20:20
Мне нравятся мультики от студии Пиксар - в них очень симпатичная прорисовка персонажей да и в целом декораций. читать далее>>
Всего сообщений: 5
